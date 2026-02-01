हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है भारत का रक्षा बजट, ऑपरेशन सिंदूर में पिटी मुनीर सेना का कितना?

पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है भारत का रक्षा बजट, ऑपरेशन सिंदूर में पिटी मुनीर सेना का कितना?

Defense Budget 2026: भारत सरकार ने डिफेंस के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि पिछले साल 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी अपना रक्षा बजट बढञ

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 Feb 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार के 2026-27 के लिए पेश बजट में रक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड 15 फीसदी की बढ़ोतरी की है. निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को पेश किए आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये के बजट की घोषणा की है. इसमें से 2.19 लाख करोड़ कैपिटल बजट है, जिसमें रिकॉर्ड 22 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे भारतीय सेना के तीनों विंग को और एडवांस किया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पिछले साल पाकिस्तान ने भी अपने रक्षा बजट में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का रक्षा बजट

पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. इसके बाद आतंकियों की मदद करने आए पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देते हुए भारत ने उसके सैन्य ढांचों को नेस्तानाबूत कर दिया था, जिससे आसिम मुनीर की सेना को बड़ा नुकसान हुआ था. इस वजह से पाकिस्तान सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा बजट को 2.55 ट्रिलियन (2,550 अरब) पाकिस्तानी रुपये आवंटित किए. भारतीय करेंसी में यह 72,850 करोड़ रुपया होता है.

पाकिस्तान से 10 गुणा भारत का रक्षा बजट

दोनों देशों की तुलना करें तो भारत का रक्षा बजट से 10 गुणा से भी अधिक है. भारत सरकार ने डिफेंस के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये आवंटित किए, जबकि पिछले साल यह राशि 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित की गई थी. कैपिटल बजट 2,19,306 करोड़ रुपये आंका गया है. राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) 5,53,668 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,71,338 करोड़ रुपये शामिल हैं. कैपिटल बजट के तहत विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये अलग से निर्धारित किए गए, जबकि नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

दुनिया से भीख मांग रहा आसिम मुनीर

पाकिस्तान इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. उसे अपनी जनता का पेट पालने के लिए आईएमएफ के लोन पर निर्भर रहना पड़ रहा है. शहबाज शरीफ ने तो हाल में ये कबूल किया कि उन्होंने और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कई देशों से कर्ज मांगने के लिए हाथ तक फैलाए. ऑपरेशन सिंदूर के बाद आनन-फानन में पाकिस्तान शहबाज सरकार ने अपना रक्षा बजट तो बढ़ाया, लेकिन अभी भी वो भारत के सामने बौना नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें : Defense Budget 2026: डिफेंस बजट में दिखा ऑपरेशन सिंदूर का असर, रिकॉर्ड 15% की बढ़ोतरी, जमकर खरीदे जाएंगे राफेल और पनडुब्बियां 

Published at : 01 Feb 2026 04:57 PM (IST)
Tags :
Pakistan Budget 2026 Union Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026 News: विकसित भारत के 10 बड़े ऐलान, आम जनता के लिए कितना खास | ABP | Nirmala Sitaraman
Nitin Nabin ने बजट को गुड गवर्नेंस का प्रतीक बताया ! । Union Budget 2026 | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026 : केंद्रीय बजट पर आ गया सीएम योगी का बयान, बजट को बताया समावेशी और विकासोन्मुखी
Union Budget 2026: बजट पर Amit Shah का आया चौंकाने वाला बयान! | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: 'बजट में कुछ भी नहीं..', विपक्ष ने सरकार को घेरा | PM Modi | NirmalaSitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
'ओ भाईजान, अरब वर्ल्ड पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं हो...', पीएम मोदी से मिले मिडिल ईस्ट देशों के मंत्री तो भड़के PAK एक्सपर्ट
बिहार
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
पटना: नीट छात्रा के रेप मामले में CCTV फुटेज आया सामने, छात्रा को गोद में ले जाता दिख रहा शख्स
क्रिकेट
IND vs PAK U19: 'करो या मरो' के मैच में भारत ने पाकिस्तान को दिया 253 का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
करो या मरो के मैच में भारत ने पाक को दिया 253 का लक्ष्य, सूर्यवंशी के आउट होते ही लगी विकेटों की झड़ी
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
टेलीविजन
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? घर पहुंचे दोस्त ने खोली पोल
जैस्मिन भसीन और अली गोनी इस साल करेंगे शादी? हुआ खुलासा
ट्रेंडिंग
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
रायता फैला दिया... संसद में पेश हुआ बजट तो सोशल मीडिया पर भिड़े यूजर्स, कर रहे कैसे-कैसे कमेंट
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget