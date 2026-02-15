Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे क्रिकेट मैच को लेकर पड़ोसी देश का मजाक उड़ाया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पहले ठोका है और अब क्रिकेट के मैदान में भारत के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ठोका है.

उन्होंने कहा कि हमें सूचना दी गई कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच है. जब हमने देखा तो भारत का 12 रन पर एक विकेट गिर गया था. तो हमने कहा कि टेंशन न लो, भारत के क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बड़े दमदार हैं और जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, तो क्रिकेट में भी खूब धमाल करेंगे.

उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका और भारत के खिलाड़ियों ने क्रिकेट में पाकिस्तान को ठोक करके मैच को जीता है. उन्होंने अपने कथा के दौरान आए सभी श्रद्धालुओं से जोरदार ताली बजाकर भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने को कहा.

भारत माता की जय, वंदे मातरम का लगाए नारे

वहीं, उन्होंने कथा के दौरान मंच से भारत माता की जय, वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए. उन्होंने भारतीय टीम के सभी क्रिकटरों को, सदस्यों को, रणनीतिकारों को, खिलाड़ियों को सभी कोच को धन्यवाद देते हुए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत क्रिकेट में भले ही कहीं से हार जाए, लेकिन उसे पाकिस्तान से हमेशा जीतते रहना चाहिए.

पाकिस्तान पर टिप्पणी कर लिए मजे

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि उनके (पाकिस्तान) दिलों में सांप लोट रहा होगा, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि बेटा, तुम टेंशन न लो, बाप-बाप होता है.

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जमकर की तारीफ

इस दौरान उन्होंने भारत के सभी क्रिकेट खिलाड़ियों की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत की सभी क्रिकेट खिलाड़ी बेहतरीन खेल खेलते हैं, इसलिए वो जीतते हैं. उनके खेल में बहुत दम है.