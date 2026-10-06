INDIA गठबंधन मार्च: बैरिकेडिंग पर चढ़कर राहुल ने लहराया तिरंगा, धरने से आई तस्वीर
इंडिया गठबंधन संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकाल रहा है. इस मार्च पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग लगाकर बीच में रोक लिया है. इसके बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बैरिकेडिंग के पास ही धरने पर बैठ गए थे. पुलिस की बैरिकेडिंग के बाद मार्च को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने वहीं विरोध शुरू कर दिया. अब राहुल गांधी ने बैरिकेड्स पर चढ़कर तिरंगा लहराया है.
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi waves the National Flag as he climbs atop a police barrier during INDIA bloc protest against the Election Commission of India https://t.co/7ycJvlKOyG— ANI (@ANI) October 6, 2026
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