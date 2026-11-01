रामलीला मैदान में कितने लोग? कौन-कौन करेंगे संबोधित, रैली से पहले जान लें 5 बड़ी बातें

इंडिया गठबंधन की रैली शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खरगे, ममता बनर्जीस अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेता ओपन बस में मिंटो ब्रिज के लिए रवाना हो चुके हैं. वहीं दूसरी तरफ रामलीला मैदान में भारी भीड़ जुटना शुरू हो चुकी है. इस रैली में लाखों लोग पहुंचने की बात कही जा रही हैं. रैली में कई बड़े नेता संबोधित करने के अलावा क्या-क्या होने वाला है आइए आपको बताते हैं.

कौन-कौन सभा को संबोधित करेगा

इंडिया गठबंधन की रैली में रामलीला मैदान में जनता को कई बड़े नेता संबोधित करने वाले हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सभा को संबोधित करेंगे. इनके अलावा शरद पवान और उद्धव ठाकरे के भी सभा को संबोधित करने की बात कही जा रही है.

कौन-कौन नहीं हुआ शामिल

इंडिया गठबंधन में विपक्ष की कई पार्टियां है. इस रैली से कुछ पार्टियों ने पहले ही दूरी बना ली थी. इसमें आम आदमी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, बीजू जनता दल और एआईएमआईएम शामिल नहीं होंगी. इसके अलावा अभिजीत दीपके ने साफ किया है कि वो इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं मगर कॉकरोच जनता पार्टी भी इसमें शामिल नहीं होगी.

कितने लाख लोग आ रहे हैं

इस महारैली में लाखों लोगों के आने की संभावना कही जा रही है. कांग्रेस और विपक्षी दलों का दावा है कि इस रैली में 10 लाख लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं रामलीला मैदान की क्षमता 45-50 हजार लोगों की है. अगर इससे ज्यादा लोग आते हैं तो वो आसप-पास की सड़कों पर समायोजित होंगे.

कहां से कहां तक रैली हो रही है

इंडिया गठबंधन के मार्च की शुरुआत मिंटो रोड-कनॉट प्लेस से होगी. उसके बाद अजमेरी गेट से होते हुए ये रामलीला मैदान में पहुंचेंगे. रैली शुरू होने का समय 12 बजे से है. ये रैली ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और एसआईआर के विरोध में की जा रही है.

क्या है अब तक का अपडेट

इंडिया गठबंधन की रैली मिंटो ब्रिज से रवाना हो चुकी है. ओपन बस में राहुल गांधी सबसे आगे बैठे हुए हैं. वहीं अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी पीछे बैठे हैं. यहां रैली शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है.

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