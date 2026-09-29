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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA गठबंधन की बैठक पर DMK-AAP का बड़ा फैसला, अखिलेश भी नहीं होंगे शामिल

INDIA गठबंधन की बैठक पर DMK-AAP का बड़ा फैसला, अखिलेश भी नहीं होंगे शामिल

इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव खुद मौजूद नहीं रहेंगे. हालांकि उनके पार्टी के नेता आएंगे. आप और डीएमके को लेकर भी आज सस्पेंस खत्म हो गया.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 29 Sep 2026 02:28 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक INDIA ब्लॉक की बुधवार (30 सितंबर) को सुबह 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी. इससे पहले इसकी एकजुटता को झटका लगा है.

सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में DMK प्रमुख एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की AAP के प्रतिनिधि शामिल नहीं होंगे. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके और कांग्रेस में खटपट शुरू हुई थी. इसके बाद से वो कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं.

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वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और आप में दरार काफी बढ़ गया. आप कहती रही है कि जहां कांग्रेस होगी, वहां वो नहीं जाएगी. हालांकि डीएमके और आप दोनों चुनाव आयोग और एसआईआर के मसले पर आक्रामक है. दोनों ही पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. 

अखिलेश यादव नहीं होंगे शामिल

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुद इस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे. हालांकि उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे. अखिलेश की गैरमौजूदगी पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को बताया है कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन है. उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाकी सभी वरिष्ठ नेता आ रहे हैं.

इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं. वहीं बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की ओर से सांसद सुप्रिया सुले, जितेंद्र आव्हाड और पी. एस. चाको शामिल होंगे. शरद पवार मुंबई से ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे. शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत अन्य पार्टी नेता ऑनलाइन बैठक में जुड़ेंगे.

खुलासे के बाद बुलाई गई बैठक

23 सितंबर को चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार के खुलासे के बाद कांग्रेस और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने की पहल की.

माना जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी पार्टियां ज्ञानेश कुमार और सरकार के खिलाफ कदम उठाने की रणनीति पर चर्चा करेगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने कई मुद्दों पर आपत्तियां जताई थी.

लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन की रुपरेखा तैयार की थी. हालांकि यह गठबंधन चुनाव के बाद कई मसलों पर अलग-थलग दिखा. 

ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई. इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा हम सब लोगों को भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा. सभी नेताओं को मजबूती के साथ, भरोसे के साथ SIR मुद्दे पर लड़ना होगा.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 29 Sep 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
DMK Akhilesh Yadav AAP Breaking News Abp News INDIA Gyanesh Kumar
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