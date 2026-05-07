हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांग्लादेश बोला- जबरन लोगों को हमारी ओर भेजा तो होगी कार्रवाई, भारत ने दिया करारा जवाब

बांग्लादेश बोला- जबरन लोगों को हमारी ओर भेजा तो होगी कार्रवाई, भारत ने दिया करारा जवाब

India Bangladesh on Intruder: भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी नीति है कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें यहां से जाना पड़ेगा. इसे लेकर बांग्लादेश के दो मंत्रियों ने भी बयान दिया है.

By : आईएएनएस | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 May 2026 10:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की वापसी, सिंधू जल संधि (आईडब्ल्यूटी) और आतंकवाद के मुद्दे पर अपना कड़ा रुख दोहराया है. सरकार ने कहा कि भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को कानून और द्विपक्षीय समझौतों के तहत वापस भेजा जाएगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में देश से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार की राय रखी.

जबरन लोगों को भेजा तो होगी कार्रवाई: बांग्लादेश 

बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश के दो मंत्रियों की टिप्पणियां चर्चा में हैं, जिसमें अवैध प्रवासियों को वापस सीमा पार भेजने की आशंका है. बांग्लादेश के गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने पुशबैक की आशंका जताई, तो विदेश मंत्री खलीलपुर रहमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर जबरन लोगों को हमारी ओर भेजा जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी.

घुसपैठिए को जाना पड़ेगा: भारत

इन्हीं टिप्पणियों को लेकर पूछे सवाल पर रणधीर जायसवाल ने भारत की नीति स्पष्ट की. उन्होंने कहा, 'ऐसी टिप्पणियों को एक बैकग्राउंड के रूप में समझने की जरूरत है. मुख्य मुद्दा अवैध लोगों को यहां से वापसी का है. जाहिर है, इसके लिए बांग्लादेश के सहयोग की जरूरत है. बांग्लादेश के पास नागरिकता सत्यापन के 2,860 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं और इनमें से कई मामले पांच साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं. हमारी नीति है कि जो भी अवैध तरीके से रह रहे हैं, उन्हें यहां से जाना पड़ेगा. हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश राष्ट्रीय सत्यापन करेगा ताकि अवैध रूप से रह रहे लोगों को वापस भेजा जा सके.'

सिंधु जल संधि पर क्या बोला भारत

वहीं, आईडब्ल्यूटी यानी सिंधु जल संधि को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा, 'सिंधु जल संधि पर हमारा रुख हमेशा एक जैसा रहा है. पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के जवाब में आईडब्ल्यूटी को फिलहाल रोक दिया गया है. पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के समर्थन पूरी तरह और हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए.'

आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का हिस्सा: भारत

जायसवाल ने ये भी कहा कि आतंकवाद लंबे समय से पाकिस्तान की राज्य नीति का हिस्सा रहा है और भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है. 7 मई की देर रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था; उसकी पहली वर्षगांठ पर सरकार ने कहा कि पूरी दुनिया ने पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखा था और भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब दिया था.

उन्होंने कहा, 'देश वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए लगातार काम करता रहेगा. हमारा मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई ही क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है.'

ये भी पढ़ें : 'पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ा दीं, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सेना का पाकिस्तान को सख्त संदेश

Published at : 07 May 2026 10:43 PM (IST)
Tags :
INDIA BANGLADESH Randhir Jaiswal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश बोला- जबरन लोगों को हमारी ओर भेजा तो होगी कार्रवाई, भारत ने दिया करारा जवाब
बांग्लादेश बोला- जबरन लोगों को हमारी ओर भेजा तो होगी कार्रवाई, भारत ने दिया करारा जवाब
इंडिया
तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम
विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने...
इंडिया
विजय के CM बनने पर कहां फंसा पेंच? 108 MLA का समर्थन, राज्यपाल बोले 118 लेकर आएं, क्या कहता है संविधान
विजय के CM बनने पर कहां फंसा पेंच? 108 MLA का समर्थन, राज्यपाल बोले 118 लाएं, क्या कहता है संविधान
इंडिया
CBI के नए डायरेक्टर के सेलेक्शन के लिए जल्द हो सकती है हाई लेवल मीटिंग, जानें किन नामों की हो रही चर्चा
CBI के नए डायरेक्टर के सेलेक्शन के लिए जल्द हो सकती है हाई लेवल मीटिंग, जानें किन नामों की हो रही चर्चा
Advertisement

वीडियोज

Vijay की GOAT फिल्म का सीन वायरल, ‘TN07 CM 2026’ नंबर प्लेट ने बढ़ाई CM बनने की चर्चा
Citadel Season 2 Review: प्रियंका चोपड़ा का दमदार अंदाज, लेकिन सीरीज रही Confusing
Bollywood News: Shahrukh Khan की 'King' के Leak हुए Scenes! |
TRP Ratings of TV: TRP chart में 'Vasudha' का जलवा! सबको पछाड़कर बना नंबर 1 show! #sbs
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का Mamata Banerjee का मिला साथ! | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने CM ममता बनर्जी से की मुलाकात, कहा- दीदी आप हारी नहीं हैं...
क्रिकेट
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
साउथ सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर हिट है तृषा कृष्णन-विजय की जोड़ी, 5 फिल्मों ने छापे करोड़ों, 1 ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
बॉक्स ऑफिस पर हिट है तृषा कृष्णन-विजय की जोड़ी, 5 फिल्मों ने छापे करोड़ों, 1 ने की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
नौकरी
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
इंडिया
स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट
स्कॉर्पियों की ओवरटेकिंग, बाइक की एंट्री और फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की यूं लिखी गई स्क्रिप्ट
जनरल नॉलेज
Supreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
यूटिलिटी
PM Bijli Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget