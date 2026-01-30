हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIEW 2026: एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बड़े कदम, दिग्गज कंपनियों के बीच कई ऐतिहासिक डील

IEW 2026: एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बड़े कदम, दिग्गज कंपनियों के बीच कई ऐतिहासिक डील

BPCL और Praj इंडस्ट्रीज ने ओडिशा की बरगढ़ रिफाइनरी में Bio-IBA (एक प्रकार का उन्नत नवीकरणीय ईंधन) का कमर्शियल डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट लगाने की घोषणा की है.

By : सूरज ओझा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 30 Jan 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया एनर्जी वीक (IEW) 2026 के समापन चरणों में भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों ने वैश्विक और घरेलू दिग्गजों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए. ये समझौते न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि भविष्य के स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गेम-चेंजर साबित होंगे. भारत सरकार में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अहम जानकारी साझा की है. 

IndianOil और ENGIE: एशिया-पैसिफिक गैस मार्केट में बड़ी साझेदारी

उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल (IOCL) और फ्रांसीसी कंपनी ENGIE ने LNG और गैस बाजार में रणनीतिक सहयोग के लिए हाथ मिलाया है. इसका उद्देश्य है कि यह साझेदारी एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में LNG और प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग के नए अवसरों को तलाशेगी. इसका महतब यह है कि इससे इंडियन ऑयल की पूरी गैस वैल्यू चेन में पकड़ मजबूत होगी.

LNG क्षेत्र में त्रिपक्षीय गठबंधन (OIL, NRL और TotalEnergies)

इनके अलावा, ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL), नुमालीगढ़ रिफाइनरी (NRL) और वैश्विक ऊर्जा दिग्गज TotalEnergies के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है. इसका उद्देश्य है कि तीनों कंपनियां मिलकर LNG मार्केट के ज्ञान को साझा करेंगी और लंबे समय के लिए LNG सोर्सिंग और रिगैसिफिकेशन के विकल्पों पर काम करेंगी.

HPCL और Thermax: नई ऊर्जा तकनीकों का स्वदेशी विकास

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और Thermax Limited ने क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए समझौता किया है. इसका तकनीकी फोकस है कि दोनों कंपनियां मिलकर HP AEM इलेक्ट्रोलाइजर्स, कार्बन कैप्चर (CO2 Capture) समाधान और बायो-पायरोलिसिस ऑयल प्रोसेसिंग जैसी उभरती तकनीकों का व्यावसायीकरण (Commercialization) करेंगी.

BPCL की ग्रीन लॉजिस्टिक्स पहल: ट्रकों में डीजल की जगह LNG

भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने लॉजिस्टिक्स दिग्गजों DHL और Delhivery के साथ एक अनोखा समझौता किया है. इसका क्लीन फ्यूल ट्रांजिशन के तहत इन कंपनियों के डीजल ट्रकों (Fleets) को LNG में बदला जाएगा.

इसके नेटवर्क विकास के तहत  BPCL रणनीतिक स्थानों पर LNG स्टेशन स्थापित करेगी ताकि भारी वाहनों के लिए LNG एक व्यावहारिक और किफायती ईंधन बन सके.

बायो-फ्यूल में क्रांति: ओडिशा में लगेगा 'Bio-IBA' प्लांट

BPCL और Praj Industries ने ओडिशा की बरगढ़ रिफाइनरी में Bio-IBA (एक प्रकार का उन्नत नवीकरणीय ईंधन) का कमर्शियल डिमॉन्स्ट्रेशन प्लांट लगाने की घोषणा की है. इसकी खासियत है कि इस बायो-फ्यूल को बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे मौजूदा डीजल इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलाया (Blend) जा सकता है, जो कार्बन उत्सर्जन कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
Business News India Energy Week 2026 EU-India FTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'संविधान पर हमला और फासीवादी सोच...', हिमंत बिस्वा सरमा के मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर भड़के मौलाना महमूद मदनी
'संविधान पर हमला और फासीवादी सोच...', हिमंत के मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर भड़के महमूद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: मिया के नाम मुसलमानों को भड़काने का प्लान? | Himanta Biswa Sarma | Muslim |Congress
Budget 2026: Budget में हो सकते हैं ये 5 बड़े ऐलान, देखिए किसकी होगी मौज? | Paisa Live
Budget 2026: LTCG & STCG Tax में बड़ी राहत | Investors के लिए Game-Changer | Paisa Live
Mardaani 3 Review: Rani Mukerj ने मचा दिया धमाल, कहानी हर किसी को हैरान कर देगी!
Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संविधान पर हमला और फासीवादी सोच...', हिमंत बिस्वा सरमा के मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर भड़के मौलाना महमूद मदनी
'संविधान पर हमला और फासीवादी सोच...', हिमंत के मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर भड़के महमूद मदनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे', BJP विधायक ने रोके योगी के मंत्री तो बोले अखिलेश यादव
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
कांग्रेस, लेफ्ट या BJP... केरल में अगर आज हो जाएं चुनाव तो किस पार्टी की होगी बल्ले-बल्ले? चौंकाने वाले आंकड़े
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे इंडिया-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान; भारतीय खिलाड़ी बना कप्तान
2026 टी20 वर्ल्ड कप में इस टीम के लिए एक साथ खेलेंगे भारत-पाकिस्तान के खिलाड़ी! स्क्वॉड का हुआ एलान
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का दिया आदेश 
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश 
शिक्षा
सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
हेल्थ
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह
ENT LIVE
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
Daldal Series Review: Bhumi Padnekar, Samara Tijori और Aditya Rawal की कमाल की एक्टिंग
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Embed widget