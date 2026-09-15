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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारत में फॉर्मूला-1, मोटरस्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, टास्क फोर्स का गठन

भारत में फॉर्मूला-1, मोटरस्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा, टास्क फोर्स का गठन

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 15 Sep 2026 03:37 PM (IST)
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भारत में फॉर्मूला-1 और मोटरस्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. नीति आयोग के युगल किशोर जोशी टास्क फोर्स के चेयरपर्सन होंगे. टास्क फोर्स भारत में मोटरस्पोर्ट्स की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगा. टैक्स से जुड़ी दिक्कतों और दूसरी चुनौतियों का समाधान तलाशा जाएगा.

भारत में मोटरस्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति और रोडमैप तैयार होगा. फॉर्मूला-1 रेस से पर्यटन, निवेश और अर्थव्यवस्था को होने वाले फायदे का आकलन होगा.रेस आयोजित करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की जरूरत देखी जाएगी. मोटरस्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की सिफारिश की जाएगी. 

टास्क फोर्स सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी (PPP मॉडल) की संभावनाएं तलाशेगा. 2028 में भारत में फॉर्मूला-1, ग्रैंड-प्रिक्स कराने की संभावना का भी आकलन होगा. टास्क फोर्स में खेल, वाणिज्य, पर्यटन और राजस्व विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, मद्रास इंटरनेशनल सर्किट और FMSCI के प्रतिनिधि भी टास्क फोर्स में होंगे. 

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 15 Sep 2026 03:37 PM (IST)
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