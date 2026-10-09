ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाइंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस बोली- दिल्ली में आपातकाल, बीजेपी पर भड़कीं ममता बनर्जी

इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस बोली- दिल्ली में आपातकाल, बीजेपी पर भड़कीं ममता बनर्जी

एसआईआर और चुनाव आयोग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग हुई. राष्ट्रपति से मुलाकात के पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई नेता शआमिल हुए.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 09 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

एसआईआर और चुनाव आयोग के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल हुई. इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन समेत गठबंधन के कई सांसद शामिल हुए. मीटिंग में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जो आदमी डरता है, वह आज नहीं तो कल मरता है. 

खरगे ने कहा कि हम राष्ट्रपति से इसलिए मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने गलतियां की हैं. उन्होंने पूरे देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे लोकतंत्र ही खतरे में पड़ता दिख रहा है. हम इन सभी मामलों के बारे में बताएंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
इंडिया
CJP Protest LIVE: संसद से राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी नेताओं का मार्च, राहुल बोले- ज्ञानेश की बात नहीं, सरकार हो बर्खास्त
Live: संसद से राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी नेताओं का मार्च, राहुल बोले- ज्ञानेश की बात नहीं, सरकार हो बर्खास्त
इंडिया
By-Election Results 2026 Live: रेजीनगर-नंदीग्राम में भाजपा ने फहराया भगवा, धारापुरम-मदुरांतकम में TVK ने किया फतह
Live: रेजीनगर-नंदीग्राम में भाजपा ने फहराया भगवा, धारापुरम-मदुरांतकम में TVK ने किया फतह
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड

राहुल बोले- देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना होगी

राहुल गांधी ने मीटिंग में संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है.  पिछले कुछ सालों में जैसे नतीजे आए हैं, खासतौर पर गुजरात, हरियाणा और माहाराष्ट्र, मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? लेकिन मुझे तब पता चला जब मेरे हाथ में सबूत आए. कुछ लोग मेरे पास आये जिन्होंने वो काटने के बारे में जानकारी दी थी. 

केसी वेणुगोपाल बोले- दिल्ली में आघोषित आपातकाल

वहीं, कांग्रेस के संगठन महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में अघोषित आपातकाल जैसे हालात का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह डरी हुई है. तानाशाही तरीके से काम कर रही है. वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी. सभी ट्रेन और मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं. सरकार पूरी तरह डरी हुई है. लोकतांत्रिक देश में आंदोलन और जुलूस तो होंगे ही. सरकार को आंदोलनों और जुलूसों से उसी हिसाब से निपटना चाहिए. लेकिन, यह सरकार पूरी तरह तानाशाही वाला रवैया अपना रही है.

ममता बनर्जी ने कहा- बीजेपी को जाना होगा

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार को हर हाल में इस्तीफा देना होगा, उनको जाना होगा, गिरफ्तार करना होगा, बीजेपी को जाना होगा. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को कोर्ट के जरिए भी प्रेशर बनाना होगा और बताना होगा कि कैसे एसआईआर प्रक्रिया एक धोखा है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
Twitter: https://x.com/kartiksamadhiya
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/kartik-sagar-samadhiya-01327b410/
Read More
Published at : 09 Oct 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Mamata Banerjee India Bloc CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
इंडिया
CJP Protest LIVE: संसद से राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी नेताओं का मार्च, राहुल बोले- ज्ञानेश की बात नहीं, सरकार हो बर्खास्त
Live: संसद से राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी नेताओं का मार्च, राहुल बोले- ज्ञानेश की बात नहीं, सरकार हो बर्खास्त
इंडिया
By-Election Results 2026 Live: रेजीनगर-नंदीग्राम में भाजपा ने फहराया भगवा, धारापुरम-मदुरांतकम में TVK ने किया फतह
Live: रेजीनगर-नंदीग्राम में भाजपा ने फहराया भगवा, धारापुरम-मदुरांतकम में TVK ने किया फतह
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नाना पाटेकर के निधन की खबर से भावुक हुए सितारे, सोशल मीडिया पर दी आखिरी विदाई (09.10.26)
YRKKH: Krish का काला सच आया सामने, Armaan ने खोया आपा, Poddar House में हुआ महासंग्राम!
नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
CJP प्रोटेस्ट से पहले एक्शन में गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के 4 KM दायरे में इंटरनेट सस्पेंड
बिहार
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
CJP के प्रदर्शन से पहले कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, 'रेल, मेट्रो, इंटरनेट…'
इंडिया
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
उपचुनाव रिजल्ट: अमित शाह बोले, 'राहुल गांधी के दुष्प्रचार के बावजूद जीत रही BJP'
क्रिकेट
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
6 पर मिला जीवनदान, फिर संजू सैमसन ने जड़ा तूफानी अर्धशतक
बॉलीवुड
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
'आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं?' तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आईं सोना मोहपात्रा
इंडिया
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
‘US का इतिहास प्रवासियों ने हीं...’, जेडी वेंस की टिप्पणी पर भारत का पलटवार
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर BJP का पलटवार, कहा- 'फर्जी वोट डालना TMC की आदत..'
दिल्ली NCR
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
Delhi Metro Closed: 9 अक्टूबर रात 9 बजे से बंद रहेंगे दिल्ली के ये 57 मेट्रो स्टेशन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget