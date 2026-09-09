न्यूक्लियर-बायोलॉजिकल खतरों का खात्मा! सेना को मिलेंगे CBRN वाहन

बीते हफ्ते रक्षा मंत्रालय की बेहद अहम Defence Acquisition Council यानी DAC की मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने सेना के तीनों अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना के लिए रिकॉर्ड एक लाख करोड़ से ज्यादा के हथियारों, मिलिट्री व्हीकल्स और दूसरे सैन्य उपकरणों के ऑर्डर को मंजूरी दी. रक्षा मंत्रालय में इस तरह की मंजूरी को AON यानी Acceptance of Necessity का नाम दिया जाता है. देश में हथियारों की खरीद के लिए इसे शुरुआती स्टेज या कह सकते हैं कि चरण माना जाता है.

भारत की बड़ी हथियार खरीद

किसी भी हथियार और सैन्य साजों-सामान को खरीदने के लिए सेनाओं को पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है. उसके के लिए रक्षा मंत्री, Defence Secretary और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख जिन्हें हम सर्विस चीफ कहते हैं, उनकी एक अपैक्स कमेटी, DAC की मंजूरी लेनी होती है. इस हफ्ते जो एक दशमलव 10 लाख करोड़ के हथियारों को मंजूरी दी गई, उसमें सबसे ज्यादा थलसेना के लिए मिलिट्री व्हीकल्स हैं. वायुसेना के लिए मिसाइल और सुखोई फाइटर जेट का अपग्रेड शामिल है.

भारतीय नौसेना के लिए, अरुध्रा रडार खरीदने और मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन, विकास और बाद में उनकी खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी गई. थलसेना के लिए एक-दो नहीं पांच अलग-अलग तरह के व्हीकल्स को मंजूरी दी गई. इनमें हाई मोबिलिटी वाहन यानी HMV, सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स (MML), ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम शामिल थे. इसके अलावा, स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्ट (ALH) ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल थे. लेकिन इन सबमें सबसे खास थे CBRN व्हीकल्स. ये खास वाहन, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों का पता लगाने में कामगार हैं.

परमाणु खतरों को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना के लिए विशेष CBRN रेकी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दी है. ये खास वाहन, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों का पता करने में कामगार हैं. डीएसी की बैठक के बाद, रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि CBRN रेकी वाहन, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर एजेंटों से दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, निगरानी करने और उन्हें चिह्नित करने में सक्षम होंगे. अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने इन CBRN व्हीकल्स को खरीदने की मंजूरी क्यों दी है?

CBRN व्हीकल्स होते क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय ने अपने संक्षिप्त बयान में बताया कि किसी भी न्यूक्लियर इत्यादि अटैक के दौरान, ये गाड़ियां तुरंत डिटेक्ट कर सकती हैं कि ये हमला कैसे हुआ है? ये क्या वाकई न्यूक्लियर अटैक है या कोई केमिकल अटैक हुआ है या कोई बायोलॉजिकल अटैक है. इसके अलावा, ये गाड़ियां इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि इस तरह के सीबीआरएन अटैक के दौरान, इसके अंदर मौजूद सैनिक, दुश्मन से भी लोहा ले सकते हैं, उनपर किसी भी तरह के रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा.

वर्ष 2017 में डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) ने इन सीबीआरएन व्हीकल्स को भारतीय सेना को सौंपा था. देखने में ये गाड़ियां, भारतीय सेना के जो बीएमपी व्हीकल्स होते हैं, ठीक वैसी ही थीं. इसमें हथियार यानी मशीन-गन इत्यादि लगी थीं. ठीक वैसे ही वर्ष 2024 में महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने डीआरडीओ की मदद से तैयार की गई CBRN व्हीकल की तस्वीरें और वीडियो जारी किए थे. वो भी अमेरिका की इंफ्रेंटी कॉम्बेट व्हीकल यानी आईसीवी की तरह दिखने वाली स्ट्राइकर की तरह थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि ये CBRN व्हीकल सड़क पर तेजी से दौड़ सकती है और पानी के नीचे भी आराम से ऑपरेट कर सकती है.

रक्षा मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया है कि थलसेना क्या डीआरडीओ से सीधे ये CBRN व्हीकल खरीदेगी या फिर महिंद्रा की मदद से बनी CBRN व्हीकल्स खरीदी जाएंगी, इसके बारे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. बहरहाल, थलसेना पहले इस तरह की अलग-अलग CBRN व्हीकल को evaluate करेगी यानी परखेगी और फिर तय किया जाएगा कि किस कंपनी की CBRN व्हीकल को खरीदा जाएगा. लेकिन ये बात पक्की है कि थलसेना के लिए स्वदेशी CBRN व्हीकल्स ही खरीदी जाएंगी. क्योंकि इनकी मंजूरी के वक्त, रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कह दिया कि एक लाख करोड़ के जिन हथियारों और गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी गई है, उनमें 98 प्रतिशत स्वदेशी होंगे.

CBRN व्हीकल को खरीदने की मंजूरी क्यों दी गई?

पिछले साल यानी मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ था. उस वक्त माना जा रहा था कि ऐसा कर भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर-ब्लफ का भंडाफोड़ किया है. क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने हमला किया तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में किराना हिल्स पर हमला कर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया था.

हाल में पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सफाई देते हुए कह दिया था कि किराना हिल्स, भारतीय वायुसेना के टारगेट पर नहीं था.बल्कि उसके करीब में पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर एक ड्रोन लॉन्च किया गया था. ये ड्रोन सरगोधा एयरबेस के कमांड सेंटर के बजाए किराना हिल्स के कंट्रोल सेंटर पर जाकर गिर गया था.

जिस तरह पाकिस्तान एक आतंकी देश है. इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा के हाथों में ना पड़ जाए. पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान ने उत्तर कोरिया को परमाणु सीक्रेट बेचे थे. ऐसे में पाकिस्तान से परमाणु हमले का खतरा हमेशा बना रहता है. यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने थलसेना के लिए खास CBRN गाड़ियों की खरीद की मंजूरी दी है.

माना जा रहा है कि थलसेना, पहले से ही डीआरडीओ की CBRN व्हीकल्स को ऑपरेट कर रही है. लेकिन अब अतिरिक्त व्हीकल्स की खरीद को हरी झंडी दी गई है यानी खतरा बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान के साथ-साथ भारत का एक दूसरा पड़ोसी देश चीन भी एक परमाणु शक्ति है. वर्ष 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में भारतीय सेना की झड़प हुई थी, यानी खतरा. इस तरह यह माना जा सकता है कि परमाणु के साथ-साथ बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का भी खतरा रहता है.