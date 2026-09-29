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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCEC को हटाने का ड्राफ्ट तैयार, निशाने पर सरकार..., जानें INDIA गठबंधन के एजेंडा में क्या-क्या

CEC को हटाने का ड्राफ्ट तैयार, निशाने पर सरकार..., जानें INDIA गठबंधन के एजेंडा में क्या-क्या

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने का ड्राफ्ट नोटिस तैयार कर लिया गया है. बैठक में ड्राफ्ट नोटिस पर चर्चा की जाएगी.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 11:47 PM (IST)
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चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर देश का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता बुधवार (29 सितंबर 2026) को एक अहम बैठक करने जा रहे हैं. इस बैठक का मुख्य एजेंडा चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय करना और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए सरकार पर दबाव बनाना है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव लाने का ड्राफ्ट नोटिस तैयार कर लिया गया है. बुधवार को होने वाली बैठक में इस ड्राफ्ट नोटिस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम मंजूरी दिए जाने की संभावना है. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे. 

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अखिलेश यादव बैठक में नहीं होंगे शामिल

सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे. इसके बदले सपा का दूसरा नेता बैठक में शामिल होगा. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि अखिलेश यादव इसलिए इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल करना है, इसलिए वे व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी (शरद पवार) और शिवसेना (उद्धव  ठाकरे) सहित गठबंधन के कई अन्य प्रमुख घटकों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे. 

डीएमके और AAP ने बैठक ने बनाई दूरी

इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहती है. उन्होंने कहा कि बैठक में नेताओं के महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर भविष्य के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी और कांग्रेस के अपने विरोध प्रदर्शनों को इंडिया ब्लॉक के कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाकर चलाया जाएगा.  दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) और डीएमके ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. डीएमके और AAP को साथ लाने के सवाल पर वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि डीएमके पहले 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा रही है और कांग्रेस का मानना है कि वे भी लोकतंत्र पर हो रहे इस तरह के हमलों के खिलाफ हैं.

बैठक से दूरी बनाने के बावजूद डीएमके ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. डीएमके प्रवक्ता टी.के.एस. एलांगोवन ने साफ किया कि वैचारिक रूप से उनकी पार्टी विपक्ष के साथ खड़ी है. भले ही वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा न हों, लेकिन अगर संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है तो उनकी पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर वे अन्य विपक्षी दलों के साथ खड़े रहेंगे, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल हैं.

चुनाव आयोग को लेकर मचा है घमासान

विपक्ष की ये लामबंदी ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में चुनाव आयोग को लेकर बड़ा दावा किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों पर ऑन-रिकॉर्ड अपनी लिखित आपत्तियां जताई थीं. दोनों चुनाव आयुक्तों का कहना था कि ये आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए थे. अपने दो आयुक्तों की आपत्तियों के बाद चौतरफा घिरे चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय होना एक सामान्य प्रक्रिया है और आयोग के सभी आदेशों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है व वे स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं.

इंडिया गठबंधन की इससे पिछली बैठक 8 जून को हुई थी. उस बैठक में सभी पार्टियों ने एकजुटता दिखाते हुए नीट-सीबीएसई विवाद पर तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी. साथ ही एसआईआर प्रक्रिया और वोट चोरी के मुद्दे पर भारत के चीफ जस्टिस (CJI) को पत्र लिखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया था.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 29 Sep 2026 11:31 PM (IST)
Tags :
INDIA Alliance Gyanesh Kumar CONGRESS
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