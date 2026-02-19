हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
AI Impact Summit 2026 Live: PM मोदी ने AI समिट का किया उद्धाटन, बोले- 'भारत युवा आबादी वाला सबसे बड़ा देश'

AI Impact Summit 2026 Live: दिल्ली के भारत मंडपम में आज भारत AI इम्पैक्ट समिट 2026 का ऑफिशियल इनॉग्रेशन होने जा रहा है. PM मोदी इसका उद्धाटन करेंगे और संबोधन में 'सॉवरेन AI' पर चर्चा करेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Feb 2026 10:23 AM (IST)

LIVE

Key Events
Source : ABPLIVE

Background

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 19 फरवरी 2026 को भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे. यह समिट भारत के AI इकोसिस्टम को दुनिया के सामने पेश करने का सबसे बड़ा मंच बन चुका है, जहां 60 से ज्यादा देशों के 2.5 लाख से अधिक विजिटर्स और पार्टिसिपेंट्स पहुंचे हैं.

भारत की 'सॉवरेन AI' नीति पर खास फोकस

समिट की शुरुआत सुबह करीब 9:40 बजे ओपनिंग सेशन से हो चुकी है, जिसमें PM मोदी सबसे पहले लोगों को संबोधित करेंगे. उनकी स्पीच में भारत की 'सॉवरेन AI' नीति पर खास फोकस रहने की उम्मीद है. यानी AI का विकास ऐसा हो जो घरेलू क्षमताओं पर टिका हो, लेकिन ग्लोबल पार्टनरशिप्स से मजबूत भी बने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:25 बजे स्पीच दे सकते हैं.

मैक्रों और गुटेरेस समेते कई हस्तियां मौजूद

ओपनिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मुख्य वक्ता होंगे. दोनों नेताओं के कीनोट एड्रेस से समिट की ग्लोबल अहमियत और भारत की भूमिका और साफ हो जाएगी. मैक्रों की मौजूदगी इसलिए भी खास है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच AI, डिफेंस और इनोवेशन पर हाल ही में कई समझौते हुए हैं.

AI इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे PM मोदी

ओपनिंग के बाद सुबह 11 बजे PM मोदी AI इम्पैक्ट एक्सपो का दौरा करेंगे. यहां वे दूसरे विश्व नेताओं के साथ अलग-अलग देशों के पवेलियन घूमेंगे और भारत के AI इनोवेशन को करीब से देखेंगे. दोपहर करीब 12 बजे लीडर्स प्लेनरी में हिस्सा लेंगे, जहां हेड्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के सीनियर लोग AI गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर चर्चा करेंगे.

शाम 5:30 बजे से प्रधानमंत्री CEO राउंडटेबल में शामिल होंगे. यहां ग्लोबल टेक कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इन्वेस्टमेंट, रिसर्च कोलैबोरेशन, सप्लाई चेन और AI सिस्टम के डिप्लॉयमेंट पर सरकारी लीडरशिप के साथ बात करेंगे.

इस इवेंट में वीआईपी महमानों का लगेगा तांता
 
इस इवेंट में 500 से ज्यादा AI लीडर्स, जिनमें CEOs और CXOs, 100 से ज्यादा फाउंडर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स, 150 एकेडेमिक्स और रिसर्चर्स, करीब 400 CTOs, वाइस प्रेसिडेंट्स और फिलैंथ्रोपिस्ट शामिल हैं. साथ ही 100 से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि हैं, जिनमें 20 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट और करीब 60 मिनिस्टर्स और वाइस मिनिस्टर्स शामिल हैं.

यह समिट सिर्फ टेक टॉक नहीं है. यहां AI का इस्तेमाल असल दुनिया की समस्याओं जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, एजुकेशन और गवर्नेंस को सॉल्व करने पर फोकस है. भारत की 'सॉवरेन AI' की बात यहां सबसे ज्यादा गूंज रही है, जो कहती है कि AI का कंट्रोल और डेटा भारत के हाथ में होना चाहिए, न कि किसी विदेशी कंपनी या सरकार के हाथों में. PM मोदी का दौरा इस समिट को और बड़ा बनाता है. उनके एड्रेस से उम्मीद है कि भारत AI में न सिर्फ यूजर बनेगा, बल्कि लीडर भी बनेगा.

10:23 AM (IST)  •  19 Feb 2026

AI Impact Summit 2026 Live: मैक्रों ने कहा कि 10 साल में भारत ने खूब विकास किया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयोजित AI इम्पैक्ट समिट के लिए 2024 में अपनी राजकीय यात्रा के बाद भारत लौटकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. 10 साल पहले मुंबई में एक स्ट्रीट वेंडर पते, कागजात और सिस्टम तक पहुंच न होने के कारण बैंक खाता नहीं खोल पाता था. आज वही वेंडर मोबाइल फोन पर भुगतान स्वीकार कर सकता है. मैक्रों ने कहा, 'दस साल पहले मुंबई में एक सड़क विक्रेता बैंक खाता नहीं खोल सकता था. न पता, न कागजात, न ही पहुंच. और आज वही विक्रेता अपने फोन पर भुगतान स्वीकार करता है.'

10:15 AM (IST)  •  19 Feb 2026

AI Impact Summit 2026 Live: सबसे बड़े AI समिट में सभी का स्वागत: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल साउथ के पहले और अब तक के सबसे बड़े AI समिट में सभी का स्वागत करते हुए कहा, 'इस आयोजन में 118 देशों ने हिस्सा लिया है, इस समिट को इतना सफल बनाने के लिए आप सभी का शुक्रिया. PM मोदी का मानना है कि टेक्नोलॉजी की असली ताकत तभी है जब उसका फायदा आम जनता तक पहुंचे.'

ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
