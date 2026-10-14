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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचीन को नहीं भा रही LAC पर शांति! लद्दाख पर ताजा कदम से बिगड़ सकते हैं भारत से रिश्ते

चीन को नहीं भा रही LAC पर शांति! लद्दाख पर ताजा कदम से बिगड़ सकते हैं भारत से रिश्ते

भारत ने लद्दाख के 10 पर्वतों की चोटियों , 03 पहाड़ों, 02 ग्लेशियरों, 02 पास यानी दर्रों, 01 नदी, 01 वैली यानी घाटी, 01 लेक यानी झील, एक अन्य वाटर बॉडी और इसके अलावा 07 लैंड एरिया के नाम बदल दिए हैं.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 14 Oct 2026 04:32 PM (IST)
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चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी कर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता देने से इंकार कर दिया है. चीन के विदेश मंत्रालय की ये तीखी प्रतिक्रिया उस कदम के बाद आई है, जिसमें भारत के गृह मंत्रालय ने इसी महीने की शुरुआत में लद्दाख और उससे सटे चीन के कब्जे वाले विवादित इलाकों सहित कुल 28 जगहों के मानक नामों की घोषणा की थी. गृह मंत्रालय ने इन जगहों को भारत के आधिकारिक नक्शे में शामिल कर दिया था.

इस पर चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने भारत द्वारा एकतरफा और गैर-कानूनी तरीके से बनाए गए तथाकथित "केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख" को कभी मान्यता नहीं दी है. वह भारत द्वारा तथाकथित मानक नाम घोषित करने का कड़ा विरोध करता है. माओ ने आरोप लगाया कि यह कदम गैर-कानूनी और अमान्य है और इससे यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि चीन-भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से में संबंधित इलाके हमेशा से चीन का हिस्सा रहे हैं.

भारत की 'जैसे को तैसे" वाली चाल

पिछले कई सालों से चीन, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के चीनी नाम जारी कर अपने आधिकारिक नक्शों में शामिल कर रहा था. भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के इस कदम का कई बार विरोध दर्ज कराया था, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था. ऐसे में भारत ने भी जैसे को तैसे वाली चाल चली और अक्साई चिन सहित लद्दाख से सटे विवादित इलाकों के भारतीय नाम जारी कर दिए.

इन 28 जगहों में हॉट-स्प्रिंग और गोगरा जैसे इलाके भी हैं, जहां 2020 में गलवान घाटी की झड़प के दौरान दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी. बाद में चीन की सेना इन दोनों विवादित इलाकों से पीछे हट गई थी.

नाम बदली गई जगहें

नाम बदली गई 28 जगहों में 10 पर्वतों की चोटियां , 03 पहाड़, 02 ग्लेशियर, 02 पास यानी दर्रे , 01 नदी है, 01 वैली यानी घाटी, 01 लेक यानी झील और एक अन्य वाटर बॉडी है. इसके अलावा 07 लैंड एरिया शामिल हैं.

चोटियों और पहाड़ों की बात करें तो, इनमें अतिशा गिरी, कनिष्का पीक, मार्तंड गिरी, ज़ोरावर पीक, रिंचेंग जानपो, सक्यासरी गिरी, मारपा लोतसवा गिरी, मिलारेपा कांगडी, शिवा री, महेश्वरा री, करुण पीर, द्रक करपो और जोलमोरी शामिल हैं. ग्लेशियरों में परपिक और स्कमरी ग्लेशियर. दर्रों में चपचिंगल पास और सचमिरक पास. वैली में  इस्कोर्गा घाटी. नदी का नाम है यांगपा. लेक है गुरु रिन्पोचे और वॉटर बॉडी है हॉट-स्प्रिंग. ये वही हॉट स्प्रिंग है जहां 2020  में दोनों देशों की सेनाओं का फेस-ऑफ हुआ था.

जिन 07 लैंड एरिया को नए  नक्शे में शामिल किया गया है उनमें ब्रांग्सा, कुकसेल, देहरा कम्पस, गोगरा(जहां 2020 में भारत और चीन के सैनिक आमने-सामने आ गए थे) कुमारायणा पॉइंट, पंगलुंग और शामल लुंगपा आदि शामिल हैं.

1962 से अक्साई चिन पर है चीन का कब्जा

जैसा कि हम जानते हैं कि 1962 की जंग में चीन ने भारत के अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया था. इसके अलावा, सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन की PLA-आर्मी लद्दाख के कई विवादित इलाकों में आगे बढ़ती गई और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद से चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर घुसपैठ काफी कम कर दी है.

वर्ष 2024 में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद चीन ने कई विवादित इलाकों से अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया था. हाल में भारतीय रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में कहा गया था कि पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी है. इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने LAC स्थित तीन (03) इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को दोनों देशों के व्यापारियों के लिए खोल दी थी. गलवान घाटी के विवाद के बाद से LAC पर दोनों देशों के बीच व्यापार बंद कर दिया गया था.

हाल में सुधर रहे थे रिश्ते

बॉर्डर पर इस शांति का नतीजा यह था कि पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO समिट के लिए चीन का दौरा किया था. पिछले महीने, ब्रिक्स समिट 2026 (12-13 सितंबर) में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल्ली दौरा भी हुआ था.

ऐसे में दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही थी. लेकिन चीन के अरुणाचल प्रदेश के नए नामों के बाद भारत द्वारा चीन के कब्जे वाले लद्दाख के इलाकों के नए नाम देकर अपने आधिकारिक मैप में शामिल करने से दिखाई पड़ रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध जल्द सामान्य होने की उम्मीद कम दिखाई पड़ रही है.

भारत ने दो टूक कह दिया है कि बॉर्डर पर शांति ही चीन के साथ संबंधों के अहम कड़ी है. अगर बॉर्डर पर शांति और स्थिरता नहीं रही तो दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों की अपेक्षा बेमानी है. साथ ही संदेश ये भी दे दिया गया है कि अरुणाचल प्रदेश हो या लद्दाख, दोनों भारत का अभिन्न हिस्सा है. ये 1962 वाला भारत नहीं है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 14 Oct 2026 04:32 PM (IST)
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