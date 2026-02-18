हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत में बनेगी 'हैमर मिसाइल', जानें कितनी ताकतवर? इंडिया-फ्रांस की डील से कांप उठेगा पाकिस्तान

भारत में बनेगी 'हैमर मिसाइल', जानें कितनी ताकतवर? इंडिया-फ्रांस की डील से कांप उठेगा पाकिस्तान

India France Deal: भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील की तो चर्चा तेज है, लेकिन हैमर मिसाइल ने भी ध्यान खींचा है. ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मास्त्र बनी फ्रांस की यह मिसाइल अब भारत में ही बनेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 18 Feb 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

क्या आपने कभी ऐसे हथियार के बारे में सोचा है जो पहाड़ों को चीर दे, बंकरों को नेस्तनाबूद कर दे और 70 किलोमीटर दूर से दुश्मन को बिना छुए तबाह कर दे. अब ऐसा ही हथियार भारत में भी बनेगा. जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की घातक हैमर मिसाइल की, जिसे अब 'मेक इन इंडिया' के तहत बनाया जाएगा. हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच हुई डील ने इसकी राह साफ कर दी है और इससे पाकिस्तान की नींद हराम हो सकती है. आइए, इस डील की पूरी कहानी और हैमर की ताकत पर एक नजर डालते हैं.

भारत और फ्रांस की ‘हैमर’ डील क्या है?

सबसे पहले, डील की बात. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान 17 फरवरी 2026 को दोनों देशों ने एक जॉइंट वेंचर पर मुहर लगाई. फ्रांस की कंपनी सैफ्रान और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने 50:50 की पार्टनरशिप में हैमर मिसाइल बनाने का फैसला किया. यह डील मोदी-मैक्रों की मुंबई मीटिंग का हिस्सा थी, जहां राफेल जेट्स की बड़ी खरीद के साथ-साथ यह समझौता भी हुआ.

इसका मतलब है कि अब हैमर की गाइडेंस किट और प्रमुख कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे, जो भारतीय वायुसेना के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. अनुमान है कि यह प्रोजेक्ट हजारों करोड़ का होगा और इसमें लंबी रेंज वाली XLR वैरिएंट्स भी शामिल होंगी.

अब जानिए, हैमर की ताकत क्या है?

हैमर का पूरा नाम Highly Agile Modular Munition Extended Range है यानी लंबी दूरी तक मार करने वाला हाईटेक स्मार्ट बम. यह एक प्रेसिजन-गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल में लगता है, जो राफेल जेट से लॉन्च होती है. इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है और यह हर मौसम में काम करती है, चाहे रात हो या दिन, धुंध हो या बारिश.

हैमर में GPS, IR और लेजर गाइडेंस होती है, जो इसे मल्टी-टारगेट स्ट्राइक में माहिर बनाती है. यह 250 किलो से 1,000 किलो तक के वैरिएंट्स में आती है और खासकर पहाड़ी इलाकों या मजबूत बंकरों को तबाह करने के लिए डिजाइन की गई है. मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने हैमर का इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया था और इससे पाकिस्तानी डिफेंस को भारी नुकसान पहुंचा था. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हैमर की सटीकता इतनी है कि यह दुश्मन को बिना ज्यादा कोलेटरल डैमेज के नेस्तनाबूद कर सकती है.

यह डील पाकिस्तान के लिए क्यों बुरी खबर है?

  • पाकिस्तान की सीमा पर भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी पहले से मजबूत है और अब हैमर के लोकल प्रोडक्शन से भारत को फटाफट सप्लाई मिलेगी.
  • राफेल जेट्स के साथ हैमर का कॉम्बो LoC पर पाकिस्तानी बंकरों या आतंकी कैंपों को आसानी से टारगेट कर सकता है.
  • ऑपरेशन सिंदूर में हैमर ने पाकिस्तान को पहले ही झटका दिया था और अब 114 नए राफेल जेट्स के साथ यह ताकत दोगुनी हो जाएगी.
  • पाकिस्तानी मीडिया में इस डील को ‘भारत की आक्रामक नीति’ बताया जा रहा है और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रैटजी पर दबाव बढ़ेगा.

कुल मिलाकर, यह डील सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी है. मेक इन इंडिया के तहत अब हम फ्रांस की टेक्नोलॉजी से अपने हथियार बनाएंगे, जो नौकरियां पैदा करेगी और डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट देगी.

Published at : 18 Feb 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Rafale Emmanuel Macron Hammer Missile PM Modi OPERATION SINDOOR India France Deal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में बनेगी 'हैमर मिसाइल', जानें कितनी ताकतवर? इंडिया-फ्रांस की डील से कांप उठेगा पाकिस्तान
भारत में बनेगी 'हैमर मिसाइल', जानें कितनी ताकतवर? इंडिया-फ्रांस की डील से कांप उठेगा पाकिस्तान
इंडिया
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
'जैसे सूरज उगता है...', ऑपरेशन सिंदूर पर सनसनीखेज दावा, टॉम कूपर ने बताया PAK की न्यूक्लियर साइट पर क्या हुआ
इंडिया
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान का अल्टीमेटम- खत्म हों परमाणु हथियार या तबाह होगी दुनिया, अमेरिका को तगड़ा मैसेज
ईरान का अल्टीमेटम- खत्म हों परमाणु हथियार या तबाह होगी दुनिया, अमेरिका को तगड़ा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
India France Deal: भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
शिक्षा
UP Board Exam 2026: आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
आज से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, किसी भी परेशानी में काम आएंगे ये हेल्पलाइन नंबर
यूटिलिटी
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
पीएम किसान योजना में ये चूक पड़ सकती है भारी, किस्त आने से पहले चेक कर लें ये बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget