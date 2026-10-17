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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUN की CJP प्रोटेस्ट की रिपोर्ट पर भड़का भारत, आरोपों को बताया बेबुनियाद

UN की CJP प्रोटेस्ट की रिपोर्ट पर भड़का भारत, आरोपों को बताया बेबुनियाद

भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी ने UN में कहा कि "दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं. UN की रिपोर्ट में महज सुनी-सुनाई बातें हैं, हम इसे पूरी तरह से खारिज करता है."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 17 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में हाल ही में भारत में हुए प्रोटेस्ट में 'प्रोटेस्ट के अधिकार' का दमन करने का आरोप लगाया गया है. जिस पर पलटवार करते हुए भारत ने UN में ठोस रूप से अपनी बात रखी है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की तीसरी समिति के 81वें सत्र में भारत ने शुक्रवार को UN की विशेष रिपोर्टर (समीक्षक) जीना रोमेरो की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया है.

UN समीक्षक ने दावा किया था कि "लोकतंत्र और जवाबदेही की मांग करने वाले ऐतिहासिक आंदोलनों के बावजूद, युवाओं को सरकार द्वारा दमन और हिंसा, कानूनी तौर पर आंदोलन स्थलों से बाहर किए जाने और डिजिटल निगरानी का भारी सामना करना पड़ रहा है"

इस पर UN में भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी अनुज स्वरूप ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि "भारत का संविधान हर नागरिक को इकट्ठा होने, संगठन बनाने, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है. इन अधिकारों की सुरक्षा एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस और एक सशक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जाती है.

SIR के खिलाफ आंदोलन के बीच UN की रिपोर्ट

UN की प्रतिवेदक जीना रोमेरो की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ युवाओं का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. इन प्रदर्शनों में मतदाता सूची से नाम हटाने और चुनावी सूची में हेरफेर करने के आरोप लगाए गए हैं

UN की रिपोर्ट पर जमकर बरसे भारतीय सचिव

उन्होंने कहा, "इस तरह की मनमानी रिपोर्ट लिखने के कारण ही संयुक्त राष्ट्र और उसके संस्थानों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है. दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी पर बिना किसी नाम या पुष्टि के लगाए गए आरोप कोई सबूत नहीं होते. यह UN रिपोर्ट के रूप में पेश की गई महज सुनी-सुनाई बातें हैं, और हमारा प्रतिनिधिमंडल इसे पूरी तरह से खारिज करता है."

भारतीय राजनयिक ने यह भी बताया कि रिपोर्ट में एक अजीब बात कही गई है, कि युवा भारतीयों ने एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन शुरू किया है. इसमें सवाल उठाया गया है कि क्या ऐसी कोई पार्टी, किसी दमनकारी व्यवस्था के बीच, सरकार से सवाल पूछ सकती है, राजधानी तक मार्च कर सकती है और राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठकर बातचीत कर सकती है?

भारत में हो रहा है युवाओं से संवाद

उन्होंने आगे कहा, "मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भारत में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों के संदर्भ में पिछले महीने मानवाधिकार परिषद में कहा था कि "युवा नेताओं के साथ बातचीत करना कहीं अधिक प्रभावी होता है. शायद यह जानकारी विशेष प्रतिवेदक (स्पेशल रैपोर्टियर) की नजर से छूट गई होगी."

परीक्षा लीक मामले में सरकार ने बनाई है नीति 

स्वरूप ने NEET पेपर लीक को लेकर जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का भी बचाव किया. उन्होंने बताया कि संसद ने एक कानून पेश किया, जिसके तहत परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव किए गए और पेपर लीक के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया. उन्होंने इसे भारत में लोकतंत्र का एक सच्चा प्रमाण बताया.

सरकार का लगातार युवाओं से संवाद

उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई मंत्री, हमारे देश के युवाओं के साथ सीधे तौर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार संवाद करते रहते हैं. "हम विशेष प्रतिवेदक से आग्रह करते हैं कि किसी पर आरोप लगाने या उसे बदनाम करने से पहले वे तथ्यों की जांच कर लें, और अपनी रिपोर्ट में पूरी गंभीरता और निष्पक्षता बरतें."

यह भी पढ़ें : भारत-अमेरिका ट्रेड डील होना लगभग तय! ट्रंप के ऐलान से संकेत, सीतारमण ने क्या कहा?

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 17 Oct 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
UNGA UNited Nations CJP Protest
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