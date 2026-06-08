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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठबंधन की झलक: ममता के गले लगीं सोनिया, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश-राहुल का हैंडशेक, BJP का अटैक

इंडिया गठबंधन की झलक: ममता के गले लगीं सोनिया, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश-राहुल का हैंडशेक, BJP का अटैक

इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक-दूसरे को गले लगाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 08 Jun 2026 07:11 PM (IST)
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INDIA Alliance Meeting: दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सोमवार को आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में विपक्षी एकजुटता की तस्वीरें सामने आईं. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथ मिलाकर विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

विपक्षी एकजुटता की झलक

बैठक के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक-दूसरे को गले लगाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ मौजूद रहे.

बैठक की एक अन्य तस्वीर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हाथ मिलाते नजर आए. दोनों नेताओं की यह मुलाकात विपक्षी एकता के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है.

हालांकि, बैठक की इन तस्वीरों को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि INDIA गठबंधन की पार्टियां एक मंच पर भले दिखाई दे रही हों, लेकिन उनके बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद खत्म नहीं हुए हैं.

बीजेपी ने कसा तंज

पात्रा ने तंज कसते हुए कहा, “इन दलों का ड्रॉइंग रूम भले एक हो, लेकिन इनके अखाड़े अलग-अलग हैं. ये एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक रूप से आमने-सामने खड़े रहते हैं.”

उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भाजपा के उभार के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन अब दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे हो रही है जैसे वे सगी बहनें हों.

ये भी पढ़ें: 5 मुद्दों पर सहमति, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग... इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद क्या बोले खरगे

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 08 Jun 2026 07:10 PM (IST)
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TMC INDIA ALLIANCE
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