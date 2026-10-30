कांग्रेस के 1 नवंबर के प्रदर्शन में क्या शामिल होगी CJP? खरगे ने दिया जवाब

एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली INDIA गठबंधन की बड़ी रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं. शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के प्रतीकात्मक ‘सार्वजनिक महाभियोग’ के साथ विपक्ष ने अपने विरोध कार्यक्रमों की शुरुआत की. इस बीच कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बीच आगामी कार्यक्रमों में साथ आने को लेकर बातचीत होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि CJP एक नवंबर की रैली में शामिल होगी या नहीं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच संपर्क हुआ है. बुधवार को अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर INDIA गठबंधन की रैली के समर्थन में पोस्ट किया था. यह रैली मुख्य चुनाव आयुक्त और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में आयोजित की जा रही है. इसके बाद कांग्रेस और CJP के बीच बातचीत शुरू होने की जानकारी है.

सीजेपी को रैली के लिए किया जा सकता है आमंत्रित

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि CJP को रैली में आमंत्रित किए जाने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. CJP के एक प्रवक्ता ने कहा, “रैली में शामिल होने को लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है.”

खरगे ने CJP के शामिल होने की संभावना से किया इनकार

बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जब पूछा गया कि क्या CJP INDIA गठबंधन की रैली में शामिल होगी, तो उन्होंने इससे इनकार किया. हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ सूत्रों ने दोनों पक्षों के बीच संपर्क होने की बात कही है.

12 साल बाद फिर संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेंगी मीरा कुमार

फिलहाल विपक्ष का तत्काल ध्यान शुक्रवार को होने वाले ‘सार्वजनिक महाभियोग’ कार्यक्रम पर है. लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार करीब 12 साल बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगी. इस बार यह लोकसभा और राज्यसभा का प्रतीकात्मक संयुक्त सत्र होगा, जिसमें INDIA गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल होंगे.

कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे इस प्रस्ताव को पेश करेंगे. इसके बाद इस पर चर्चा होगी, जिसमें INDIA गठबंधन के विभिन्न दलों के सदस्य हिस्सा लेंगे.

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