BSF का बड़ा एक्शन! बाड़मेर बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, 7 KM अंदर तक घुसा

राजस्थान के बाड़मेर जिले से भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ का मामला सामने आया है. सरूपे का तला इलाके में सोमवार रात एक पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीमा में करीब 7 किलोमीटर अंदर तक घुस आया. सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान आवेश पुत्र हजूर खान के रूप में हुई है.बीएसएफ ने शुरुआती पूछताछ के बाद आरोपी को धनाऊ थाना पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस को शक था कि उसके पास कोई संदिग्ध सामान हो सकता है. इसी आशंका को देखते हुए पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही धनाऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जिस रास्ते से पाकिस्तानी नागरिक भारत में दाखिल हुआ था, उसके आसपास करीब 10 किलोमीटर के इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की पूरी तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री बरामद नहीं हुई.फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. धनाऊ थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. जानकारी के अनुसार आज पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक को बाड़मेर लाया जाएगा, जहां सुरक्षा एजेंसियां उससे संयुक्त पूछताछ करेंगी. माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद घुसपैठ के पीछे की असली वजह सामने आ सकती है.

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क्रिस्टल ड्रग की बड़ी खेप बरामद हुई थी

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि करीब एक महीने पहले इसी सीमा क्षेत्र में सीमा पार से आई क्रिस्टल ड्रग की बड़ी खेप बरामद हुई थी. उसके बाद से बीएसएफ और पुलिस ने बॉर्डर इलाके में निगरानी और सुरक्षा काफी बढ़ा दी थी. ऐसे में अब एक पाकिस्तानी नागरिक का सीमा के अंदर तक पहुंच जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि संयुक्त पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी गलती से सीमा पार आया या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही हैं.

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