हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'शर्मनाक... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया', AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बरसे राजनाथ सिंह

'शर्मनाक... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया', AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बरसे राजनाथ सिंह

India AI Impact Summit 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता है, कांग्रेस राष्ट्रहित के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने को प्राथमिकता देती दिखाई देती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर देश में राजनीति गरमा गई है. भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भारत की छवि को खराब करने का आरोप लगाया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'जब पूरा विश्व भारत को एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करते हुए देख रहा था, तब कांग्रेस ने देश का सम्मान बढ़ाने के बजाय आयोजन में व्यवधान पैदा करने का रास्ता चुना.'

रक्षा मंत्री ने कहा, 'यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस शर्मनाक तरीके से कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार करते हुए हंगामा किया गया है वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारत  की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है.मैं कांग्रेस के इस कृत्य की भर्त्सना करता हूं.'

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया: राजनाथ सिंह

उन्होंने कहा, 'जब भी भारत वैश्विक मंच पर आगे बढ़ता है, कांग्रेस राष्ट्रहित के साथ खड़े होने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने को प्राथमिकता देती दिखाई देती है. दलगत राजनीति को देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से ऊपर रखना अत्यंत दुखद है. भारत की जनता भली-भांति समझती है कि कौन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में जुटा है और कौन बार-बार भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस शर्मनाक तरीके से कार्यक्रम स्थल पर अनुचित व्यवहार करते हुए हंगामा किया गया है वह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि भारत  की प्रतिष्ठा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने का प्रयास भी है. मैं कांग्रेस के इस कृत्य की निंदा करता हूं. भारत की जनता भली-भांति समझती है कि कौन भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में जुटा है और कौन बार-बार भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है.'

कांग्रेस के अहंकार का जीता-जागता उदाहरण: पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस मद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'यह कांग्रेस के अहंकार और हताशा का जीता-जागता उदाहरण है. सरकार को निशाना बनाने के लिए भारत को अपमानित करना ही राहुल गांधी का तरीका है. हालिया ट्रेड डील  के बारे में राहुल गांधी झूठ फैलाकर भारत के विकास को रोकना चाहते हैं तो वहीं उनके कार्यकर्ता एआई समिट में बिना शर्ट के प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि 140 करोड़ भारतीयों को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा कर सकें.'

Published at : 20 Feb 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Piyush Goyal Rajnath Singh Rahul Gandhi CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शर्मनाक... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया', AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बरसे राजनाथ सिंह
'शर्मनाक... अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान गिराया', AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर बरसे राजनाथ सिंह
इंडिया
'प्लानिंग से QR कोड बनाया, स्वेटर के नीचे छिपाई शर्ट', दिल्ली पुलिस ने बताया AI समिट में कांग्रेस ने प्रदर्शन का कैसे बनाया प्लान
'प्लानिंग से QR कोड बनाया, स्वेटर के नीचे छिपाई शर्ट', दिल्ली पुलिस ने खोला प्रदर्शन का राज
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
इंडिया
पश्चिम बंगाल में अब जज करेंगे SIR से जुड़ा काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'असाधारण परिस्थिति के चलते दे रहे हैं असाधारण आदेश'
पश्चिम बंगाल में अब जज करेंगे SIR से जुड़ा काम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'असाधारण परिस्थिति के चलते दे रहे हैं असाधारण आदेश'
Advertisement

वीडियोज

Tumse Tum Tak: 😱Mandap में Mohit ने ठुकराई Anu, Aryavardhan रह गया देखता #sbs
Bollywood News: हॉलीवुड ने किया बॉलीवुड कॉपी? मार्गोट रॉबी में दिखा करीना की गीत वाला स्टाइल फ्लेवर
Board of Peace की मीटिंग में Shehbaz Sharif की हुई ऐसी बेइज्जती कि पूरी दुनिया हुई लोट-पोट | ABPLIVE
Rocky Bhai की वापसी! Toxic Teaser ने मचाया सिनेमाघरों में तूफान
Pakistan: 'ढाई मोर्चे' की धमकी दमदार, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और है! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Attack Iran: ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
ईरान-अमेरिका के बीच छिड़ेगी जंग? ट्रंप का 10 दिन वाला अल्टीमेटम...ब्रिटेन का एयरबेस देने से इनकार | Top Points
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी फिर जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद बोलीं, 'मैं उसे लेकर कोई...'
प्रियंका चतुर्वेदी दोबारा जाएंगी राज्यसभा? उद्धव गुट की सांसद ने खुद दिया ऐसा जवाब
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
इंडिया
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
AI समिट में विदेशी डेलीगेशन के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने abp न्यूज़ को बताई वजह
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
जनरल नॉलेज
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
मुगलों के समय कैसे मनाया जाता था रमजान, मुगल बादशाह कैसे करते थे रोजा इफ्तार?
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Embed widget