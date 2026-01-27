हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia EU Summit 2026 Live: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले PM मोदी- 'भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा FTA साइन किया', EU ने कहा कि दो दिग्गज साथ आए

India EU Summit 2026 Live: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले PM मोदी- 'भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा FTA साइन किया', EU ने कहा कि दो दिग्गज साथ आए

India EU Summit 2026: भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच 18 सालों से अटकी डील पूरी हो गई है. भारत और EU के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) हो गया है, जिससे करोड़ोx भारतीयों को फायदा होगा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Jan 2026 06:32 PM (IST)

LIVE

Key Events
India EU Summit 2026 Live Updates Free Trade Deal FTA PM Modi Von der Leyen António Luís Santos da Costa India EU Summit 2026 Live: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले PM मोदी- 'भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा FTA साइन किया', EU ने कहा कि दो दिग्गज साथ आए
भारत-EU की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Source : ABPLIVE

Background

भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का ऐलान किया, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील' कहा जा रहा है. PM मोदी ने कहा कि यह समझौता दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत साझेदारी का प्रतीक है और इसका सीधा फायदा भारत के उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र और आम लोगों को मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी.

PM मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत-EU FTA, भारत और ब्रिटेन के बीच पिछले साल साइन हुए ट्रेड एग्रीमेंट को भी सपोर्ट करेगा. इससे यूरोप के साथ भारत का कुल व्यापार और मजबूत होगा. इस समझौते का मकसद भारत और EU के बीच दो-तरफा व्यापार को बढ़ाना और आर्थिक रिश्तों को नई ऊंचाई देना है. सरकार का मानना है कि इससे निवेश, रोजगार और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे.

भारत और EU के बीच यह समझौता 18 साल से अटका हुआ था, जो अब जाकर पूरा हुआ है. यह 'एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल' भारत की सबसे बड़ी मार्केट ओपनिंग में से एक बन गया है. 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए यूरोपीय कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा थे. इस दौरान हाई-लेवल मीटिंग्स हुईं और माहौल बहुत पॉजिटिव बन गया.

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ महत्वपूर्ण नया समझौता 140 करोड़ भारतीयों और यूरोपीय नागरिकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है, जो दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण है. यह समझौता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार के एक-तिहाई हिस्से को कवर करता है.

हालांकि, कुछ भारतीय इंडस्ट्रीज (जो हाई टैरिफ से प्रोटेक्टेड थीं) को कॉम्पिटिशन बढ़ने से चिंता है. इसलिए ट्रांजिशन पीरियड और सेफगार्ड्स की मांग हो सकती है. यह डील सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि भारत और यूरोप के बीच गहरे आर्थिक रिश्ते की शुरुआत है. दुनिया में सप्लाई चेन बदल रही है और भारत-EU का यह समझौता दोनों को मजबूत बनाएगा.

18:14 PM (IST)  •  27 Jan 2026

India EU Summit 2026 Live: भारत और EU कई बड़े वैश्विक मुद्दों से सीधे जुड़े

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि इंडिया-EU बिजनेस फोरम में दोनों पक्षों के 100 से अधिक CEO शामिल हुए. पिछले एक दशक में भारत और यूरोपीय संघ के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं. मिस्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में भारत-EU रणनीतिक साझेदारी सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण हो गई है. खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीक और रणनीतिक संतुलन तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होने के नाते भारत और EU कई बड़े वैश्विक मुद्दों से सीधे जुड़े हैं.

16:39 PM (IST)  •  27 Jan 2026

India EU Summit 2026 Live: PM मोदी ने उर्सुला के साथ भारत मंडपम में तस्वीर खिंचवाई

PM मोदी और EU काउंसिल की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने भारत मंडपम में तस्वीर खिंचवाई. भारत मंडपम में भारत-EU बिजनेस फोरम पर चर्चा चल रही है. यह प्रोग्राम भारत और EU के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है.

Load More
Tags :
Free Trade Agreement PM Modi India EU India EU Summit 2026 India EU Trade Deal India EU FTA Von Der Leyen António Luís Santos Da Costa
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
Advertisement

वीडियोज

Ayodhya GST Officer: शंकराचार्य के खिलाफ इस्तीफागुस्से में GST Officer पर जबरदस्त बरसे!
Budget 2026: Joint Income Tax Return से Middle Class को बड़ी राहत | Paisa Live
Vizhinjam Port: India का नया Maritime Hub जो China और Singapore को टक्कर देगा | Paisa Live
₹92 तक टूटा Rupee, Dollar के सामने Middle Class पर सीधा असर | Paisa Live
अनुपमा की शॉल बनी प्रेरणा की दुश्मन, किडनैपर्स ने समझ लिया उसे अपना शिकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
'किसी के साथ भेदभाव...', UGC पर मचे बवाल पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, संविधान का हवाला देकर क्या कहा
बिहार
UGC New Rules: यूजीसी बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, कहा- 'एक बेहद ही...'
UGC बिल से मचे बवाल पर तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया, 'एक बेहद ही सराहनीय कदम'
क्रिकेट
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
बांग्लादेश के सामने नई मुसीबत, ICC ने लिया एक्शन, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा BCB
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
टेलीविजन
'द 50' में ये 24 फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें सबसे ज्यादा किसकी है फैन फॉलोइंग
'द 50' में ये फीमेल कंटेस्टेंट्स लगाएंगी एंटरटेमेंट का तड़का, जानें किसके हैं ज्यादा फॉलोवर्स
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
यूटिलिटी
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
अब बेटी की शादी टेंशन नहीं, सरकार की ये योजना बनेगी सहारा
हेल्थ
Kidney Disease: साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
साइलेंट किलर है किडनी की बीमारी! शरीर के इन हिस्सों में दर्द हो सकता है खतरे का संकेत, न करें इग्नोर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget