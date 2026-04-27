भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) साइन हो गया. नई दिल्ली और वेलिंगटन की टीमों ने दिसंबर 2025 में बातचीत पूरी की थी, जिसके बाद इस समझौते पर मुहर लगी. इस FTA में 20 चैप्टर शामिल हैं, जिनमें सामान का व्यापार, विवाद समाधान, कानूनी नियम और अन्य अहम पहलू शामिल हैं.

9 महीने में तैयार हुआ समझौता

पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता सिर्फ 9 महीनों में पूरा हुआ, जो दोनों देशों के बीच भरोसे और साझा लक्ष्य को दिखाता है. उन्होंने इसे “विकसित भारत 2047” की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और कहा कि पिछले चार साल में यह उनका सातवां ट्रेड एग्रीमेंट है.

पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के PM की प्रतिक्रिया

नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता किसानों, युवाओं, महिलाओं, MSME, कारीगरों, स्टार्टअप और छात्रों के लिए फायदेमंद होगा. इससे नए मौके बनेंगे और कई सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा. वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि यह डील उनके देश के लिए एक नया और “डायनेमिक” बाजार खोलेगी और एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करेगी.

FTA की मुख्य बातें

इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा. भारत के सभी एक्सपोर्ट पर न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी. भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए हर साल कम से कम 5,000 वीजा दिए जाएंगे, जिनसे वे वहां 3 साल तक काम कर सकेंगे.

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टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग जैसे भारतीय उत्पाद न्यूजीलैंड में बिना ड्यूटी के जाएंगे. वहीं भारत ने अपनी 70% टैरिफ लाइन्स न्यूजीलैंड के लिए खोल दी हैं. न्यूजीलैंड को ऊन, वाइन, लकड़ी, कोयला और फल जैसे एवोकाडो और ब्लूबेरी के एक्सपोर्ट में फायदा होगा. इस FTA के तहत खेती में भी सहयोग बढ़ेगा. भारतीय किसानों को कीवी और सेब उगाने में मदद मिलेगी और शहद उत्पादन पर भी काम होगा.