अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते देश का मौसम 'पलट' चुका है. जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ समुद्र से उठा चक्रवात 'अर्नब' अपनी पूरी तबाही बरसा रहा है. 30 अक्टूबर 2026 की सुबह तक ओडिशा में 62 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, बिहार में रेड अलर्ट जारी है और भूटान में ग्लेशियर झील फटने के बाद पश्चिम बंगाल और असम के कई इलाकों में हाई अलर्ट है. यह सिर्फ एक चक्रवात का असर नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण 'सर्दियों में बाढ़' वाली एक नई और डरावनी आदत का संकेत है.

तो एक एक्सप्लेनर में समझते हैं कि भारत में कहां-कहां बाढ़ के हालात हैं और मौसम ने कितनी भयानक करवट ली है...

ओडिशा: चक्रवात 'अर्नब' का कहर, 300 गांव डूबे

चक्रवात 'अर्नब' 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराया था. 30 अक्टूबर की सुबह तक यह कमजोर होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर एक 'लो-प्रेशर एरिया' में बदल चुका है, लेकिन इसका असर अभी भी भयानक है. ओडिशा के गंजाम, गजपति और कंधमाल जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं.

गंजाम में 300 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जिनमें से 70 गांव पूरी तरह से कट चुके हैं. रुशिकुल्या नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. पुरुषोत्तमपुर में यह 19 मीटर पर पहुंच गई है, जबकि खतरे का निशान 17 मीटर है. 42,500 लोग प्रभावित हैं और 22 गांवों में लोग फंसे हैं.

गजपति में वंशधारा नदी किनारे तोड़ चुकी है. काशीनगर में यह 55.58 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 54.60 मीटर है. यहां 711 गांव प्रभावित हुए हैं और 20,000 लोग प्रभावित हैं.

राज्य सरकार ने NDRF, ODRAF और फायर सर्विस समेत 313 रेस्क्यू टीमें तैनात की हैं. अब तक 59,028 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. इनमें 3,001 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. भारतीय तटरक्षक बल हेलिकॉप्टरों से फंसे लोगों को निकाल रहा है, लेकिन घने बादलों के कारण रेस्क्यू में देरी हो रही है.

हावड़ा-चेन्नई रूट पर 36 ट्रेनें रद्द और 30 ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-16 आंध्र-ओडिशा सीमा के पास बह गया है और गजपति में NH-326 का 300 मीटर हिस्सा बह गया है. गंजाम और गजपति में 31 अक्टूबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे और केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने ओडिशा पहुंच रही है.

आंध्र प्रदेश: 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान

चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक, प्रारंभिक अनुमान में 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसमें सिर्फ बिजली क्षेत्र का नुकसान 500 करोड़ रुपए है.

श्रीकाकुलम जिले में एक डूबा हुआ रेलवे पुल ट्रेन सेवाओं को ठप कर रहा है. 4,765 गांवों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन हजारों लोग अभी भी प्रभावित हैं.

बिहार और यूपी: अब 'रेड अलर्ट' की बारी

अगर ओडिशा में बाढ़ का कहर है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में नया संकट मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 अक्टूबर को बिहार के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. यानी कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और पश्चिमी यूपी में ओले गिर सकते हैं. इससे पहले सितंबर में ही बिहार में चंपारण तटबंध टूटने से 50 हजार घरों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था. अब नई बारिश ने हालात को और नाजुक बना दिया है.

पश्चिम बंगाल और असम: भूटान की ग्लेशियर झील का खतरा

यह इस पूरी कहानी का सबसे नया और चौंकाने वाला एंगल है. भूटान में सिंताफु ग्लेशियर झील फटने के बाद संकोश नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. यह नदी भूटान से भारत में दाखिल होकर पश्चिम बंगाल और असम के कई इलाकों से गुजरती है. इस वजह से अलीपुरद्वार और कूचबिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है.

सिक्किम और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

अंडमान-निकोबार: एक और खतरा उभर रहा

ओडिशा में बाढ़ का पानी अभी उतरा भी नहीं है कि एक नया संकट सामने आ गया है. दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक नया 'लो-प्रेशर एरिया' बन गया है, जो अगले कुछ दिनों में और मजबूत होकर 'डिप्रेशन' में बदल सकता है.

30 अक्टूबर 2026 को अंडमान-निकोबार में भारी से बहुत भारी बारिश और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी है. अनुमान है कि यह सिस्टम नवंबर के पहले हफ्ते में आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ सकता है. यानी ओडिशा और आंध्र के लिए एक और झटका आ सकता है.

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत: ठंड और ओलों का 'डबल अटैक'

जहां पूर्वी भारत बाढ़ से जूझ रहा है, वहीं उत्तर भारत में मौसम ने 'पलटी' मार दी है. दिल्ली-NCR में गुरुवार रात से बारिश हो रही है. IMD ने आंधी-तूफान, बिजली और ओलों का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में गुरुवार का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम है और पिछले चार सालों का सबसे ठंडा अक्टूबर दिन है.

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी तूफान, बिजली और ओले गिरने की चेतावनी है. उत्तराखंड के गंगोत्री और केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है.

मौसम संबंधी चेतावनी ! मुख्य बिंदु: (i) दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बने डिप्रेशन (चक्रवात "अर्नब" के अवशेष) के प्रभाव के कारण, आज 29 अक्टूबर को पूर्वी छत्तीसगढ़ और उससे सटे उत्तरी ओडिशा में, तथा 30 अक्टूबर 2026 को उत्तरी बिहार में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। (ii) दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र (low pressure area) बना है। इसके पश्चिम- उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और लगभग 31 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में एक डिप्रेशन में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद, इसके और अधिक तीव्र होने और अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश के तट की तरफ बढ़ने की संभावना है। (iii) वेस्टर्न डिस्टर्बेस (पश्चिमी विक्षोभ) के प्रभाव के कारण, 30 अक्टूबर को उत्तराखंड में और 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 29 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर- लद्दाख और पंजाब में; 30 अक्टूबर को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; तथा 29-30 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और हरियाणा में कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की संभावना है। Highlights: (i) Under the influence of Depression (Remnant of the Cyclone “Arnab”) over south Chhattisgarh & adjoining south Odisha, isolated extremely heavy rainfall very likely over east Chhattisgarh and adjoining north Odisha today, the 29th October and over north Bihar on 30th October 2026. (ii) A low pressure area has formed over south Andaman Sea & neighbourhood. It is very likely to move west-northwestwards and concentrate into a depression over southeast Bay of Bengal and adjoining areas of Andaman & Nicobar Islands and Andaman Sea around 31st October. Thereafter, it is likely to intensify further and continue to move west-northwestwards towards Andhra Pradesh coast during subsequent 2 days. (iii) Under the influence of Western Disturbance, isolated heavy to very heavy rainfall likely over East Uttar Pradesh during 29th-30th October and Uttarakhand on 30th October. Also, isolated Hailstorm activity is likely over Himachal Pradesh, Jammu-Kashmir-Ladakh and Punjab on 29th October; Uttarakhand and West Uttar Pradesh on 30th October; East Rajasthan and Haryana during 29th-30th October. South Peninsular India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Rayalaseema and Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 29th October-4th November; Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during 29th October-1st November; Lakshadweep during 2nd-4th November; Coastal Karnataka on 29th October and during 31st October-1st November; North Interior Karnataka during 30th October-4th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 29th October-1st November and on 4th November; Telangana during 29th October-1st November and during 3rd-4th November. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Coastal Karnataka, Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during 2nd-4th November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November; Telangana on 2nd November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Kerala & Mahe, North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 1st-2nd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 29th October-1st November; Rayalaseema during 29th October-2nd November. Isolated thunderstorm & lightning likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 3rd-4th November; Coastal Karnataka during 1st-2nd November. ❖Isolated heavy rainfall likely over Tamil Nadu, Puducherry & Karaikal during 3rd-4th November; Coastal Karnataka, Kerala & Mahe and South Interior Karnataka during 2nd-3rd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam on 29th October, on 1st November and on 4th November with isolated very heavy rainfall also likely over Coastal Andhra Pradesh & Yanam during 2nd-3rd November. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Telangana during 1st- 2nd November. ❖Strong Surface Winds likely over North Interior Karnataka and South Interior Karnataka during 1st-2nd November; Coastal Andhra Pradesh & Yanam and Rayalaseema during 29th October-2nd November. East India: ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 29th-31st October; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand during 29th-30th October; Odisha during 29th-30th October and on 1st November. ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 1st-4th November; Bihar, Gangetic West Bengal and Jharkhand during 31st October-4th November; Odisha on 31st October and during 2nd-4th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands on 29th October and on 31st October; Gangetic West Bengal and Jharkhand on 29th October; Bihar during 29th-31st October; Odisha during 29th-30th October and during 1st-2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim during 29th-31st October; Gangetic West Bengal on 30th October. ❖Isolated heavy rainfall likely over Andaman & Nicobar Islands on 29th October and on 31st October; Jharkhand on 30th; Gangetic West Bengal and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 29th October; Odisha on 1st November and on 3rd November with isolated very heavy rainfall also likely over Andaman & Nicobar Islands and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim on 30th October; Bihar and Jharkhand on 29th October; Odisha on 2nd November. ❖Isolated extremely heavy rainfall likely over north Bihar on 30th October; North Odisha on 29th October. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Andaman & Nicobar Islands on 30th October. Northwest India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 29th- 30th October and on 1st November; Himachal Pradesh during 29th October-2nd November; Uttarakhand during 30th October-2nd November. ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Punjab and West Uttar Pradesh during 29th-31st October; Haryana Chandigarh & Delhi on 31st October; East Uttar Pradesh during 31st October-4th November; West Rajasthan during 29th-30th October; East Rajasthan during 29th October-1st November. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over Uttarakhand on 29th October. ❖Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over East Uttar Pradesh and Haryana Chandigarh & Delhi during 29th-30th October. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan-Muzaffarabad during 29th-30th October; Himachal Pradesh on 29th October; Uttarakhand on 30th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Uttarakhand on 29th October. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over Punjab on 30th October; East Rajasthan during 29th-30th October, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over East Uttar Pradesh, West Rajasthan and West Uttar Pradesh during 29th-30th October. ❖Isolated thunderstorm & lightning likely over Himachal Pradesh on 30th October. ❖Isolated heavy rainfall likely over Uttarakhand on 30th October with isolated very heavy rainfall also likely over East Uttar Pradesh during 29th-30th October. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Punjab on 29th October; Haryana Chandigarh & Delhi during 29th-30th October. ❖Isolated Hailstorm activity likely over Himachal Pradesh, Jammu-Kashmir-Ladakh-Gilgit-Baltistan- Muzaffarabad and Punjab on 29th October; Uttarakhand and West Uttar Pradesh on 30th October; East Rajasthan and Haryana Chandigarh & Delhi during 29th-30th October. Central India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over West Madhya Pradesh during 29th October-4th November; East Madhya Pradesh during 30th October-4th November; Vidarbha during 29th October-1st November; Chhattisgarh during 1st-2nd November. Fairly Widespread to Widespread rainfall likely over East Madhya Pradesh on 29th October; Chhattisgarh during 29th-31st October and during 3rd-4th November. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) likely over East Madhya Pradesh on 29th October; Chhattisgarh during 1st-2nd November, with gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over West Madhya Pradesh during 29th-31st October; East Madhya Pradesh during 30th October-2nd November. ❖Isolated thunderstorm & lightning likely over Vidarbha during 29th October-1st November; Chhattisgarh during 30th-31st October. Isolated heavy rainfall likely over East Madhya Pradesh and Vidarbha on 29th October; Chhattisgarh during 1st-2nd November. ❖Isolated extremely heavy rainfall likely over East Chhattisgarh on 29th October. ❖Thundersquall (wind speed reaching 50-60 kmph gusting to 70 kmph) likely over Chhattisgarh on 29th October. Northeast India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura during 29th October-4th November. Isolated thunderstorm & lightning likely over Assam & Meghalaya during 29th-30th October; Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura on 29th October. ❖Isolated heavy rainfall likely over Arunachal Pradesh during 2nd-3rd November; Assam & Meghalaya on 3rd November. West India: ❖Isolated to Scattered rainfall likely over Konkan & Goa and Marathawada during 29th-30th October; Gujarat Region and Madhya Maharashtra during 29th-31st October; Saurashtra & Kutch during 30th-31st October. ❖Isolated thunderstorm, lightning & gusty winds (speed reaching 30-40 kmph gusting to 50 kmph) likely over Konkan & Goa, Madhya Maharashtra and Marathawada on 29th October. For more information, visit Us : https://t.co/BPpoTbykBF #ArnabCyclone #SevereCyclonicStorm #OdishaRain #CycloneAlert #RainfallForecast #IndiaWeather #HeavyRain #ThunderstormAlert #WeatherWarnings @moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA