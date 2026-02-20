एक्सप्लोरर
US- Pax Silica Alliance : अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा भारत?
अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर और अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में एक बड़ा ऐलान हुआ है. भारत शुक्रवार (20 फरवरी 2026) को अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका अलायंस में शामिल हो गया. अमेरिका ने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका की शुरूआत की थी.
खबर अपडेट की जा रही है...(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
मैक्रों ने भारतीयों को दे दिया बंपर ऑफर, 'फ्रांस आएंगे तो...', भारत से रिश्तों पर दुनिया को दिया मैसेज
मस्जिद से जुलूस पर फेंके गए पत्थर, हिंदू कार्यकर्ताओं ने ठेलों में लगाई आग, बागलकोट में तनाव
जहां से गुजरने वाला था सेना का काफिला, आतंकियों ने वहीं लगाया भारी मात्रा में विस्फोटक, बड़ा हादसा टला
900 KM की रफ्तार से उड़ा राफेल, महिला दस्ते ने दिखाया दिलचस्त बाइक फॉर्मेशन, देखें गणतंत्र दिवस की खास तस्वीरें
कश्मीर से हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल से ढंके पहाड़, दिल्ली-यूपी में लगातार हो रही बारिश
