हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के बाद भारत-EU का जॉइंट स्टेटमेंट, लाखों नौकरियां आएंगी, 2 अरब लोगों के बीच होगा व्यापार

मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के बाद भारत-EU का जॉइंट स्टेटमेंट, लाखों नौकरियां आएंगी, 2 अरब लोगों के बीच होगा व्यापार

India-EU FTA: कोस्टा और वॉन डेर लेयेन का दौरा भारत-EU रिश्तों में बढ़ती नजदीकी और साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है. यह दोनों नेता भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 27 Jan 2026 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने 16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन के दौरान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और कई रणनीतिक समझौतों पर सहमति जताई. इस दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे.

पहली बार गणतंत्र दिवस पर EU नेता मुख्य अतिथि
कोस्टा और वॉन डेर लेयेन का दौरा भारत-EU रिश्तों में बढ़ती नजदीकी और साझेदारी का प्रतीक माना जा रहा है. दोनों नेताओं का स्वागत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और उन्होंने परेड में शामिल होकर भारत-EU सैन्य प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया.

16वें भारत-EU शिखर सम्मेलन में चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी, कोस्टा और वॉन डेर लेयेन ने सम्मेलन में साझा मूल्यों जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का शासन और अंतरराष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया. उन्होंने सुरक्षा खतरों से निपटने, सतत विकास लक्ष्यों, जलवायु और जैव विविधता कार्यों पर भी सहमति जताई.

व्यापार और निवेश को बढ़ावा
नेताओं ने भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते की सफलता का स्वागत किया. यह समझौता व्यापार और निवेश को बढ़ाएगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा और दोनों पक्षों के लिए समृद्धि लाएगा. दोनों नेताओं ने व्यापारिक मंच पर निजी निवेश को बढ़ाने और उद्योग क्षेत्रों में नए सहयोग की अपील की.

सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी सहयोग
भारत-EU सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर भी सहमति हुई, जिसमें साइबर, आतंकवाद, अंतरिक्ष सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं. तकनीक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए EU-India Trade and Technology Council को मजबूत करने और AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 6G और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया.

क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग
नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सुधार, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण और खुला वातावरण सुनिश्चित करने और वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई. यूक्रेन और इरान सहित अंतरराष्ट्रीय संकटों पर संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया गया.

शिक्षा और लोगों के बीच संबंध
शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-EU मूवमेंट और शिक्षा संवाद की शुरुआत का ऐलान किया गया. उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई गई.

जलवायु, ऊर्जा और सतत विकास
जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए EU-India Green Hydrogen Task Force और Wind Business Summit की घोषणा हुई. महासागर और मत्स्य पालन, जल सुरक्षा और जैव विविधता जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पहल पर भी सहमति बनी.

आगामी शिखर सम्मेलन और AI समिट
नेताओं ने भारत में 19-20 फरवरी 2026 को होने वाले AI Impact Summit का स्वागत किया और 17वें भारत-EU शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ब्रसेल्स आमंत्रित किया. यह शिखर सम्मेलन भारत-EU संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने और मुक्त व्यापार, सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Published at : 27 Jan 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
Heart Disease Risk In India: भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget