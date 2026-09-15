वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक उथल-पुथल का गहरा साया अब भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई पर स्पष्ट रूप से मंडराने लगा है. दुनिया के दो सबसे संवेदनशील हिस्सों मध्य पूर्व और पूर्वी यूरोप (रूस-यूक्रेन युद्ध) में जारी भयंकर तनाव ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है. इन अंतरराष्ट्रीय संकटों का सीधा असर भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में महंगाई के एक नए दौर की आहट सुनाई दे रही है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, ब्लैक सी (काला सागर) में मालवाहक जहाजों की आवाजाही पर लगी रोक, और खाद्य पदार्थों के मोर्चे पर आपूर्ति का संकट, ये सभी ऐसे कारक हैं जो मिलकर देश में महंगाई का एक बड़ा चक्रवात तैयार कर रहे हैं.

1. पश्चिम एशिया का संकट और कच्चे तेल की छलांग

मध्य पूर्व में लगातार गहराता भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गया है. यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य केंद्र है. जब भी इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है, तो दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल पैदा हो जाता है.

वर्तमान परिस्थितियों में, मध्य पूर्व के तनाव ने तेल उत्पादक देशों और प्रमुख समुद्री मार्गों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है. भारत अपनी कुल तेल आवश्यकता का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है. ऐसे में, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होती है, तो कीमतों में भारी उछाल आता है. वैश्विक वित्तीय विश्लेषकों का अनुमान है कि यदि यह संकट और गहराया, तो ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर सकती हैं या उससे भी ऊपर बनी रह सकती हैं.

कच्चे तेल के महंगा होने का असर केवल पेट्रोल और डीजल के पंपों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था में एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है. डीजल महंगा होने से हर प्रकार की ढुलाई और परिवहन लागत बढ़ जाती है, जिससे खेत से लेकर बाजार तक पहुंचने वाली हर वस्तु की लागत में इजाफा हो जाता है.

2. रूस-यूक्रेन युद्ध और ब्लैक सी का अवरोध

पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा दीर्घकालिक युद्ध वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा संकट बन चुका है. यूक्रेन और रूस दोनों को दुनिया का 'ब्रेडबास्केट' (अनाज का कटोरा) कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक बाजार में गेंहू, मक्का और सूरजमुखी के तेल की एक बहुत बड़ी आपूर्ति यहीं से होती है.

इस युद्ध का सबसे गंभीर आर्थिक पहलू ब्लैक सी में मालवाहक जहाजों की आवाजाही पर लगी रोक या बाधाएं हैं. काला सागर यूक्रेन के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए मुख्य समुद्री मार्ग है. युद्ध के कारण इस मार्ग पर सुरक्षा के गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं, जिससे बंदरगाहों पर कामकाज ठप हो गया है या अत्यधिक जोखिम भरा हो गया है.

-ऑयल सप्लाई रिस्क: ब्लैक सी क्षेत्र केवल अनाज के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा आपूर्ति और सूरजमुखी तेल के निर्यात के लिए भी महत्वपूर्ण है. मार्ग बंद होने से सनफ्लॉवर ऑयल की वैश्विक कमी हो गई है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों को अन्य महंगे विकल्पों पर निर्भर होना पड़ रहा है.

-गेहूं और मक्का की कीमतें: यूक्रेन और रूस से गेंहू और मक्का का निर्यात बाधित होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके दाम आसमान छू रहे हैं. चूंकि भारत भी वैश्विक कृषि बाजार का हिस्सा है, इसलिए वैश्विक कीमतों में उछाल का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. इसके अलावा, घरेलू स्तर पर मौसम की मार और उत्पादन के अनुमानों को देखते हुए गेंहू और मक्का की कीमतें बढ़ने का भारी दबाव है, जिससे आटा, ब्रेड और पशु आहार महंगे हो रहे हैं.

एविएशन सेक्टर पर सीधी मार

बढ़ते कच्चे तेल के दामों और भू-राजनीतिक तनाव का सबसे तात्कालिक और दृश्यमान प्रभाव भारतीय विमानन क्षेत्र पर पड़ा है. एयरलाइंस कंपनियों के लिए 'एविएशन टर्बाइन फ्यूल' की लागत कुल परिचालन खर्च का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा होती है. जब क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो एयरलाइंस का यह खर्च बेतहाशा बढ़ जाता है.

इस बढ़ते वित्तीय दबाव से निपटने के लिए देश की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो ने अपनी उड़ानों की संख्या और सीटों की उपलब्धता में कटौती करना शुरू कर दिया है. कंपनियों ने महंगे ईंधन के बोझ को संतुलित करने के लिए कम मांग वाले रूटों पर उड़ानों को कम कर दिया है या बंद कर दिया है. सीटों की संख्या घटने और मांग बने रहने के कारण हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. यह स्थिति न केवल आम यात्रियों के बजट को बिगाड़ रही है, बल्कि बिजनेस ट्रैवल और पर्यटन उद्योग को भी मंदी की ओर धकेल रही है, जिससे सेवा क्षेत्र में भी महंगाई का दबाव बढ़ रहा है.

इंफ्लेशन का दबाव और आम आदमी की थाली पर असर

इन सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों का मिला-जुला परिणाम देश में खुदरा और थोक महंगाई के रूप में सामने आ रहा है. जब परिवहन महंगा होता है, खाद और ऊर्जा की लागत बढ़ती है, और गेंहू-मक्का जैसे बुनियादी खाद्यान्न महंगे होते हैं, तो उसका सीधा असर खाद्य पदार्थों पर पड़ता है. दालें, तेल, आटा, और सब्जियां जैसी रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी हो रही हैं. वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के आयात महंगे होने से घरेलू बाजार में कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं.

लगातार बढ़ती महंगाई से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की बचत खत्म हो रही है. वेतनभोगी वर्ग और दिहाड़ी मजदूरों के लिए अपने परिवार का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और आर्थिक विशेषज्ञों के सामने यह एक बड़ी चुनौती बन गया है कि आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए.

आज भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां बाहरी झटके उसकी आर्थिक स्थिरता की परीक्षा ले रहे हैं. मध्य पूर्व का संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध इस बात का पुख्ता प्रमाण हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में दुनिया के किसी एक कोने में होने वाली हलचल भारत के एक आम नागरिक की रसोई और जेब को कैसे सीधे प्रभावित कर सकती है. यदि समय रहते आपूर्ति श्रृंखला के वैकल्पिक रास्ते नहीं खोजे गए और रणनीतिक रिजर्व का सही उपयोग नहीं हुआ, तो आने वाले महीनों में महंगाई की यह आंधी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर संकट का रूप ले सकती है. सरकार और नीति निर्माताओं के लिए यह समय कड़ी आर्थिक कूटनीति और दूरदर्शी फैसलों का है, ताकि देश के आम जनमानस को इस आसन्न आर्थिक दबाव से बचाया जा सके.