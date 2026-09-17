Xप्लेन: अरब सागर में पाकिस्तान का दुस्साहस, भारत के युद्धपोत को मारी टक्कर, दिल्ली में PAK हाईकमिश्नर तलब
यह चिंताजनक घटना नेविगेशन की कोई मामूली गलती नहीं है. बल्कि, यह भारत की पश्चिमी समुद्री सीमाओं खासकर संवेदनशील सर क्रीक और सिंध सीमा क्षेत्रों के पास पाकिस्तान के उकसावे की कार्रवाई का एक स्पष्ट उदाहरण है.
उत्तरी अरब सागर में हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने एक बार फिर पाकिस्तान की गुप्त सैन्य महत्वाकांक्षाओं, बेहिसाब दुश्मनी और लगातार बनी हुई रणनीतिक हताशा को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है. गैर-पेशेवर समुद्री व्यवहार के एक खुले और उकसावे वाले कृत्य में, पाकिस्तान नौसेना के एक युद्धपोत ने जानबूझकर तेज़ गति से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में भारतीय नौसेना के एक फ्रंटलाइन युद्धपोत को टक्कर मार दी. यह घटना ओमान की खाड़ी से लगभग 120 नॉटिकल मील दूर हुई. यह चिंताजनक घटना नेविगेशन की कोई मामूली गलती या छोटा-मोटा रणनीतिक हादसा नहीं है. बल्कि, यह भारत की पश्चिमी समुद्री सीमाओं खासकर संवेदनशील सर क्रीक और सिंध सीमा क्षेत्रों के पास पाकिस्तान की बढ़ती गुप्त गतिविधियों, रणनीतिक चालों और विभिन्न प्रकार की उकसावे की कार्रवाई का एक स्पष्ट उदाहरण है.
1. टक्कर की असल वजह
आधिकारिक रिपोर्टों और राजनयिक संदेशों के अनुसार, यह घटना मंगलवार शाम को हुई. पाकिस्तान नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसकी पहचान 'PNS हुनैं' के तौर पर हुई है. अप्रोफेशनल और असुरक्षित तरीके से आक्रामक हरकतें कर रहा था. तेज़ गति से चलते हुए, पाकिस्तानी जहाज भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत के करीब आ गया, जो उस समय नियमित निगरानी मिशन पर था.
इस टक्कर से पाकिस्तानी जहाज को काफी नुकसान पहुंचा. जबकि भारतीय युद्धपोत को कोई ऑपरेशनल नुकसान नहीं हुआ और उसने बिना रुके बहादुरी से अपना मिशन जारी रखा. अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में इतनी लापरवाही और बेपरवाही से काम करने की पाकिस्तानी जहाज की यह हिमाकत अनुशासन की कमी और भारत के रणनीतिक सब्र की परीक्षा लेने की जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाती है.
2. पाकिस्तानी दूत को तलब करना
इस गंभीर उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए, नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कड़ा और औपचारिक विरोध दर्ज कराने के लिए पाकिस्तान के 'चार्ज डी अफेयर्स' (राजनयिक प्रतिनिधि) को तलब किया. भारत ने साफ तौर पर कहा कि यह टक्कर भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास और सैनिकों की आवाजाही की पूर्व सूचना देने संबंधी द्विपक्षीय समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधा और बेशर्म उल्लंघन है.
अनुच्छेद 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में काम करते समय दोनों देशों के नौसैनिक जहाज़ों और पनडुब्बियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए और एक-दूसरे के तीन नॉटिकल मील (NM) से ज़्यादा करीब नहीं आना चाहिए, ताकि अनजाने में तनाव बढ़ने या इरादों को गलत समझने जैसी स्थितियों से बचा जा सके. इस संधि का खुलेआम उल्लंघन करके, इस्लामाबाद ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय ढांचों और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए बने स्थापित नियमों के प्रति अपनी पूरी अवहेलना दिखाई है.
3. गुप्त अभियानों का विस्तार
समुद्र में हुई इस टक्कर के पीछे इस्लामाबाद की एक बहुत गहरी और खतरनाक चाल है. कई रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान सर क्रीक और सिंध सीमा के दलदली और मुश्किल इलाकों में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे और जल-थल युद्ध क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से बढ़ा रहा है.
दशकों से, भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव का मुख्य केंद्र पारंपरिक रूप से जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों या पंजाब के मैदानी इलाकों तक ही सीमित रहा है. हालांकि, पाकिस्तान अब कच्छ के दलदली इलाके और सर क्रीक समुद्री क्षेत्र को एक दूसरे, वैकल्पिक आक्रामक मोर्चे के तौर पर विकसित करने की ज़ोर-शोर से कोशिश कर रहा है.
कम गहरे पानी में चलने वाले विशेष होवरक्राफ्ट और एडवांस्ड ड्रोन प्रोजेक्ट्स को तैनात करके, और अपनी थल सेना, नौसेना व वायु सेना के साथ बड़े पैमाने पर मल्टी-डोमेन एक्सरसाइज करके, इस्लामाबाद का मकसद भारत के रक्षा ढांचे को कई भौगोलिक मोर्चों पर फैलाना है.
4. रणनीतिक महत्वाकांक्षाएं और मनोवैज्ञानिक युद्ध
पाकिस्तान की कई स्तरों वाली समुद्री सैन्य तैयारी के पीछे स्पष्ट रणनीतिक मकसद हैं. आइए जानते हैं क्या
एम्फीबियस (जल-थल) और मरीन युद्ध का तालमेल: हाल के अभ्यास जैसे 'सी-स्पार्क' और तट के पास मरीन कमांडो व मानव रहित विमानों (UAVs) के साथ किए गए विशेष एम्फीबियस अभ्यासों से पता चलता है कि वे पारंपरिक तरीकों से हटकर लैंडिंग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं.
भौगोलिक जटिलताओं का फायदा उठाना: यह समझते हुए कि पारंपरिक भारी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक 'सर क्रीक' के ज्वारीय दलदली इलाकों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान अचानक रणनीतिक घुसपैठ करने के लिए तेज गति वाली रणनीतियों का परीक्षण कर रहा है.
मनोवैज्ञानिक पहलू: सैन्य फायदों के अलावा, इस्लामाबाद को यह गलतफहमी है कि इस इलाके में थोड़ी सी भी रणनीतिक बढ़त हासिल करने या बड़ी उकसावे की कार्रवाई करने से भारत का राष्ट्रीय मनोबल गिर सकता है और उसे बराबरी का झूठा एहसास हो सकता है.
5. भारत की दृढ़ जवाबी रणनीति और सतर्कता
भारत का सुरक्षा तंत्र इन नापाक इरादों से पूरी तरह वाकिफ है. भारतीय नौसेना ने भारतीय तटरक्षक बल और सेना के साथ मिलकर पश्चिमी इलाके में अपनी ऑपरेशनल तैयारी को काफी बेहतर बनाया है. पहले हुए एम्फीबियस खतरों और ड्रोन घुसपैठ के बाद, भारत ने अपनी निगरानी व्यवस्था को बहुत मजबूत किया है, जिसमें तेज गति वाली इंटरसेप्टर पेट्रोल बोट, एडवांस्ड एंटी-ड्रोन सिस्टम और पानी के नीचे निगरानी के मजबूत ऑपरेशन शामिल हैं.
PNS हुनैइन की भारतीय युद्धपोत से टक्कर पाकिस्तान की व्यापक भू-राजनीतिक चालों का एक छोटा सा उदाहरण है.: लापरवाह, हताश और मूल रूप से नुकसानदेह. जहां नई दिल्ली इन उकसावे की कार्रवाइयों से मजबूत कूटनीतिक संकल्प और सैन्य तैयारी के साथ निपट रही है, वहीं खतरनाक समुद्री तेवर पर इस्लामाबाद की लगातार निर्भरता केवल उसकी रणनीतिक घबराहट को उजागर करती है.