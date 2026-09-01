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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8%, क्या बोलीं निर्मला सीतारमण

2026-27 की पहली तिमाही में भारत की GDP 7.8%, क्या बोलीं निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस में कई अर्थशास्त्री हैं, इसलिए वे भी अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़ों से इनकार नहीं कर सकते.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 10:06 AM (IST)
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की 7.8% GDP वृद्धि बेहद उत्साहजनक है. उन्होंने कहा कि यह भारतीय नागरिकों की कठिन परिस्थितियों और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद की गई मेहनत का परिणाम है. उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.2% की वृद्धि हुई है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास दर्ज किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों के सहयोग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है. सरकार ने 1,000 से अधिक पुराने कानून हटाए और करीब 40,000 नियमों को सरल किया है. उन्होंने कहा कि एफसीएनआर जमा और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी से भारतीय बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर लोगों का भरोसा साफ दिखाई देता है. सरकार इन सकारात्मक संकेतों को और मजबूत करने पर काम कर रही है.

वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस में कई अर्थशास्त्री हैं, इसलिए वे भी अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़ों से इनकार नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था की नकारात्मक तस्वीर पेश करना उचित नहीं है. कुछ क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन लगातार अच्छे आर्थिक आंकड़े भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि हर तिमाही बेहतर आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस सच्चाई को ज्यादा समय तक नकारा नहीं जा सकता.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के सामने चुनौतियां हैं, खासकर कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों के आयात से जुड़ी. उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था खुद को लगातार ढाल रही है, जिससे विकास पर असर न पड़े. RBI के सकारात्मक आकलन का हवाला देते हुए उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार हर चुनौती के समय भारत को लाभ की स्थिति में रखने के लिए काम करेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पोलैंड, कतर, दक्षिण कोरिया और रूस के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठकें सकारात्मक रहीं और सभी देश भारत के साथ संबंध मजबूत करने के इच्छुक हैं. कनाडा और अमेरिका में उन्होंने निवेशकों, पेंशन फंड और फंडिंग एजेंसियों से भी मुलाकात की, जिनकी भारत में निवेश में रुचि है. उन्होंने कहा कि कस्टम्स और बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए जा रहे हैं, ताकि आयात प्रक्रिया आसान और तेज हो सके.

भारत की आर्थिक स्थिति पर उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि 7.8%, मैन्युफैक्चरिंग वृद्धि 9.2% और वित्तीय व पेशेवर सेवाओं की वृद्धि 12.1% रही. विदेशी मुद्रा भंडार करीब 700 अरब डॉलर है. उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन, UPI, NPCI और QR कोड जैसी पहलों ने छोटे और मध्यम कारोबारों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में मदद की है. प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ये सुधार अहम भूमिका निभाएंगे.

यह भी पढ़ें : GDP: राहुल गांधी पर PM मोदी का बड़ा हमला, 'झूठ की गूंज, निराशा फैला रहे'

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 01 Sep 2026 09:44 AM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman GDP Breaking News Abp News INDIA
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