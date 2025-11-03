हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?

ICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?

आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार खिताब जीता है. इस मौके पर PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू ने टीम को बधाई दी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 03 Nov 2025 07:10 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम की जीत पर बधाई दी है. हरमनप्रीत कौर की कैप्टनशिप वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए रविवार को एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती.

प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व  मे ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा, 'आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत! उनके प्रदर्शन में अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास झलकता है. टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन टीम भावना और अदम्य जज्बा दिखाया. हमारे खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई. यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ी के चैंपियनों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.'

प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी र्मुर्मू ने भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी. राष्ट्रपति ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर मेरी हार्दिक बधाई! उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है. वे अच्छा खेल रही हैं और आज उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है. यह निर्णायक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा. जिस तरह से लड़कियों ने भारत को गौरवान्वित किया है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूं.'

ओम बिरला ने भी टीम को बधाई दी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी टीम को बधाई देते हुए कहा कि महिला क्रिकेटरों ने पूरे देश का दिल जीत लिया है.उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘भारतीय टीम को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने पर बधाई! क्या शानदार प्रदर्शन रहा हिम्मत, कौशल और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम. आपने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती, बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है. हर भारतीय को आप पर गर्व है! ‘सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा.’ यह भारतीय क्रिकेट और महिला खेलों के लिए स्वर्णिम क्षण है.’’

ये भी पढ़ें: 52 साल लगे, भारत की छोरियों ने वर्ल्ड कप जीत रचा इतिहास, दक्षिण अफ्रीका हारा फाइनल; 25 साल बाद नया चैंपियन

Published at : 03 Nov 2025 07:06 AM (IST)
Tags :
Prime Minister Narendra Modi President Draupadi Murmu ICC Women World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
मध्य प्रदेश
ICC Women's World Cup: महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
Advertisement

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत पर रोहित शर्मा की आंखों में आंसू, विराट कोहली ने भी कही बड़ी बात
मध्य प्रदेश
ICC Women's World Cup: महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
महिला क्रिकेट टीम की जीत पर मंत्री शिवराज और CM मोहन यादव ने दी बधाई, बोले- 'बेटियां चैंपियन हैं'
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
जनरल नॉलेज
Vegan Vs Vegetarian: क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
क्या होता है वीगन और वेजिटेरियन के बीच अंतर, जानें दोनों की डाइट के बीच का फर्क?
ट्रेंडिंग
मैं लड़की हूं! किन्नरों ने फीमेल राइडर से मांगी बख्शीश तो मिला ये जवाब- यूजर्स लेने लगे मजे- वीडियो वायरल
मैं लड़की हूं! किन्नरों ने फीमेल राइडर से मांगी बख्शीश तो मिला ये जवाब- यूजर्स लेने लगे मजे
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget