हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागर्मी ने बरपाया कहर तो टूटा बिजली की मांग का रिकॉर्ड, 260GW तक बढ़ी डिमांड, मौसम विभाग का अलर्ट

गर्मी ने बरपाया कहर तो टूटा बिजली की मांग का रिकॉर्ड, 260GW तक बढ़ी डिमांड, मौसम विभाग का अलर्ट

India Power Demand: मिनिस्ट्री ऑफ पावर का अनुमान है कि इस गर्मी में देश की अधिकतम बिजली मांग 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है. मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 19 May 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources

देश में अधिकतम बिजली मांग मंगलवार (19 मई 2026) को दोपहर 3:40 बजे 260.45 गीगावाट (GW) के अब तक से सबसे उच्चतम रिकॉर्ड पर पहुंच गई है. सोमवार (18 मई 2026) को 257.37 गीगावाट (GW) के बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर थी. इसका मुख्य कारण भीषण गर्मी के बीच एयर कंडीशनर (AC) और डेजर्ट कूलर जैसे कूलिंग उपकरणों का बढ़ता उपयोग रहा. मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दर्ज यह मांग 25 अप्रैल 2026 को दोपहर तीन बजकर 38 मिनट पर दर्ज 256.11 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है.

270 गीगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की डिमांड

मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को दोपहर तीन बजकर 42 मिनट पर अधिकतम मांग 257.37 गीगावाट दर्ज की गई और इसे पूरी तरह पूरा किया गया. अनुमान है कि इस गर्मी में देश की अधिकतम बिजली मांग 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है. इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में इस सप्ताह लू चलने का अनुमान लगाया है जहां कई स्थानों पर तापमान सोमवार को 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया.

मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में सोमवार से 24 मई तक लू चलने के आसार हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मंगलवार से भीषण लू की स्थिति बन सकती है. पंजाब के भटिंडा में सोमवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया.

दिल्ली में और झुलसाएगी गर्मी

दिल्ली के कुछ हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. शहर में आने वाले सप्ताह में भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. सोमवार को तेज गर्म हवाओं और झुलसाने वाली गर्मी के कारण दिन में आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई. देश में अप्रैल से ही तापमान बढ़ने के साथ बिजली की अधिकतम मांग में वृद्धि हुई है. मई में यह और बढ़ सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में बढ़ोतरी, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं द्वारा एयर कंडीशनर, एयर कूलर और अन्य उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण बिजली की मांग आगे और बढ़ सकती है. आईएमडी ने इस साल भीषण गर्मी रहने का अनुमान लगाया है. पिछले साल, जून 2025 में अधिकतम बिजली मांग 242.77 गीगावाट दर्ज की गई थी जो सरकार के 277 गीगावाट के अनुमान से कम रही थी.

मई 2024 में अधिकतम बिजली मांग 250 गीगावाट रही थी जो उस समय का रिकॉर्ड था. यह सितंबर 2023 में दर्ज 243.27 गीगावाट के पिछले उच्च स्तर से अधिक था.

ये भी पढ़ें : अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान

Published at : 19 May 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
IMD Heatwave DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
गर्मी ने बरपाया कहर तो टूटा बिजली की मांग का रिकॉर्ड, 260GW तक बढ़ी डिमांड, मौसम विभाग का अलर्ट
गर्मी ने बरपाया कहर तो टूटा बिजली की मांग का रिकॉर्ड, 260GW तक बढ़ी डिमांड, मौसम विभाग का अलर्ट
इंडिया
बेंगलुरु के लग्जरी होटल में छूटी कारतूसों से भरी मैगजीन, अमेरिका से आया NRI गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
बेंगलुरु के लग्जरी होटल में छूटी कारतूसों से भरी मैगजीन, अमेरिका से आया NRI गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
इंडिया
ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने सितंबर में नई दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति पुतिन, सालभर में दूसरा दौरा
ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने सितंबर में नई दिल्ली आएंगे राष्ट्रपति पुतिन, सालभर में दूसरा दौरा
इंडिया
शर्मनाक हरकत! पीएम मोदी से सवाल पूछने पर ट्रोल हो रही नॉर्वे की ये पत्रकार, यूजर्स बता रहे- विदेशी एजेंट
शर्मनाक हरकत! पीएम मोदी से सवाल पूछने पर ट्रोल हो रही नॉर्वे की ये पत्रकार, यूजर्स बता रहे- विदेशी एजेंट
Advertisement

वीडियोज

शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Salman Khan के lonely post ने बढ़ाई fans की टेंशन, भाईजान बोले “मैं अकेला नहीं, बस me time enjoy करता हूं”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बिहार
राजपूतों का नेता बनना चाहते हैं आनंद मोहन? बिहार में क्षत्रिय का दबदबा कितना? समझिए यहां
राजपूतों का नेता बनना चाहते हैं आनंद मोहन? बिहार में क्षत्रिय का दबदबा कितना? समझिए यहां
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
बॉलीवुड
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव
क्रिकेट
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, रोहित-विराट शामिल; श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
अफगानिस्तान वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान, श्रेयस अय्यर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
नौकरी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली 7 हजार से ज्यादा वैकेंसी, जानें कौन कर सकता अप्लाई?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली 7 हजार से ज्यादा वैकेंसी, जानें कौन कर सकता अप्लाई?
एग्रीकल्चर
गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान
गोबर को जलाकर तैयार करें ये जादुई खाद, भिंडी और साग की पैदावार देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget