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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAir Pollution: देश के मेट्रो शहरों में दिल्ली-एनसीआर की हवा खतरनाक, नोएडा का AQI 788; जानें मुंबई-चेन्नई का हाल

Air Pollution: देश के मेट्रो शहरों में दिल्ली-एनसीआर की हवा खतरनाक, नोएडा का AQI 788; जानें मुंबई-चेन्नई का हाल

देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नई दिल्ली का AQI 674 और नोएडा का लाइव AQI 788 दर्ज किया गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Nov 2026 11:27 AM (IST)
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देश के मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है. दिल्ली-एनसीआर से लेकर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता तक हवा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. उपलब्ध वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के आंकड़ों के मुताबिक, देश के प्रमुख मेट्रो शहरों में नई दिल्ली का AQI 674 दर्ज किया गया है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है. वहीं, नोएडा में AQI 788 तक पहुंचने के साथ हवा की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है. गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी है.

अहमदाबाद, बंगलूरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली और पुणे के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर शहरों के हिसाब से अलग-अलग है. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर के आंकड़े सबसे ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं. नोएडा में हवा में पीएम 2.5 का स्तर 470 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और पीएम 10 का स्तर 513 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया है.

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दिल्ली और नोएडा में हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर

दिल्ली में AQI 674 दर्ज किया गया है. वहीं, नोएडा की एक लाइव रीडिंग में AQI 788 तक पहुंचा है. नोएडा में पीएम 2.5 का स्तर 470 और पीएम 10 का स्तर 513 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया. ये आंकड़े हवा में मौजूद सूक्ष्म और मोटे कणों की अधिक मात्रा को दिखाते हैं. नोएडा के मौसम की बात करें तो तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 23 प्रतिशत और हवा की गति 10.1 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है. मौसम के इन आंकड़ों के साथ प्रदूषण का स्तर भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.

देश के मेट्रो शहरों में ऐसा है AQI का हाल

देश के अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों में कोलकाता का AQI 182, हैदराबाद का 172, पुणे का 167 और अहमदाबाद का 164 दर्ज किया गया है. मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 152 है. चेन्नई में यह 122 और बंगलूरू में 102 दर्ज किया गया है. इन आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का AQI अन्य मेट्रो शहरों की तुलना में काफी अधिक है. वहीं, बंगलूरू और चेन्नई में अपेक्षाकृत कम AQI दर्ज किया गया है. हालांकि, हवा की गुणवत्ता का आकलन करते समय स्थानीय प्रदूषण, मौसम और अलग-अलग समय पर दर्ज रीडिंग को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत एनसीआर के शहरों पर भी नजर

दिल्ली के आसपास के शहरों में भी वायु प्रदूषण का मुद्दा अहम बना हुआ है. उपलब्ध आंकड़ों में गुरुग्राम का AQI 808 दर्ज किया गया है, जबकि गाजियाबाद की अलग लाइव रीडिंग साझा नहीं की गई है. नोएडा में AQI 788 की रीडिंग सामने आई है. ऐसे में दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के आंकड़े एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को दिखाते हैं. AQI के 301 से अधिक होने पर हवा को खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे प्रदूषण में लंबे समय तक रहने से सांस लेने में परेशानी, खांसी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 07 Nov 2026 11:26 AM (IST)
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Delh AIR Pollution AQI In Metro Cities
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