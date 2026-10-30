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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: सर्दियों के मौसम में भारत में बाढ़ का कहर! एकसाथ जानें देशभर में कहां बारिश से तबाही?

Explained: सर्दियों के मौसम में भारत में बाढ़ का कहर! एकसाथ जानें देशभर में कहां बारिश से तबाही?

बाढ़ को मानसून का मौसमी संकट माना जाता है, लेकिन इस बार सर्दियों की दस्तक के साथ भी देश के कई हिस्से जलमग्न हैं. यह कोई एक राज्य का संकट नहीं, बल्कि पूरे देश में एक साथ मौसमी आपदाओं का असर है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 30 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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अक्टूबर का महीना खत्म होते-होते देश का मौसम 'पलट' चुका है. जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ समुद्र से उठा चक्रवात 'अर्नब' अपनी पूरी तबाही बरसा रहा है. 30 अक्टूबर 2026 की सुबह तक ओडिशा में 62 हजार से ज्यादा लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, बिहार में रेड अलर्ट जारी है और भूटान में ग्लेशियर झील फटने के बाद पश्चिम बंगाल और असम के कई इलाकों में हाई अलर्ट है. यह सिर्फ एक चक्रवात का असर नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण 'सर्दियों में बाढ़' वाली एक नई और डरावनी आदत का संकेत है.

तो एक एक्सप्लेनर में समझते हैं कि भारत में कहां-कहां बाढ़ के हालात हैं और मौसम ने कितनी भयानक करवट ली है...

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ओडिशा: चक्रवात 'अर्नब' का कहर, 300 गांव डूबे

चक्रवात 'अर्नब' 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराया था. 30 अक्टूबर की सुबह तक यह कमजोर होकर दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा के ऊपर एक 'लो-प्रेशर एरिया' में बदल चुका है, लेकिन इसका असर अभी भी भयानक है. ओडिशा के गंजाम, गजपति और कंधमाल जिले सबसे बुरी तरह प्रभावित हैं.

गंजाम में 300 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, जिनमें से 70 गांव पूरी तरह से कट चुके हैं. रुशिकुल्या नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. पुरुषोत्तमपुर में यह 19 मीटर पर पहुंच गई है, जबकि खतरे का निशान 17 मीटर है. 42,500 लोग प्रभावित हैं और 22 गांवों में लोग फंसे हैं.

गजपति में वंशधारा नदी किनारे तोड़ चुकी है. काशीनगर में यह 55.58 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 54.60 मीटर है. यहां 711 गांव प्रभावित हुए हैं और 20,000 लोग प्रभावित हैं.

राज्य सरकार ने NDRF, ODRAF और फायर सर्विस समेत 313 रेस्क्यू टीमें तैनात की हैं. अब तक 59,028 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. इनमें 3,001 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं. भारतीय तटरक्षक बल हेलिकॉप्टरों से फंसे लोगों को निकाल रहा है, लेकिन घने बादलों के कारण रेस्क्यू में देरी हो रही है.

हावड़ा-चेन्नई रूट पर 36 ट्रेनें रद्द और 30 ट्रेनें डायवर्ट की गई हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग-16 आंध्र-ओडिशा सीमा के पास बह गया है और गजपति में NH-326 का 300 मीटर हिस्सा बह गया है. गंजाम और गजपति में 31 अक्टूबर तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे और केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने ओडिशा पहुंच रही है.

आंध्र प्रदेश: 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान

चक्रवात 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के मुताबिक, प्रारंभिक अनुमान में 4,600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसमें सिर्फ बिजली क्षेत्र का नुकसान 500 करोड़ रुपए है.

श्रीकाकुलम जिले में एक डूबा हुआ रेलवे पुल ट्रेन सेवाओं को ठप कर रहा है. 4,765 गांवों में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन हजारों लोग अभी भी प्रभावित हैं.

बिहार और यूपी: अब 'रेड अलर्ट' की बारी

अगर ओडिशा में बाढ़ का कहर है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में नया संकट मंडरा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 अक्टूबर को बिहार के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. यानी कहीं-कहीं बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है. खासकर उत्तर बिहार में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और पश्चिमी यूपी में ओले गिर सकते हैं. इससे पहले सितंबर में ही बिहार में चंपारण तटबंध टूटने से 50 हजार घरों पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया था. अब नई बारिश ने हालात को और नाजुक बना दिया है.

पश्चिम बंगाल और असम: भूटान की ग्लेशियर झील का खतरा

यह इस पूरी कहानी का सबसे नया और चौंकाने वाला एंगल है. भूटान में सिंताफु ग्लेशियर झील फटने के बाद संकोश नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है. यह नदी भूटान से भारत में दाखिल होकर पश्चिम बंगाल और असम के कई इलाकों से गुजरती है. इस वजह से अलीपुरद्वार और कूचबिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है.

सिक्किम और सब-हिमालयन पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

अंडमान-निकोबार: एक और खतरा उभर रहा

ओडिशा में बाढ़ का पानी अभी उतरा भी नहीं है कि एक नया संकट सामने आ गया है. दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक नया 'लो-प्रेशर एरिया' बन गया है, जो अगले कुछ दिनों में और मजबूत होकर 'डिप्रेशन' में बदल सकता है.

30 अक्टूबर 2026 को अंडमान-निकोबार में भारी से बहुत भारी बारिश और 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी है. अनुमान है कि यह सिस्टम नवंबर के पहले हफ्ते में आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ सकता है. यानी ओडिशा और आंध्र के लिए एक और झटका आ सकता है.

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत: ठंड और ओलों का 'डबल अटैक'

जहां पूर्वी भारत बाढ़ से जूझ रहा है, वहीं उत्तर भारत में मौसम ने 'पलटी' मार दी है. दिल्ली-NCR में गुरुवार रात से बारिश हो रही है. IMD ने आंधी-तूफान, बिजली और ओलों का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में गुरुवार का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से 6.4 डिग्री सेल्सियस कम है और पिछले चार सालों का सबसे ठंडा अक्टूबर दिन है.

राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी तूफान, बिजली और ओले गिरने की चेतावनी है. उत्तराखंड के गंगोत्री और केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है.

सर्दियों में बाढ़ अब 'नई आदत' बन रही

अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, तो साफ होता है कि अक्टूबर के आखिर में भी देश का बड़ा हिस्सा बाढ़ और तूफान से जूझ रहा है. ओडिशा में 62 हजार लोग फंसे हैं, बिहार में रेड अलर्ट है और भूटान की ग्लेशियर झील ने बंगाल-असम के लिए नया खतरा खड़ा कर दिया है.

यह सिर्फ मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन का वह असर है. इसमें मानसून के बाद भी चक्रवात और बारिश आती रहेंगी. सरकारें राहत और बचाव में जुटी हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हमारे शहर और गांव इस 'नई आदत' के लिए तैयार हैं? ओडिशा और बिहार के हालात बताते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 30 Oct 2026 03:10 PM (IST)
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