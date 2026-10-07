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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'दीवार पर लिखी इबारत साफ, PM मोदी घबरा गए हैं', राहुल गांधी के धरने के बाद बोली कांग्रेस

'दीवार पर लिखी इबारत साफ, PM मोदी घबरा गए हैं', राहुल गांधी के धरने के बाद बोली कांग्रेस

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि ‘‘दमनकारी’’ एसआईआर प्रक्रिया के कारण करोड़ों वास्तविक मतदाताओं ने अपना संवैधानिक अधिकार खो दिया है.

Written By : हर्षित गौतम, एबीपी लाइव |  Updated at : 07 Oct 2026 01:09 PM (IST)
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इंडिया मार्च के बाद कांग्रेस एक बार फिर पीएम मोदी, अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार पर हमलावर है. कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बुधवार (7 अक्टूबर 2026) को दावा किया कि दीवार पर लिखी इबारत साफ है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ‘‘घबराए हुए और हताश’’ हैं.

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए करोड़ों वास्तविक मतदाताओं का वोट देने का संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है.

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'राहुल गांधी वोट चोरी की साजिश को कर रहे उजागर'

जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘‘वोट चोरी’’ के आरोपों का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी करीब दो वर्षों से ‘‘तथ्यात्मक साक्ष्यों’’ के जरिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बीच कथित ‘‘साजिश’’ को उजागर कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘दमनकारी’’ एसआईआर प्रक्रिया के कारण करोड़ों वास्तविक मतदाताओं ने अपना संवैधानिक अधिकार खो दिया है.

रमेश ने कहा कि जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एसआईआर से जुड़े कथित अन्याय को सामने लाने के लिए ‘‘सत्याग्रह’’ का रास्ता अपनाया तो दिल्ली पुलिस ने उनके और अन्य नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की.

यह भी पढ़ें: सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया

'वे निराश, हताश और घबराए हुए हैं'

कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ‘‘कुटिल जोड़ी’’ करार दिया और कहा कि वे निराश, हताश और घबराए हुए हैं तथा ‘‘दीवार पर लिखी इबारत साफ है.’’

राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया था. पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दिया. आठ घंटे बाद में पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और अन्य के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की है.

ये भी पढ़ें- यह भी पढ़िएः केंद्रीय कैबिनेट की समिति का फैसला, बंगाल के DGP का बढ़ा कार्यकाल, 4 अन्य को भी सेवा विस्तार

PTI के इनपुट के साथ

About the author हर्षित गौतम, एबीपी लाइव

हर्षित गौतम 15 सालों से मीडिया में सक्रिय हैं. पिछले 11 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं. साल 2021 से एबीपी न्यूज डिजिटल में सेवाएं दे रहे हैं. मौजूदा वक्त में डिप्टी न्यूज एडीटर के रूप में कार्यरत हैं. अपने करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने रेडियो, डिजिटल और प्रिंट के लिए काम किया है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की अच्छी समझ है. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर्स की डिग्री ली है. राजनीति, सामाजिक विषयों पर लेखन में रुचि है और भाषा की बारीकियों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार लेखन कर रहे हैं. 

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Published at : 07 Oct 2026 01:05 PM (IST)
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Jairam Ramesh Rahul Gandhi PM Modi
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