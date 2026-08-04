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ब्रह्मोस की दुनिया मुरीद, फिलीपींस-वियतनाम-इंडोनेशिया के बाद इस देश ने दिखाई दिलचस्पी

BrahMos Missile: भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है. फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद अब थाईलैंड भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहा है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 04 Aug 2026 04:51 PM (IST)
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फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद अब एक और आसियान देश भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहा है. यह देश थाईलैंड है. खास बात यह है कि कुछ महीने पहले ही थाईलैंड का अपने पड़ोसी देश कंबोडिया के साथ गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ था. ऐसे में थाईलैंड अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी कर रहा है.

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे. इस दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था. इससे पहले वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता कर चुका है.

फिलीपींस पहले ही भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद चुका है. पिछले तीन वर्षों से उसने दक्षिण चीन सागर के पास अपने तटीय इलाकों में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर रखी है ताकि अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा कर सके. वर्ष 2023 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी-शिप संस्करण की तीन बैटरियां निर्यात की थीं. इस सौदे की कीमत करीब 2700 करोड़ रुपये थी. फिलीपींस ने इन मिसाइलों को सफलतापूर्वक तैनात कर रखा है.

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थाईलैंड की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में रूचि

थाईलैंड भी भारत की इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने में रुचि दिखा रहा है. पिछले वर्ष जुलाई और दिसंबर 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक प्राचीन हिंदू मंदिर को लेकर संघर्ष हुआ था. इस संघर्ष में दोनों देशों के लगभग 100 लोगों की जान गई थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे. यह विवाद करीब एक हजार वर्ष पुराने प्रिहा विहार मंदिर को लेकर है. दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर कई दशकों से विवाद चला आ रहा है.  हालांकि चीन, अमेरिका और मलेशिया की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच युद्धविराम हो गया था, लेकिन तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. थाईलैंड और कंबोडिया की समुद्री सीमाएं भी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं. इसी कारण थाईलैंड अपने समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है.

समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण?

हाल के सालों में दुनिया ने देखा है कि समुद्री सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो गई है. अमेरिका-ईरान तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान समुद्री क्षेत्रों का महत्व और अधिक बढ़ा है. ऐसे में कई देश अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियारों की तलाश कर रहे हैं. ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज स्पीड वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है. इसे भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया गया है. इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एयर वर्जन का इस्तेमाल किया था. इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया था.

ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग

ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ती मांग का एक बड़ा कारण यह भी है कि पाकिस्तान ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के हमलों को रोकने या समय रहते पहचानने में वह सफल नहीं हो पाया. बताया जाता है कि हमले के बाद ही नुकसान की जानकारी सामने आई. ब्रह्मोस की सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज गति और सटीक निशाना साधने की क्षमता है. माना जाता है कि एक बार यह मिसाइल दाग दी जाए तो इसे रोकना बेहद कठिन होता है. यही वजह है कि कई देश इसे अपनी रक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहते हैं. फिलीपींस ने सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई थी. उसका चीन के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर लगातार विवाद रहता है. दोनों देशों की नौसेनाओं और तटरक्षक बलों के बीच कई बार तनाव की स्थिति बन चुकी है.

वियतनाम का ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा 

इंडोनेशिया का भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के साथ तनाव बना रहता है. इसलिए उसने भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर समझौता किया. वियतनाम ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का सौदा किया है. ब्रह्मोस मिसाइल भारत की उन चुनिंदा मिसाइलों में शामिल है जिनका इस्तेमाल थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों करती हैं. भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान में भी ब्रह्मोस मिसाइल को शामिल किया गया है. भारतीय थलसेना का तोपखाना भी इसका उपयोग करता है. इसके अलावा भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत भी ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हैं, जिससे उनकी मारक क्षमता और बढ़ गई है.

भारत का डिफेंस क्षेत्र में खर्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक फॉर द वर्ल्  पहल के तहत भारत अब केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी आधुनिक हथियार तैयार कर रहा है. इसी का नतीजा ये हुआ है कि भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है. वर्तमान में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 38 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2028-29 तक इसे बढ़ाकर 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

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About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत देश के जाने-माने डिफेंस-जर्नलिस्ट और वॉर-लेखक हैं. पत्रकारिता में करीब ढाई दशक का अनुभव रखते हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया तीनों में गहरी पकड़ है.

वर्तमान में वे ABP नेटवर्क से जुड़े हैं, जहाँ युद्ध, रक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और जियो-पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों को कवर करते हैं. ABP लाइव पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘गेम-चेंजर’ के प्रस्तुतकर्ता भी हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर उन्होंने पहली हिंदी पुस्तक "ऑपरेशन Z लाइव" लिखी, जो बेस्टसेलर सूची में भी शामिल हुई और पाठकों द्वारा खूब सराही गई.

रिपोर्टिंग का दायरा
- दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर आतंकवाद प्रभावित जम्मू-कश्मीर और चीन सीमा पर तिब्बत के पठार तक
- पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर-स्ट्राइक से लेकर पनडुब्बी के जरिए समुद्र के भीतर तक
- ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके एक्सक्लूसिव खुलासे और सटीक विश्लेषणों की व्यापक सराहना हुई
- यूक्रेन-रूस युद्ध क्षेत्र में मारियुपोल, डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे एक्टिव वॉर-जोन से रिपोर्टिंग. इसी अनुभव पर आधारित उनकी पुस्तक प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई
- दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक उत्तर-दक्षिण कोरिया की DMZ
- ⁠अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डों में से एक JBLM, और शीत युद्ध के दौरान "गैर-मौजूद" माने जाने वाले रूसी सैन्य अड्डों से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग. 
- ⁠वे उन चुनिंदा रक्षा जुड़े पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH-प्रचंड के कॉकपिट में उड़ान भरी है. इसके अलावा फ्रांस में राफेल लड़ाकू विमान निर्माण सुविधा से भी उन्होंने विशेष रिपोर्टिंग की.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'Defence Correspondent Course' के Alumni हैं.

पूर्व कार्य अनुभव
- STAR NEWS में लगभग 6 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर (क्राइम) के तौर पर कार्य किया और लोकप्रिय क्राइम शो 'सनसनी' से जुड़े रहे
- पत्रकारिता की शुरुआत अंग्रेजी दैनिक नेशनल हेराल्ड से की
- इसके बाद B.A.G. Films के साथ जुड़कर STAR NEWS के लिए क्राइम शो बनाए
- SAHARA TV में भी लगभग 2 वर्षों तक कार्यरत रहे

रक्षा और सुरक्षा के मामलों पर उनकी पकड़, ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण उन्हें देश के सबसे भरोसेमंद डिफेंस जर्नलिस्ट्स में स्थापित करती है.
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Published at : 04 Aug 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Philippines BrahMos Missile THAILAND
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