INDIA गठबंधन की बैठक पर DMK-AAP का बड़ा फैसला, अखिलेश भी नहीं होंगे शामिल

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक INDIA ब्लॉक की बुधवार (30 सितंबर) को सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी. इससे पहले इसकी एकजुटता को झटका लगा है.

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में DMK प्रमुख एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की AAP के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके और कांग्रेस में खटपट शुरू हुई थी. इसके बाद से वो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं.

वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आप में दरार काफी बढ़ गया. आप कहती रही है कि जहां कांग्रेस होगी, वहां वो नहीं जाएगी. हालांकि डीएमके और आप दोनों चुनाव आयोग और एसआईआर के मसले पर आक्रामक है. दोनों ही पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.

अखिलेश यादव नहीं होंगे शामिल

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुद इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे. हालांकि उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे. अखिलेश की गैरमौजूदगी पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन है. उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाकी सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं.

इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं. वहीं बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से सांसद सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड और पी. एस. चाको शामिल होंगे. शरद पवार मुंबई से ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे. शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत अन्य पार्टी नेता ऑनलाइन बैठक में जुड़ेंगे.

खुलासे के बाद बुलाई गई बैठक

23 सितंबर को चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के खुलासे के बाद कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की पहल की.

माना जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ कदम उठाने की रणनीति पर चर्चा करेगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने कई मुद्दों पर आपत्तियां जताई थी.

लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की रुपरेखा तैयार की थी. हालांकि यह गठबंधन चुनाव के बाद कई मसलों पर अलग-थलग दिखा.

ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा हम सब लोगों को भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा. सभी नेताओं को मजबूती के साथ, भरोसे के साथ SIR मुद्दे पर लड़ना होगा.