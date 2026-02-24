AI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAI समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार

Shirtless AI Summit protest: इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन की वजह से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है. हाल ही में IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 24 Feb 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों के मुताबिक, यह गिरफ्तारी पिछले हफ्ते भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए 'शर्टलेस प्रोटेस्ट' मामले में हुई है. पुलिस ने तड़के करीब 4:30 बजे उदय भानु को हिरासत में लिया और अब उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि पुलिस उन्हें आज सुबह 10 बजे के बाद कोर्ट में पेश कर सकती है.

शर्टलेस प्रदर्शन में कुल 8 गिरफ्तारियां हुईं

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब IYC के कार्यकर्ताओं ने AI समिट के दौरान बिना शर्ट पहने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों और AI से जुड़े मुद्दों पर नारेबाजी की और कार्यक्रम स्थल पर हंगामा मचाया. पुलिस ने इस घटना को सार्वजनिक शांति भंग करने और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें उदय भानु चिब भी शामिल हैं. पुलिस ने रातभर पूछताछ की और आरोप है कि उदय भानु ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया.

कांग्रेस ने गिरफ्तारी पर क्या रिएक्शन दिया?

कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा,'युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे से प्रभावित होने के बावजूद सरकार से जवाब नहीं मिल रहा था, जिस कारण AI समिट में प्रदर्शन करना पड़ा. यहां तक कि हम जैसे सांसद भी मुद्दे उठाते थे तो जवाब नहीं मिलता था. यूथ को लगा कि 'कॉम्प्रोमाइज' PM से कोई आशा नहीं है. ये बहुत छोटा प्रोटेस्ट था, जबकि लाखों युवा बेरोजगार हैं. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी बैकग्राउंड से आए हैं. इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया, वो भी तब जब उन्हें पता था कि यहां कैसी सरकार है?'

जांच में बड़ी आशंका की साजिश

दिल्ली पुलिस ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जांच में 'बड़ी साजिश' की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के पीछे संगठित योजना थी और इसमें युवा कांग्रेस के टॉप लीडर शामिल थे. उदय भानु चिब को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया.

Published at : 24 Feb 2026 09:41 AM (IST)
इंडिया
