हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia-China Flight: भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, कोलकाता एयरपोर्ट से आज उड़ान भरेगा प्लेन

India-China Flight: भारत और चीन के बीच 5 साल बाद शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट, कोलकाता एयरपोर्ट से आज उड़ान भरेगा प्लेन

5 साल बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो रही है. कोलकाता से ग्वांगझोउ तक इंडिगो की पहली फ्लाइट और दिल्ली-ग्वांगझोउ रूट की अगली शुरुआत कूटनीतिक रिश्तों में नई उड़ान का संकेत है.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 26 Oct 2025 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें आज से फिर शुरू हो रही हैं. 26 अक्टूबर की रात 10 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडिगो की फ्लाइट 6E1703 ग्वांगझोउ के लिए टेकऑफ करेगी. वहीं, 9 नवंबर से दिल्ली-ग्वांगझोउ रूट भी शुरू किया जाएगा. यह कदम पांच साल बाद दोनों देशों के बीच एयर कनेक्टिविटी की औपचारिक वापसी है. आज रात को उड़ने वाली यह उड़ान सिर्फ आसमान का सफर नहीं, बल्कि नई कूटनीतिक शुरुआत का भी संकेत है, जहां गलवान के बाद टूटी रिश्ते अब रन वे पर लौटते नजर आ रहे हैं.

31 अगस्त को त्येनजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सीधी उड़ानों की बहाली पर विचार चल रहा है. इसके बाद भारत ने कूटनीति के पन्ने ऐसे पलटे कि अब  सीधी उड़ान चीन की तरफ है. जून 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध 1962 के युद्ध के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे. कई सैन्य और कूटनीतिक दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने LAC के कई विवादित इलाकों से सेना पीछे हटाई.

दोनों देशों के बीच टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी. फिर अक्टूबर 2023 में डेपसांग और डेमचोक जैसे अंतिम विवादित बिंदुओं पर समझौता हुआ. इसके कुछ ही समय बाद कजान में मोदी-शी वार्ता में संबंध सुधारने के कई फैसले लिए गए. हाल के महीनों में संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया में कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली जैसे कदम भी थे. अब सीधी उड़ानों की बहाली इसी प्रक्रिया की एक बड़ी कड़ी मानी जा रही है.

डायरेक्ट फ्लाइट से किन लोगों को होगा फायदा?

भारत-चीन फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों को राहत मिलेगी. बिजनेस डेलीगेशन्स को सीधा रूट मिलेगा. चीन जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स का समय और पैसा दोनों बचेगा. इसके अलावा मेडिकल और धार्मिक यात्राओं (कैलाश मानसरोवर) में सहूलियत होगी. इस वजह से इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में तेजी की उम्मीद पैदा हो गई है. एविएशन सेक्टर का अनुमान है कि सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलने पर आने वाले महीनों में मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से भी चीन के विभिन्न शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो सकती हैं.

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Published at : 26 Oct 2025 01:38 PM (IST)
