प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है. हरमनप्रीत कौर की कैप्टनशिप वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती.

प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व मे ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत! उनके प्रदर्शन में अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास झलकता है. टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन टीम भावना और अदम्य जज्बा दिखाया. हमारे खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई. यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ी के चैंपियनों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.'

प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी र्मुर्मू ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी. राष्ट्रपति ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर मेरी हार्दिक बधाई! उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है. वे अच्छा खेल रही हैं और आज उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है. यह निर्णायक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा. जिस तरह से लड़कियों ने भारत को गौरवान्वित किया है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूं.'

ओम बिरला ने भी टीम को बधाई दी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी टीम को बधाई देते हुए कहा कि महिला क्रिकेटरों ने पूरे देश का दिल जीत लिया है.उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारतीय टीम को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने पर बधाई! क्या शानदार प्रदर्शन रहा हिम्मत, कौशल और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम. आपने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है. हर भारतीय को आप पर गर्व है! ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा.’ यह भारतीय क्रिकेट और महिला खेलों के लिए स्वर्णिम क्षण है.’’

