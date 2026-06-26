जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची अगले सप्ताह तीन दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत आएंगी. विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वह 1 से 3 जुलाई तक नई दिल्ली में रहेंगी और इस दौरान 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. यह प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीक, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. इसके अलावा हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान होगा.

<a title="भूकंप" href="https://www.abplive.com/topic/earthquake" data-type="interlinkingkeywords">भूकंप</a>, LIVE वीडियो! | Breaking | ABP News" src="https://www.youtube.com/embed/IklHm5FLPq8" width="1013" height="570" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

यह भी पढ़ें :Khawaja Asif On India: अफगानिस्तान की मार से घूमा पाकिस्तान का दिमाग! बौखलाए ख्वाजा आसिफ के भारत पर झूठे आरोप- 'दवाइयों के डिब्बे में...'

रणनीतिक साझेदारी मजबूत



यह यात्रा अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के बाद हो रही है. दोनों देश अपनी 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी' को और मजबूत करने पर लगातार काम कर रहे हैं. भारत और जापान के बीच हर वर्ष बारी-बारी से वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिए अहम माना जाता है.

आर्थिक सहयोग का विस्तार



भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है. जापान भारत के प्रमुख निवेशकों में शामिल है और मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना समेत कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है. हाल के वर्षों में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल साझेदारी, रक्षा उत्पादन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक माहौल के बीच यह शिखर सम्मेलन भारत और जापान की साझेदारी को नई दिशा दे सकता है. बैठक के बाद कई अहम समझौतों और संयुक्त घोषणाओं की भी उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें : राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर FIR, इस्तीफा और गिरफ्तारी के बाद भी थम नहीं रहा विवाद, VHP ने उठाये ये सवाल