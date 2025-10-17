हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब

त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है. इस इलाके में गाय तस्करी और अवैध घुसपैठ लंबे समय से चुनौती रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 08:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने शुक्रवार को कहा कि तीन बांग्लादेशी नागरिक भारतीय सीमा पार कर मवेशी चोरी की कोशिश में मारे गए, न कि किसी भीड़ ने उन्हें पीटा, जैसा कि ढाका ने दावा किया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया कि यह घटना 15 अक्टूबर को त्रिपुरा में भारतीय सीमा के भीतर लगभग 3 किलोमीटर अंदर हुई थी.

भीड़ पर हत्या का आरोप
बांग्लादेश सरकार ने इस घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि त्रिपुरा में तीन बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की गई. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि 15 अक्टूबर 2025 को हुई इस घटना की वे निंदा और विरोध करते हैं.

चोरी के दौरान हुई झड़प
भारत ने बांग्लादेश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तीनों व्यक्ति पद्माबिल गांव में मवेशी चोरी के इरादे से घुसे थे. विदेश मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने गांववालों पर लोहे के धारदार हथियारों और चाकू से हमला किया, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई. इसके बाद स्थानीय लोग एकत्र हुए और हमलावरों का प्रतिरोध किया.

मंत्रालय ने बताया कि दो तस्कर मौके पर ही मारे गए, जबकि तीसरे की अस्पताल में मौत हुई. तीनों के शव बांग्लादेश को सौंप दिए गए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं. अगस्त 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा विवाद और अन्य मुद्दों पर दोनों पक्षों में बयानबाजी तेज हुई है.

सीमा पर सुरक्षा उपायों की जरूरत
भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि वह सीमा पर अपराध और तस्करी रोकने के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा और अनुशासन बरकरार रहे. विदेश मंत्रालय ने बाड़ लगाने जैसे उपायों का भी समर्थन किया है.

त्रिपुरा सीमा पर तस्करी की समस्या
त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है. इस इलाके में गाय तस्करी और अवैध घुसपैठ लंबे समय से चुनौती रही है. सीमा पर ज्यादातर हिस्सों में बाड़ लगी है, फिर भी तस्कर चोरी-छिपे घुसपैठ करते हैं और वापस भागने की कोशिश करते हैं ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सकें.

गौरतलब है कि त्रिपुरा में खोवाई जिले के एक सीमावर्ती गांव में बुधवार को दो पक्षों के बीच हुई झड़प में संदिग्ध रूप से मवेशी चुराने आए तीन बांग्लादेशियों की मौत हो गई और राज्य के दो निवासी घायल हो गए.

Published at : 17 Oct 2025 08:58 PM (IST)
