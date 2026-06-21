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ट्रंप की धमकी बेअसर! अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगाया प्रतिबंध, लेकिन भारत ने इस महीने भी किया रिकॉर्ड आयात

India's crude oil imports: भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है और कच्चे तेल, एलएनजी तथा एलपीजी की जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी निर्भर है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 21 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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अमेरिका की ओर से रूसी तेल खरीद पर सख्ती और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बावजूद भारत ने जून में रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर बनाए रखा है. इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात से भी तेल खरीद में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. भारत ने जून में रूस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है. विश्लेषकों के अनुसार, भारतीय रिफाइनरियों ने होर्मुज स्ट्रेट के दोबारा खुलने और खाड़ी देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने से पहले पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए आयात बढ़ाया है.

समुद्री एवं जिंस आसूचना कंपनी केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, 19 जून तक भारत ने रूस से औसतन 26.6 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) कच्चे तेल का आयात किया है, जो मई में 19.1 लाख बीपीडी था. इसके साथ ही रूस, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है.

वेनेजुएला भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड आपूर्तिकर्ता
जून में यूएई से आयात 6.36 लाख बीपीडी रहा, जो मई के रिकॉर्ड 6.44 लाख बीपीडी के करीब है. वहीं, वेनेजुएला 2.09 लाख बीपीडी के साथ भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा. सऊदी अरब से आयात 3.84 लाख बैरल प्रतिदिन रहा. इसके उलट अमेरिका से तेल आयात घटकर 91,000 बीपीडी रह गया, जबकि मई में यह 2.52 लाख बीपीडी था.

यह भी पढ़ें: होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर 60 दिनों तक नहीं लगेगा टोल, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिकी टैक्स पर क्या कहा?

UAE से भी बढ़ी खरीद
भारत की खरीद नीति में विविधीकरण की रणनीति साफ दिखाई दे रही है. रूस से रियायती दरों पर मिलने वाला कच्चा तेल आकर्षक बना हुआ है, जबकि यूएई से बढ़ी खरीद ने होर्मुज स्ट्रेट में अनिश्चितता के दौरान आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद की.

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है और कच्चे तेल, एलएनजी तथा एलपीजी की जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र पर काफी निर्भर है. अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई थी. यह जलमार्ग दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल खपत के परिवहन का प्रमुख रास्ता माना जाता है.

हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्षविराम समझौते के बाद पिछले सप्ताह से तेल टैंकर की आवाजाही फिर शुरू हो गई है. इसके बावजूद संघर्षविराम के टिकने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं.

होर्मुज खुलने से मिलेगी राहत
केप्लर के वरिष्ठ प्रबंधक (मॉडलिंग) सुमित रितोलिया ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के खुलने से भारत को सबसे तेज राहत एलपीजी आपूर्ति में मिलेगी, जबकि कच्चे तेल और एलएनजी का आयात सामान्य होने में कुछ अधिक समय लग सकता है.

उन्होंने कहा कि भारत पहले ही वैकल्पिक स्रोतों और आपूर्ति मार्गों के जरिये कई महीनों की बाधाओं के अनुरूप खुद को ढाल चुका है. इसलिए एलपीजी आपूर्ति पहले सामान्य होगी, उसके बाद एलएनजी और फिर कच्चे तेल की आपूर्ति में पूरी बहाली देखने को मिलेगी.

रूस के साथ भारत बना सकता है रिकॉर्ड
रितोलिया के अनुसार, जून में रूस से भारत का तेल आयात 23.5 लाख बीपीडी से अधिक रहने और नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना है. प्रतिस्पर्धी छूट और स्थिर मांग के कारण भविष्य में भी रूसी तेल भारत के आयात का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा.

उन्होंने कहा कि मार्च से भारतीय रिफाइनरियों ने खाड़ी क्षेत्र से कम आपूर्ति की भरपाई के लिए अटलांटिक क्षेत्र और वेनेजुएला से भी खरीद बढ़ाई है. जून में वेनेजुएला से आयात तीन से चार लाख बैरल प्रतिदिन रहने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला और ईरान के बाद अब किस देश पर अटैक करेगा अमेरिका? ट्रंप ने इंटरव्यू में कर दिया खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार, एलपीजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है. खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति प्रभावित होने के बाद अमेरिका भारत के लिए एक प्रमुख एलपीजी आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है. हालांकि, इससे आपूर्ति का विविधीकरण बढ़ा है, लेकिन लंबी दूरी के कारण परिवहन लागत भी बढ़ी है.

(पीटीआई भाषा इनपुट्स के साथ)

Published at : 21 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
USA Venezuela Russia INDIA Russian Oil Supply
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