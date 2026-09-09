Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियान्यूक्लियर-बायोलॉजिकल खतरों का खात्मा! सेना को मिलेंगे CBRN वाहन

न्यूक्लियर-बायोलॉजिकल खतरों का खात्मा! सेना को मिलेंगे CBRN वाहन

परमाणु खतरों को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना के लिए विशेष CBRN रेकी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दी है. पाकिस्तान और चीन से हुई पिछली झड़पों को देखते हुए बड़ी हथियार खरीद की जा रही है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 09 Sep 2026 01:25 PM (IST)
Preferred Sources

बीते हफ्ते रक्षा मंत्रालय की बेहद अहम Defence Acquisition Council यानी DAC की मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने सेना के तीनों अंग यानी थलसेना, वायुसेना और नौसेना के लिए रिकॉर्ड एक लाख करोड़ से ज्यादा के हथियारों, मिलिट्री व्हीकल्स और दूसरे सैन्य उपकरणों के ऑर्डर को मंजूरी दी. रक्षा मंत्रालय में इस तरह की मंजूरी को AON यानी Acceptance of Necessity का नाम दिया जाता है. देश में हथियारों की खरीद के लिए इसे शुरुआती स्टेज या कह सकते हैं कि चरण माना जाता है. 

भारत की बड़ी हथियार खरीद 

किसी भी हथियार और सैन्य साजों-सामान को खरीदने के लिए सेनाओं को पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है. उसके के लिए रक्षा मंत्री, Defence Secretary और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख जिन्हें हम सर्विस चीफ कहते हैं, उनकी एक अपैक्स कमेटी, DAC की मंजूरी लेनी होती है. इस हफ्ते जो एक दशमलव 10 लाख करोड़ के हथियारों को मंजूरी दी गई, उसमें सबसे ज्यादा थलसेना के लिए मिलिट्री व्हीकल्स हैं. वायुसेना के लिए मिसाइल और सुखोई फाइटर जेट का अपग्रेड शामिल है.

भारतीय नौसेना के लिए, अरुध्रा रडार खरीदने और मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन, विकास और बाद में उनकी खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी गई. थलसेना के लिए एक-दो नहीं पांच अलग-अलग तरह के व्हीकल्स को मंजूरी दी गई. इनमें हाई मोबिलिटी वाहन यानी HMV, सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स (MML), ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम शामिल थे. इसके अलावा, स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्ट (ALH) ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल थे. लेकिन इन सबमें सबसे खास थे CBRN व्हीकल्स. ये खास वाहन, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों का पता लगाने में कामगार हैं. 

परमाणु खतरों को देखते हुए सरकार ने भारतीय सेना के लिए विशेष CBRN रेकी व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दी है. ये खास वाहन, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (CBRN) खतरों का पता करने में कामगार हैं. डीएसी की बैठक के बाद, रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि CBRN रेकी वाहन, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर एजेंटों से दूषित क्षेत्रों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, निगरानी करने और उन्हें चिह्नित करने में सक्षम होंगे. अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने इन CBRN व्हीकल्स को खरीदने की मंजूरी क्यों दी है? 

 CBRN व्हीकल्स होते क्या हैं?

रक्षा मंत्रालय ने अपने संक्षिप्त बयान में बताया कि किसी भी न्यूक्लियर इत्यादि अटैक के दौरान, ये गाड़ियां तुरंत डिटेक्ट कर सकती हैं कि ये हमला  कैसे  हुआ है? ये क्या वाकई न्यूक्लियर अटैक है या कोई केमिकल अटैक हुआ है या कोई बायोलॉजिकल अटैक है. इसके अलावा, ये गाड़ियां इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि इस तरह के सीबीआरएन अटैक के दौरान, इसके अंदर मौजूद सैनिक, दुश्मन से भी लोहा ले सकते हैं, उनपर किसी भी तरह के रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा.

वर्ष 2017 में डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन) ने इन सीबीआरएन व्हीकल्स को भारतीय सेना को सौंपा था. देखने में ये गाड़ियां, भारतीय सेना के जो बीएमपी व्हीकल्स होते हैं, ठीक वैसी ही थीं. इसमें हथियार यानी मशीन-गन इत्यादि लगी थीं. ठीक वैसे ही वर्ष 2024 में महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने डीआरडीओ की मदद से तैयार की गई CBRN व्हीकल की तस्वीरें और वीडियो जारी किए थे. वो भी अमेरिका की इंफ्रेंटी कॉम्बेट व्हीकल यानी आईसीवी की तरह दिखने वाली स्ट्राइकर की तरह थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि ये CBRN व्हीकल सड़क पर तेजी से दौड़ सकती है और पानी के नीचे भी आराम से ऑपरेट कर सकती है. 

रक्षा मंत्रालय ने ये साफ नहीं किया है कि थलसेना क्या डीआरडीओ से सीधे ये CBRN व्हीकल खरीदेगी या फिर महिंद्रा की मदद से बनी CBRN व्हीकल्स खरीदी जाएंगी, इसके बारे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.  बहरहाल, थलसेना पहले इस तरह की अलग-अलग CBRN व्हीकल को evaluate करेगी यानी परखेगी और फिर तय किया जाएगा कि किस कंपनी की CBRN व्हीकल को खरीदा जाएगा. लेकिन ये बात पक्की है कि थलसेना के लिए स्वदेशी CBRN व्हीकल्स ही खरीदी जाएंगी. क्योंकि इनकी मंजूरी के वक्त, रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कह दिया कि एक लाख करोड़ के जिन हथियारों और गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दी गई है, उनमें 98 प्रतिशत स्वदेशी होंगे. 

CBRN व्हीकल को खरीदने की मंजूरी क्यों दी गई?

पिछले साल यानी मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला हुआ था. उस वक्त माना जा रहा था कि ऐसा कर भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर-ब्लफ का भंडाफोड़ किया है. क्योंकि पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर भारत ने हमला किया तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में किराना हिल्स पर हमला कर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया था.

हाल में पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सफाई देते हुए कह दिया था कि किराना हिल्स, भारतीय वायुसेना के टारगेट पर नहीं था.बल्कि उसके करीब में पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर एक ड्रोन लॉन्च किया गया था. ये ड्रोन सरगोधा एयरबेस के कमांड सेंटर के बजाए किराना हिल्स के कंट्रोल सेंटर पर जाकर गिर गया था. 

जिस तरह पाकिस्तान एक आतंकी देश है. इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा के हाथों में ना पड़ जाए. पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान ने उत्तर कोरिया को परमाणु सीक्रेट बेचे थे. ऐसे में पाकिस्तान से परमाणु हमले का खतरा हमेशा बना रहता है. यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने थलसेना के लिए खास  CBRN  गाड़ियों की खरीद की मंजूरी दी है.

माना जा रहा है कि थलसेना, पहले से ही डीआरडीओ की CBRN  व्हीकल्स को ऑपरेट कर रही है. लेकिन अब अतिरिक्त व्हीकल्स की खरीद को हरी झंडी दी गई है यानी खतरा बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान के साथ-साथ भारत का एक दूसरा पड़ोसी देश चीन भी एक परमाणु शक्ति है. वर्ष 2020 में चीन के साथ गलवान घाटी में भारतीय सेना की झड़प हुई थी, यानी खतरा. इस तरह यह माना जा सकता है कि परमाणु के साथ-साथ बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक का भी खतरा रहता है.

और पढ़ें

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Indian Army INDIA CBRN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत रत्न वैज्ञानिक CNR राव को SIR का नोटिस, नाम की स्पेलिंग का निकला पेंच
भारत रत्न वैज्ञानिक CNR राव को SIR का नोटिस, नाम की स्पेलिंग का निकला पेंच
इंडिया
मंत्री पर पड़ा ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
मंत्री पर पड़ा ED रेड तो भड़के CM डीके शिवकुमार, गिना दिए 3 नेताओं के नाम
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
Xप्लेन: भारत को मिलेगा Su-57 का दम! S-400 संग नई डील से पाकिस्तान की बढ़ेगी धड़कनें
Xप्लेन: भारत को मिलेगा Su-57 का दम! S-400 संग नई डील से पाकिस्तान की बढ़ेगी धड़कनें
Advertisement

वीडियोज

Hanuman Ansh की सफलता पर Chandan K Anand ने बताया Neem Karoli Baba का चमत्कार या मेहनत?
Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव की जिम्मेदारी के बाद अब बदलेगा विनोद तावड़े का पता, BJP खोज रही घर
यूपी चुनाव की जिम्मेदारी के बाद अब बदलेगा विनोद तावड़े का पता, BJP खोज रही घर
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
एग्रीकल्चर
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget