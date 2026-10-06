‘बातचीत से हो समाधान’, ब्लैक सी में कॉमर्शियल शिप पर अटैक को भारत ने बताया अत्यंत गंभीर

भारत ने ब्लैक सी में एमवी रोयाद मम्मादोव जहाज पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर रोमानिया की तारीफ की, जिसके सुरक्षा दल ने इस कमर्शियल शिप पर सवार तीन भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया. MEA ने बयान में कहा, 'हम ब्लैक सी में एमवी रोयाद मम्मादोव पर हुए हमले की निंदा करते हैं, जिसमें दो विदेशी नाविक मारे गए और तीन भारतीयों समेत चालक दल के कुछ सदस्य घायल हो गए. घायलों को रोमानियाई अधिकारियों ने बचा लिया और उनका रखरखाव किया जा रहा है.'

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, जहाज के चालक दल में शामिल तीनों भारतीय सुरक्षित हैं. भारत ने रोमानियाई रक्षक दल का आभार जताते हुए कहा, 'हम इस घटना में त्वरित कार्रवाई के लिए रोमानियाई अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं.' इसमें आगे कहा गया कि भारत व्यावसायिक जहाजों और नाविकों पर हुए हमलों को गंभीर मानता है. डायलॉग और डिप्लोमेसी को किसी भी मतभेद का समाधान बताते हुए MEA ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में जहाज को टारगेट करना ग्लोबल कॉमर्स और दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है. हम अपील करेंगे कि जंग का समाधान संवाद और कूटनीति के जरिए करें.'

ब्लैक सी में कॉमर्शियल शिप पर हमला

विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत ने सितंबर 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान लाइबेरिया के साथ मिलकर ‘ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड सीफेरर्स’ की शुरुआत की थी. इस ग्रुप में 25 देश शामिल हैं. सोमवार को ब्लैक सी में कॉमर्शियल जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों समेत कई क्रू सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई थी. इस हमले में दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई थी. भारतीय दूतावास ने घटना के बाद ही अपडेट दिया था. बताया था कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं और उनका इलाज रोमानिया के अस्पताल में चल रहा है.

Statement on the attack on MV Royad Mammadov ⬇️ 🔗 https://t.co/3YJa6zd5ld https://t.co/OBBQS2LOj0 — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 6, 2026

यूक्रेन ने रूस को ठहराया जिम्मेदार

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले का जिम्मेदार रूस को ठहराया था. उन्होंने ये भी बताया था कि शिप में अजरबैजानी और भारतीय नागरिक सवार थे. जहाज में मक्का लदा था और ये यूक्रेन के इजमेल बंदरगाह से इटली के रावेना ले जाया जा रहा था.