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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते

भारत-फ्रांस के बीच हो गई बड़ी डील! 5 साल में दोगुना होगा व्यापार, राफेल से परमाणु ऊर्जा तक... बने नए रास्ते

India France Relations: PM मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई अहम बैठक में दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 16 अरब डॉलर से दोगुना करने का लक्ष्य तय किया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 09:34 AM (IST)
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India France Relations: भारत और फ्रांस ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा लगभग 16 अरब डॉलर से दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है. इसके साथ ही दोनों देशों ने नागरिक परमाणु ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच फ्रांस के बंदरगाह शहर नीस में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया.

भारत इनोवेट्स 2026 कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक से पहले ‘भारत इनोवेट्स 2026’ कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जोड़ना है. नीस, प्रधानमंत्री मोदी के लगभग एक सप्ताह लंबे यूरोप दौरे का पहला पड़ाव है. इसके बाद वह स्लोवाकिया जाएंगे और फिर फ्रांस लौटकर जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे.

पीएम मोदी ने बताया बातचीत को बेहद सफल

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी बातचीत बेहद सफल रही. दोनों नेताओं ने रक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, नवाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की. PM मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए लगातार साथ काम करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) इस दिशा में नई गति प्रदान करेगा.

आर्थिक सुरक्षा संवाद और इनोवेशन रोडमैप 2030 पर सहमति

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों देशों ने पांच वर्षों में व्यापार दोगुना करने के लिए एक उच्चस्तरीय तंत्र बनाने, आर्थिक सुरक्षा संवाद शुरू करने और ‘इनोवेशन रोडमैप 2030’ अपनाने पर सहमति जताई है. फ्रांस यूरोपीय संघ में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 15.81 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इस दौरान भारत का फ्रांस को निर्यात 7.1 अरब डॉलर रहा.

रक्षा सहयोग और राफेल सौदे पर चर्चा

बैठक में रक्षा सहयोग भी प्रमुख विषय रहा. भारत की 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद योजना पर चर्चा हुई. विदेश सचिव ने बताया कि राफेल विमान सौदे पर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है. प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत सह-विकास, सह-डिजाइन, सह-उत्पादन और सह-निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है. एमआरएफए परियोजना के तहत भारत 18 राफेल विमान सीधे फ्रांस से खरीदेगा, जबकि 96 विमान भारत में लगभग 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित किए जाएंगे.

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर

दोनों नेताओं ने नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की. उन्होंने माना कि भारत का ‘शांति अधिनियम’ (SHANTI Act) छोटे और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर पैदा करता है. विक्रम मिस्री ने बताया कि फ्रांस की ईडीएफ ग्रुप और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच महाराष्ट्र के जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर (AMR) के क्षेत्र में भी सहयोग की नई संभावनाएं खुली हैं. फ्रांसीसी कंपनियां अब भारतीय परमाणु क्षेत्र में सीधे या भारतीय निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में निवेश कर सकती हैं.

कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी सहमति बनी. इनमें गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान और सुरक्षा से जुड़ा सामान्य सुरक्षा समझौता शामिल है. दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के वैश्विक नियमन पर संयुक्त कार्य समूह बनाने का फैसला किया. फ्रांस में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली के विस्तार, आईआईटी कानपुर में एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने, हाई-स्पीड रेलवे सहयोग और नवाचार क्षेत्र से जुड़े 19 संस्थागत समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए.

अंतरिक्ष और शिक्षा क्षेत्र में भी सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष निगरानी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की. दोनों देशों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया. PM मोदी ने फ्रांस के हवाई अड्डों पर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री ट्रांजिट सुविधा लागू करने के लिए मैक्रों का धन्यवाद किया. दोनों नेताओं ने छात्रों और प्रतिभाओं की आवाजाही बढ़ाने तथा शैक्षणिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता को और विस्तार देने पर भी चर्चा की.

वैश्विक मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने को लेकर उत्साहित हैं और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Published at : 15 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
PM Narendra Modi PM Narendra Modi India France Relations
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