दुबई में दबोचा गया भारत का मोस्ट वांटेड ड्रग्स माफिया जैज़! जल्द लाया जाएगा इंडिया

भारत के एक बड़े ड्रग्स माफिया जसविंदर उर्फ जैज़ को दुबई में गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतीय एजेंसियों के कहने पर इंटरपोल की मदद से की गई है. जसविंदर को देश के बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है. उसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार चल रहा था.

जानकारी के अनुसार, Narcotics Control Bureau (NCB) ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद इंटरपोल की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की गई और उसे दुबई में पकड़ लिया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी को एयरपोर्ट से जाते समय करीब तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया. अब उसे जल्द ही भारत लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि उससे पूछताछ की जा सके और पूरे ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हो सके.

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