हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापल भर में दुश्मनों के टैंक तबाह करने की क्षमता रखती है भारत की 'नाग' मिसाइल, जानें कीमत और फीचर्स

पल भर में दुश्मनों के टैंक तबाह करने की क्षमता रखती है भारत की 'नाग' मिसाइल, जानें कीमत और फीचर्स

India Anti Tank Missile Nag: भारत के पास कई घातक हथियार हैं, जो कि दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकते हैं. भारतीय सेना के पास एक इसी तरह की मिसाइल है, जिसका नाम नाग है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: रत्‍नाकर पाण्डेय | Updated at : 08 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी. भारतीय सेनाओं ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाक सेना को भी करारा जवाब दिया. इस दौरान भारत ने कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया. भारत के पास कई घातक मिसाइलें हैं जो कि दुश्मन के ठिकानों को पलभर में तबाह कर सकती है. इसी तरह एक एक मिसाइल है, जिसका नाम नाग है. नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है.

नाग तीसरी पीढ़ी की काफी आधुनिक मिसाइल है, जो कि अपने आप लक्ष्य को पहचान लेती है और निशाना बना लेती है. अहम बात यह है कि दूसरी मिसाइल की तरह इसे गाइडेंस की जरूरत नहीं होती. नाग टैंक को उसके तापमान से पहचानती है. इसमें हीट सिग्नेचर को समझने की क्षमता है. लिहाजा इसका मौसम या फिर धूल या आंधी का असर नहीं होता. यह किसी भी मौसम में टारगेट को अचीव कर सकती है.

क्यों दूसरी मिसाइलों से अलग और खतरनाक है नाग

नाग की सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि यह मिसाइल टैंक की छत पर वार करती है, जहां आर्मर सबसे कमजोर होता है. यह आधुनिक टैंकों को नष्ट करने में काफी प्रभावी मानी जाती है. भारत इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है. हालांकि अभी तक इसका किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुआ है. नाग को जमीन के साथ-साथ हवा से भी फायर किया जा सकता है. जमीन से फायर करने पर इसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर मिलती है. वहीं हवाई फायर के दौरान 7 से 10 किलोमीटर की रेंज मिलती है.

एक नाग मिसाइल की कितनी है कीमत

नाग का पहला सफल परीक्षण साल 1990 में किया था. वहीं इसके बाद राजस्थान के पोखरण में जुलाई 2019 में फिर से इसका परीक्षण किया गया. इसके अलावा 2017 और 2018 में भी अलग-अलग ट्रायल हुए. डीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ ने नाग मिसाइल को 300 करोड़ रुपए की लागत के साथ विकसित किया है. यह मिसाइल डीआरडीओ के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का हिस्सा है. इसकी वजह से भारतीय सेनाओं की ताकत और ज्यादा बढ़ गई है.

Published at : 08 Dec 2025 08:23 AM (IST)
Indian Air Force Indian Army Pakistan India DELHI
