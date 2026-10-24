Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअरुणाचल बॉर्डर पर तनाव! भारत-चीन के बीच कब-कब हुआ टकराव, पूरी डिटेल

अरुणाचल बॉर्डर पर तनाव! भारत-चीन के बीच कब-कब हुआ टकराव, पूरी डिटेल

भारत-चीन सीमा विवाद की पूरी कहानी. जानें 1962 के युद्ध से लेकर गलवान, तवांग और अक्टूबर 2026 में अरुणाचल प्रदेश के ताजा तनाव तक की पूरी टाइमलाइन.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 24 Oct 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत-चीन के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई. इस बात का खुलासा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के प्रमुख शत्रुजीत कपूर ने 22 अक्टूबर को किया है. उन्होंने कहा था कि हम चीन परंपरागत तरीके से नहीं लड़ सकते हैं. वे हमसे काफी आगे हैं. हमें ड्रोन टेक्नॉलोजी पर ज्यादा-से-ज्यादा काम करने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित इंडिया-चीन बॉर्डर पर कई जगहों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना जारी है. भारत के विदेश मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि जब चीनी सैनिक तय गश्त के तरीकों से अलग चलते हैं तो बॉर्डर पर तनाव बढ़ जाता है.
 
भारत-चीन के बीच सीमा विवाद साल पुराना है. साल 1962 में दोनों देशों के बीच पहला युद्ध हुआ था. दोनों देशों की सेनाएं इसके बाद भी कई बार सैनिक आमने-सामने आ चुके हैं. कभी गोलीबारी हुई तो कभी दोनों देशों की सेनाएं कई दिनों तक एक-दूसरे के सामने खड़ी रही.

तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प

अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांग्त्से इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच  9 दिसंबर 2022 को झड़प हुई. भारतीय सेना के अनुसार, चीनी सैनिकों ने LAC पार करने की कोशिश की थी. भारतीय जवानों ने इसका विरोध किया. दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल हुए. भारतीय सेना ने बताया कि दोनों पक्षों के सैनिक अपने-अपने इलाके में लौट गए.

गलवान घाटी में हिंसक झड़प

पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ने लगा. दोनों देशों ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई. दोनों सेनाओं के बीच 15–16 जून 2020 की रात गलवान घाटी में के बीच हिंसक झड़प हुई. इस घटना में भारत के 20 सैनिक मारे गए. चीन ने बाद में अपने चार सैनिकों की मौत की जानकारी दी.

तुलुंग ला में हमला

अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला इलाके में 20 अक्टूबर 1975 को भारतीय सैनिकों की एक गश्ती टीम पर हमला हुआ. भारत सरकार के अनुसार, इस घटना में चार भारतीय जवान मारे गए थे. इसके बाद लंबे समय तक सीमा पर गोलीबारी में भारतीय सैनिकों की मौत की कोई ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई. साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान फिर भारतीय सैनिकों की जान गई.

सिक्किम के नाथू ला और चो ला में झड़प

सिक्किम के नाथू ला और चो ला दर्रों के पास सितंबर और अक्टूबर 1967 में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लड़ाई हुई. इस सीमा पर तार लगाने के काम को लेकर विवाद बढ़ा और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई. दोनों देशों के सैनिकों की मौत हुई.  ये घटनाएं अरुणाचल प्रदेश में नहीं, बल्कि सिक्किम के पास हुई थीं.

भारत और चीन के बीच युद्ध

1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ था. यह लड़ाई लद्दाख और उस समय के पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में हुई, जो आज अरुणाचल प्रदेश है. सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से विवाद था. भारत मैकमोहन रेखा को अपनी सीमा मानता है, जबकि चीन इस सीमा को स्वीकार नहीं करता. लद्दाख के अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के दावे अलग-अलग हैं. चीन ने नवंबर 1962 में युद्ध रोकने का ऐलान किया. इस युद्ध के बाद भी सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ. दोनों देशों के बीच तनाव की यह बड़ी वजह आज तक बनी हुई है.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 24 Oct 2026 01:47 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH India & China
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कांग्रेस वॉर रूम चेयरमैन का ऐलान, पूर्व IAS गोपीनाथन को भी जिम्मेदारी
यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कांग्रेस वॉर रूम चेयरमैन का ऐलान, पूर्व IAS गोपीनाथन को भी जिम्मेदारी
इंडिया
पिछले 70 सालों में और गर्म-शुष्क हुआ उत्तर भारत, पूरब तक फैला सूखा - IMD
पिछले 70 सालों में और गर्म-शुष्क हुआ उत्तर भारत, पूरब तक फैला सूखा - IMD
इंडिया
'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
'नहीं साइन करूंगी पीस बॉन्ड', हाईकोर्ट से झटके के बाद बोलीं नेहा बोरा
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
SIR Controversy: UP Election 2027 से पहले Software में Error! Voter List में नाम पर बवाल! | SP | EC
Sandeep Chaudhary: भारत में महंगाई मचाएगा त्राहिमाम? सबसे सटीक विश्लेषण! | Trump | Crude Oil | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
'अभिजीत दीपके जैसे लोग...', CJP को लेकर क्या बोले पीयूष गोयल
पंजाब
अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या
अमृतसर में मामूली विवाद पर खूनी खेल, युवक की गोली मारकर हत्या
ओटीटी
OTT पर आई 'गजब रात', पहले नाम था 'घूसखोर पंडित', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
OTT पर आई 'गजब रात', जानें कहां देखें मनोज बाजपेयी की फिल्म
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
हेल्थ
शरीर में विटामिन D की कमी से दिखते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान
शरीर में विटामिन D की कमी से दिखते हैं ये लक्षण, ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा
बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget