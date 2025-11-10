हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndian Defence Weapon: दुनिया को चाहिए भारत के ये 5 सबसे बड़े हथियार? जानें कितने ताकतवर

Indian Defence Weapon: दुनिया को चाहिए भारत के ये 5 सबसे बड़े हथियार? जानें कितने ताकतवर

भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि निर्यातक देश बन चुका है. 2024-25 में भारत ने 85 देशों को 2.5 अरब डॉलर से अधिक के रक्षा उपकरण बेचे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 10 Nov 2025 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

भारत पहले विदेशी हथियारों पर निर्भर हुआ करता था. हालांकि, आज के वक्त में भारत दुनिया को स्वदेशी डिफेंस वेपन बेच रहा है. वित्त वर्ष 2024–25 में भारत ने लगभग 2.5 अरब डॉलर के हथियार 85 देशों को बेचे. सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 5 अरब डॉलर तक पहुंचे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करता, बल्कि वैश्विक शांति में भी योगदान दे रहा है.

भारत मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की डिमांड सबसे ज्यादा है. यह भारत और रूस की साझेदारी में बनी मिसाइल है, जो 290 किलोमीटर तक सटीक वार करने में सक्षम है. यह जहाज, भूमि, पनडुब्बी और हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है. फिलीपींस ने इसका ऑर्डर दिया है, जबकि वियतनाम, इंडोनेशिया और UAE जैसे देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अब ब्रह्मोस को भारत की रक्षा कूटनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है.

पिनाका रॉकेट सिस्टम

पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारत की अपनी तकनीक से बना ऐसा सिस्टम है, जो एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है. इसकी रेंज करीब 75 किलोमीटर तक है. यह GPS तकनीक से संचालित होता है और मुश्किल इलाकों में भी बेहद प्रभावी है. कारगिल युद्ध में इसने अपनी ताकत साबित की थी. अब अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों में इसकी मांग बढ़ रही है.

तेजस विमान आसमान में भारतीय आत्मनिर्भरता की उड़ान

तेजस हल्का लड़ाकू विमान (LCA Tejas) पूरी तरह भारत में बना सुपरसोनिक जेट है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसे आधुनिक तकनीक से तैयार किया है. यह Mach 1.8 की गति से उड़ सकता है और हवा से हवा या जमीन पर दोनों तरह के मिशन में सक्षम है. अर्जेंटीना, मलेशिया, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे देश इस विमान को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं.

आकाश मिसाइल सिस्टम हवा में सुरक्षा की दीवार
आकाश मिसाइल भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एक साथ कई टारगेट पर वार कर सकता है. इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर है और यह हर मौसम में काम करने की क्षमता रखता है. सऊदी अरब, वियतनाम और केन्या जैसे देशों ने इस पर भरोसा जताया है. यह भारत की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के साथ-साथ निर्यात के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि है.

अर्जुन टैंक जमीनी लड़ाई का भारतीय योद्धा

अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक DRDO की एक बड़ी सफलता है. यह 120 मिमी गन, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन तकनीक से लैस है. इसका मजबूत डिजाइन इसे हर मौसम और इलाके में लड़ने लायक बनाता है. अफ्रीकी देशों में इसके ट्रायल चल रहे हैं और नाइजीरिया तथा केन्या जैसे देश इसे अपनाने की तैयारी में हैं.

धनुष तोप बोफोर्स का आधुनिक रूप

धनुष हॉवित्जर तोप पूरी तरह भारत में बनी लंबी दूरी की फील्ड गन है. यह 38 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है और ऊंचे इलाकों में भी सटीक फायरिंग कर सकती है. यह बोफोर्स तोप का बेहतर और आधुनिक संस्करण है.  नेपाल, म्यांमार और वियतनाम जैसे देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

ये भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?

Published at : 10 Nov 2025 08:57 AM (IST)
Tags :
Fighter Jet Missiles Defense News India Weapon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- टहाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?'
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
विश्व
Bahrain Vs Indian Currency: इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?
एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल, BJP आगबबूला, पूछा- टहाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे हुआ?'
जम्मू और कश्मीर
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा, सियासी हलचल तेज
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि...', CM उमर अब्दुल्ला ने नकारा BJP से गठबंधन का दावा
विश्व
Bahrain Vs Indian Currency: इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
इस मुस्लिम देश में जाकर कमाए 500 तो भारत में आकर हो जाएंगे लखपति, करेंसी की वैल्यू कराएगी मौज
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
6,6,6,6,6,6,6,6...सिर्फ 11 गेंद में जड़ दिया अर्धशतक; एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह सब रह गए पीछे
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
नौकरी
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
महाराष्ट्र में निकली 290 पदों पर वैकेंसी, 10वीं से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मिल रहा मौका
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ट्रैवल
ज्योतिर्लिंगों के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC लाया ये बेहतरी टूर पैकेज
ज्योतिर्लिंगों के करना चाहते हैं दर्शन, IRCTC लाया ये बेहतरी टूर पैकेज
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget