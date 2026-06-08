INDIA Bloc Meeting: 5 मुद्दों पर सहमति, शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग... इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद क्या बोले खरगे
INDIA Bloc Meeting Today in Delhi: मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने पांच बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और हम इन पर पूरी तरह डटकर काम करेंगे. हम वोट की लूट के मुद्दे पर CJI को चिट्ठी भी लिखेंगे.
- राहुल गांधी ने विदेश नीति, व्यापार समझौतों पर सरकार को घेरा।
INDIA Bloc Meeting: देश की राजधानी दिल्ली में स्थित संविधान क्लब में विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक सोमवार (8 जून, 2026) को लंबी और गंभीर विचार-विमर्श के बाद समाप्त हो गई. कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के 24 दलों के इस बैठक के खत्म होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी दलों ने पांच मुद्दों पर एक सहमति बनाई है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा
बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हमने पांच बिंदुओं पर अपनी सहमति जताई है और हम इन पर पूरी तरह डटकर काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हम वोट की लूट के मुद्दे पर देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) को चिट्ठी भी लिखेंगे. इसके साथ ही उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत इस्तीफे की मांग की है.
सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग
इसके साथ ही, कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, जिसमें देश की आर्थिक हालत, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर रूप से चर्चा की जा सके.
उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक की यह बैठक हर दो महीने पर आयोजित की जाएगी और अगली मीटिंग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ठीक दो महीने बाद 8 अगस्त, 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही, उन्होंन इस बात पर जोर देते हुए कहा कि संसद में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के बीच समन्वय जारी रहेगा.
बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप
वहीं, सूत्रों के मुताबिक, इंडिया ब्लॉक की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट को लेकर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं रहा है. जबकि अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया है.
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