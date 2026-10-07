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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJantar Mantar Protest LIVE: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया, राहुल-खरगे पहुंच रहे जंतर-मंतर

Jantar Mantar Protest LIVE: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया, राहुल-खरगे पहुंच रहे जंतर-मंतर

INDIA Bloc Jantar Mantar Protest LIVE: राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा.

Written By : विक्रम कुमार  | Updated at : 07 Oct 2026 04:44 PM (IST)

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जंतर-मंतर पर राहुल गांंधी ने किया प्रदर्शन का ऐलान
Source : ANI

Background

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच पर आमंत्रित किया है. उन्होंने दोपहर करीब 1:30 बजे जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में सांसदों को बुलाया है. इस दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के ये सांसद रेस्टोरेंट से चुनाव आयोग तक मार्च कर सकते हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहां मौजूद हैं. इंडिया गठबंधन के इस लंच से समाजवादी पार्टी के नेता नहीं पहुंचे.

16:28 PM (IST)  •  07 Oct 2026

Jantar Mantar Protest LIVE: दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

जंतर-मंतर के पास दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और INDIA ब्लॉक के अन्य कार्यकर्ता और नेता CEC मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

16:22 PM (IST)  •  07 Oct 2026

Jantar Mantar Protest LIVE: जनता सड़कों पर उतरें: सुधाकर सिंह

आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा, 'हम आज इस देश के मतदाता बंधुओं को संदेश देना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में संकट में है, उसके लिए आपको सड़कों पर उतरना होगा. आप कहीं भी अपील के लिए न जाएं बल्कि सड़क पर उतरें. यही अंतिम विकल्प है. इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है. पुलिस अब हमें सड़क पर भी निकलने नहीं दे रही है. जंतर-मंतर को तालाबंद कर दिया गया है.'

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