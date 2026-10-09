इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस बोली- दिल्ली में आपातकाल, बीजेपी पर भड़कीं ममता बनर्जी

एसआईआर और चुनाव आयोग के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल हुई. इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत गठबंधन के कई सांसद शामिल हुए. मीटिंग में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो आदमी डरता है, वह आज नहीं तो कल मरता है.

खरगे ने कहा कि हम राष्ट्रपति से इसलिए मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने गलतियां की हैं. उन्होंने पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे लोकतंत्र ही खतरे में पड़ता दिख रहा है. हम इन सभी मामलों के बारे में बताएंगे.

राहुल बोले- देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होगी

राहुल गांधी ने मीटिंग में संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है. पिछले कुछ सालों में जैसे नतीजे आए हैं, खासतौर पर गुजरात, हरियाणा और माहाराष्ट्र, मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? लेकिन मुझे तब पता चला जब मेरे हाथ में सबूत आए. कुछ लोग मेरे पास आये जिन्होंने वो काटने के बारे में जानकारी दी थी.

केसी वेणुगोपाल बोले- दिल्ली में आघोषित आपातकाल

वहीं, कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में अघोषित आपातकाल जैसे हालात का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह डरी हुई है. तानाशाही तरीके से काम कर रही है. वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी. सभी ट्रेन और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. सरकार पूरी तरह डरी हुई है. लोकतांत्रिक देश में आंदोलन और जुलूस तो होंगे ही. सरकार को आंदोलनों और जुलूसों से उसी हिसाब से निपटना चाहिए. लेकिन, यह सरकार पूरी तरह तानाशाही वाला रवैया अपना रही है.

ममता बनर्जी ने कहा- बीजेपी को जाना होगा

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को हर हाल में इस्तीफा देना होगा, उनको जाना होगा, गिरफ्तार करना होगा, बीजेपी को जाना होगा. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को कोर्ट के जरिए भी प्रेशर बनाना होगा और बताना होगा कि कैसे एसआईआर प्रक्रिया एक धोखा है.