INDIA Alliance Meeting: दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में सोमवार को आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक में विपक्षी एकजुटता की तस्वीरें सामने आईं. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथ मिलाकर विपक्षी एकता का संदेश देने की कोशिश की. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

विपक्षी एकजुटता की झलक

बैठक के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने एक-दूसरे को गले लगाकर गर्मजोशी से अभिवादन किया. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी उनके साथ मौजूद रहे.

बैठक की एक अन्य तस्वीर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव हाथ मिलाते नजर आए. दोनों नेताओं की यह मुलाकात विपक्षी एकता के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है.

हालांकि, बैठक की इन तस्वीरों को लेकर भाजपा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला. भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि INDIA गठबंधन की पार्टियां एक मंच पर भले दिखाई दे रही हों, लेकिन उनके बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद खत्म नहीं हुए हैं.

बीजेपी ने कसा तंज

पात्रा ने तंज कसते हुए कहा, “इन दलों का ड्रॉइंग रूम भले एक हो, लेकिन इनके अखाड़े अलग-अलग हैं. ये एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक रूप से आमने-सामने खड़े रहते हैं.”

उन्होंने सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय पहले तक राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में भाजपा के उभार के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन अब दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे हो रही है जैसे वे सगी बहनें हों.

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