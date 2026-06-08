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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA Bloc Meeting: 5 मुद्दों पर सहमति, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग... इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद क्या बोले खरगे

INDIA Bloc Meeting: 5 मुद्दों पर सहमति, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग... इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद क्या बोले खरगे

INDIA Bloc Meeting Today in Delhi: मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने पांच बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और हम इन पर पूरी तरह डटकर काम करेंगे. हम वोट की लूट के मुद्दे पर CJI को चिट्ठी भी लिखेंगे.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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  • राहुल गांधी ने विदेश नीति, व्यापार समझौतों पर सरकार को घेरा।

INDIA Bloc Meeting: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक सोमवार (8 जून, 2026) को लंबी और गंभीर विचार-विमर्श के बाद समाप्त हो गई. कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के 24 दलों के इस बैठक के खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी दलों ने पांच मुद्दों पर एक सहमति बनाई है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा

बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने पांच बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और हम इन पर पूरी तरह डटकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हम वोट की लूट के मुद्दे पर देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) को चिट्ठी भी लिखेंगे. इसके साथ ही उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है.

सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

इसके साथ ही, कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, जिसमें देश की आर्थिक हालत, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर रूप से चर्चा की जा सके.

उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की यह बैठक हर दो महीने पर आयोजित की जाएगी और अगली मीटिंग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ठीक दो महीने बाद 8 अगस्त, 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंन इस बात पर जोर देते हुए कहा कि संसद में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के बीच समन्वय जारी रहेगा.

बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप

वहीं, सूत्रों के मुताबिक, इंडिया ब्लॉक की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं रहा है. जबकि अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया है. 

यह भी पढ़ेंः विपक्षी दलों की बैठक के बीच राहुल गांधी ने कर दी PM मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, बोले - 'सरकार के खिलाफ...'

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 08 Jun 2026 03:58 PM (IST)
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RAHUL GANDHI INDIA Bloc Meeting MALLIKARJUN KHARGE
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