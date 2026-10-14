चीन को नहीं भा रही LAC पर शांति! लद्दाख पर ताजा कदम से बिगड़ सकते हैं भारत से रिश्ते

चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देने से इंकार कर दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय की ये तीखी प्रतिक्रिया उस कदम के बाद आई है, जिसमें भारत के गृह मंत्रालय ने इसी महीने की शुरुआत में लद्दाख और उससे सटे चीन के कब्जे वाले विवादित इलाकों सहित कुल 28 जगहों के मानक नामों की घोषणा की थी. गृह मंत्रालय ने इन जगहों को भारत के आधिकारिक नक्शे में शामिल कर दिया था.

इस पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने भारत द्वारा एकतरफा और गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए तथाकथित "केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख" को कभी मान्यता नहीं दी है. वह भारत द्वारा तथाकथित मानक नाम घोषित करने का कड़ा विरोध करता है. माओ ने आरोप लगाया कि यह कदम गैर-कानूनी और अमान्य है और इससे यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि चीन-भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से में संबंधित इलाके हमेशा से चीन का हिस्सा रहे हैं.

भारत की 'जैसे को तैसे" वाली चाल

पिछले कई सालों से चीन, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के चीनी नाम जारी कर अपने आधिकारिक नक्शों में शामिल कर रहा था. भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम का कई बार विरोध दर्ज कराया था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. ऐसे में भारत ने भी जैसे को तैसे वाली चाल चली और अक्साई चिन सहित लद्दाख से सटे विवादित इलाकों के भारतीय नाम जारी कर दिए.

इन 28 जगहों में हॉट-स्प्रिंग और गोगरा जैसे इलाके भी हैं, जहां 2020 में गलवान घाटी की झड़प के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी. बाद में चीन की सेना इन दोनों विवादित इलाकों से पीछे हट गई थी.

नाम बदली गई जगहें

नाम बदली गई 28 जगहों में 10 पर्वतों की चोटियां , 03 पहाड़, 02 ग्लेशियर, 02 पास यानी दर्रे , 01 नदी है, 01 वैली यानी घाटी, 01 लेक यानी झील और एक अन्य वाटर बॉडी है. इसके अलावा 07 लैंड एरिया शामिल हैं.

चोटियों और पहाड़ों की बात करें तो, इनमें अतिशा गिरी, कनिष्का पीक, मार्तंड गिरी, ज़ोरावर पीक, रिंचेंग जानपो, सक्यासरी गिरी, मारपा लोतसवा गिरी, मिलारेपा कांगडी, शिवा री, महेश्वरा री, करुण पीर, द्रक करपो और जोलमोरी शामिल हैं. ग्लेशियरों में परपिक और स्कमरी ग्लेशियर. दर्रों में चपचिंगल पास और सचमिरक पास. वैली में इस्कोर्गा घाटी. नदी का नाम है यांगपा. लेक है गुरु रिन्पोचे और वॉटर बॉडी है हॉट-स्प्रिंग. ये वही हॉट स्प्रिंग है जहां 2020 में दोनों देशों की सेनाओं का फेस-ऑफ हुआ था.

जिन 07 लैंड एरिया को नए नक्शे में शामिल किया गया है उनमें ब्रांग्सा, कुकसेल, देहरा कम्पस, गोगरा(जहां 2020 में भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आ गए थे) कुमारायणा पॉइंट, पंगलुंग और शामल लुंगपा आदि शामिल हैं.

1962 से अक्साई चिन पर है चीन का कब्जा

जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 की जंग में चीन ने भारत के अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था. इसके अलावा, सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन की PLA-आर्मी लद्दाख के कई विवादित इलाकों में आगे बढ़ती गई और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद से चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर घुसपैठ काफी कम कर दी है.

वर्ष 2024 में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद चीन ने कई विवादित इलाकों से अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया था. हाल में भारतीय रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में कहा गया था कि पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी है. इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने LAC स्थित तीन (03) इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को दोनों देशों के व्यापारियों के लिए खोल दी थी. गलवान घाटी के विवाद के बाद से LAC पर दोनों देशों के बीच व्यापार बंद कर दिया गया था.

हाल में सुधर रहे थे रिश्ते

बॉर्डर पर इस शांति का नतीजा यह था कि पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO समिट के लिए चीन का दौरा किया था. पिछले महीने, ब्रिक्स समिट 2026 (12-13 सितंबर) में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा भी हुआ था.

ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही थी. लेकिन चीन के अरुणाचल प्रदेश के नए नामों के बाद भारत द्वारा चीन के कब्जे वाले लद्दाख के इलाकों के नए नाम देकर अपने आधिकारिक मैप में शामिल करने से दिखाई पड़ रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध जल्द सामान्य होने की उम्मीद कम दिखाई पड़ रही है.

भारत ने दो टूक कह दिया है कि बॉर्डर पर शांति ही चीन के साथ संबंधों के अहम कड़ी है. अगर बॉर्डर पर शांति और स्थिरता नहीं रही तो दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों की अपेक्षा बेमानी है. साथ ही संदेश ये भी दे दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख, दोनों भारत का अभिन्न हिस्सा है. ये 1962 वाला भारत नहीं है.