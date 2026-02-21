AI Impact Summit: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAI Impact Summit 2026: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन

AI Impact Summit 2026: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन

India AI Impact Summit 2026: नई दिल्ली के घोषणापत्र में इनोवेशन और मानव संसाधन के विकास पर दिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी देशों ने भारत के साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' के घोषणापत्र पर कुल 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, रूस और जर्मनी भी शामिल हैं. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार (21 फरवरी) को यह जानकारी दी. यह एआई के प्रभावों पर आयोजित शिखर सम्मेलन को मिले वैश्विक समर्थन को दर्शाता है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ह्यूमन सेंटर्ड एआई की दृष्टि को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है. एआई संसाधनों, सेवाओं और टेक्नोलॉजी को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने का लक्ष्य सभी देशों ने स्वीकार किया है.' उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक भलाई को संतुलित करने को प्राथमिकता दी जा रही है. वैष्णव ने कहा, 'सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं, सामाजिक सामंजस्य पर भी ध्यान देना जरूरी है. सुरक्षा और भरोसा इस योजना के केंद्र में हैं और इन्हें मुख्य बिंदुओं में शामिल किया गया है.' 

घोषणापत्र में इनोवेशन पर दिया गया जोर

उन्होंने कहा कि घोषणापत्र के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में इनोवेशन और मानव संसाधन के विकास पर भी जोर दिया गया है. केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, 'इन सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सभी देशों ने सहमति जताई है. इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश देशों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया. इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, डेनमार्क, मिस्र, इंडोनेशिया और जर्मनी शामिल हैं.' एआई इंपैक्ट समिट में केवल एआई से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 250 अरब डॉलर से अधिक का निवेश सुनिश्चित किया गया. 

भारत के विजन पर 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मुहर

इस घोषणा का 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया है. इनमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इथियोपिया, जापान, इटली, इजराइल और आयरलैंड शामिल हैं. समर्थन देने वाले अन्य देशों में इंडोनेशिया, ईरान, हंगरी, यूनान, जर्मनी, फिनलैंड, मेक्सिको, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ओमान, फिलीपींस, पेरू, रोमानिया, रवांडा, सेनेगल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और यूक्रेन शामिल हैं. 

इसके अलावा यूरोपीय संघ (EU) और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के रूप में दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी इस घोषणा का समर्थन किया है. केंद्रीय मंत्री श्विनी वैष्णव ने शुक्रवार (20 फरवरी 2026) को कहा था कि इस सम्मेलन में पांच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जो भारत की एआई पहल में घरेलू और वैश्विक मजबूत रुचि और सहभागिता को दर्शाता है.

5 लाख से ज्यादा लोग एआई एग्जीबिशन में पहुंचे: अश्विनी वैष्णव

उन्होंने कहा, 'एआई एग्जीबिशन में पांच लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, बहुत कुछ सीखा और दुनिया भर के कई विशेषज्ञों के साथ बातचीत की. कई स्टार्टअप को अपने काम को प्रदर्शित करने का अवसर मिला. कुल मिलाकर, चर्चाओं की गुणवत्ता अद्भुत थी.'

Input By : पीटीआई भाषा
Published at : 21 Feb 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
US Ashwini Vaishnaw Russia INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जयपुर: विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, कहा- भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात
जयपुर: विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचे संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, कहा- भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात
इंडिया
AI Impact Summit 2026: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन
AI Impact Summit: भारत के साथ आए अमेरिका, रूस और चीन, दिल्ली मेनिफेस्टो पर 88 देशों ने किए साइन
इंडिया
बंसवाड़ा हिंसा और सदाशिवपेट मस्जिद विवाद, पुलिस हिरासत में पिटाई का आरोप, ओवैसी बोले- सरकार हर्जाना दे
बंसवाड़ा हिंसा और सदाशिवपेट मस्जिद विवाद, पुलिस हिरासत में पिटाई का आरोप, ओवैसी बोले- सरकार हर्जाना दे
इंडिया
India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
Advertisement

वीडियोज

Alphabet, Microsoft, Amazon और Meta: $700 Billion का AI Gamble | Paisa Live
US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
क्रिकेट
T20 World Cup 2026: लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल; लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
लीग स्टेज में खामोश रहा इन 7 पावर हिटर्स का बल्ला, सुपर-8 में मचा सकते हैं धमाल
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
इंडिया
India-Brazil Trade Deal: भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
भारत और ब्राजील के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील, मिनरल एग्रीमेंट साइन, खिसिया जाएगा चीन!
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
बिहार
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो...'
मैथिली ठाकुर के 'धृतराष्ट्र' वाले बयान पर भड़के खेसारी लाल, बोले- 'कम उम्र में...'
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget