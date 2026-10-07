कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया है. उन्होंने दोपहर करीब 1:30 बजे जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में सांसदों को बुलाया है. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के ये सांसद रेस्टोरेंट से चुनाव आयोग तक मार्च कर सकते हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहां मौजूद हैं. इंडिया गठबंधन के इस लंच से समाजवादी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे.