हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामैक्रों, लूला, रामगुलाम से लेकर UAE के क्राउन प्रिंस तक... दिल्ली के AI समिट में शामिल होंगे दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज

मैक्रों, लूला, रामगुलाम से लेकर UAE के क्राउन प्रिंस तक... दिल्ली के AI समिट में शामिल होंगे दुनिया के बड़े-बड़े दिग्गज

India AI Impact Summit 2026: समिट के जरिए भारत संदेश दे रहा कि AI सिर्फ अमीर देशों की तकनीक नहीं, बल्कि विकासशील देशों के लिए भी मौका है. भारत अब AI की ग्लोबल बहस में लीड रोल निभाने की तैयारी में है.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Feb 2026 10:53 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अगले हफ्ते सोमवार से शुक्रवार (16 से 20 फरवरी, 2026) तक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है. इस समिट में शामिल होने के लिए दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, नीति निर्माता, टेक लीडर्स और AI एक्सपर्ट भारत पहुंचेंगे.

सरकार के मुताबिक, यह समिट तीन बड़े सूत्रों पर आधारित होगी, जिसमें People (लोग), Planet (धरती) और Progress (विकास) शामिल हैं. यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी सुधारने का जरिया बने और एआई को इंसान, धरती और विकास के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए.

क्यों खास है यह समिट?

नई दिल्ली में होने वाला यह इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कई मायनों में बेहद खास है. इसमें AI पर वैश्विक नियमों और एथिक्स पर चर्चा, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैफिक, गवर्नेंस में AI का इस्तेमाल, AI से नौकरियों पर असर और नए मौके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत की रणनीति पर चर्चा होगी.

इस समिट के जरिए भारत यह संदेश दे रहा है कि AI सिर्फ अमीर देशों की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि विकासशील देशों के लिए भी अवसर है. डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम और AI-इनोवेशन के दम पर भारत अब AI पॉलिसी, नियम और जिम्मेदार इस्तेमाल की ग्लोबल बहस में लीडर रोल निभाने की तैयारी में है.

पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों को दिया निमंत्रण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर इस एआई समिट में फ्रांस, ब्राजील, स्पेन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, UAE समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे. इसके अलावा, 45 से ज्यादा देशों के मंत्रीस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी चर्चा में शामिल होंगे.

दुनिया के कौन-कौन से नेता समिट में लेंगे भाग?

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, बोलीविया के उपराष्ट्रपति एडमंड लारा मोंटानो, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यिरियाकोस मित्सोताकिस, गुयाना के उपराष्ट्रपति भर्रत जगदेओ, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओलझास बेकतेनोव, लिकटेंस्टाइन के हेरिडिटरी प्रिंस प्रिंस एलोइस, मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वूचिच, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायका, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिल्लै, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक शूफ और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होने वाले हैं.

और पढ़ें

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 13 Feb 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
PM Modi INDIA AI Summit NEW DELHI India AI Impact Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
बिहार
'मुझे मरवाने की कोशिश की गई', जेल से रिहा होने के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया
'मुझे मरवाने की कोशिश की गई', जेल से रिहा होने के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
Advertisement

वीडियोज

Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Maha Dangal: Valentine Day पर शहर-शहर प्यार पे पहरा, क्या करेंगे प्रेमी जोड़ा? | Chitra Tripathi
PM बनेंगे तारिक रहमान, अब हिंदू नहीं होंगे परेशान? | Bangladesh Elections | Tarique Rahman
Bharat Ki Baat: 2027 का रण... मुद्दों का फाइनल टीजर रिलीज! | Yogi Adityanath | Akhilesh Yadav
Seedha Sawal: एपस्टीन में पुरी की एंट्री..कैबिनेट से होगी छुट्टी? | Hardeep Puri | Sandeep Chaudhary
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
लिव-इन रिलेशन में दहेज उत्पीड़न कानून लागू हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार
बिहार
'मुझे मरवाने की कोशिश की गई', जेल से रिहा होने के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया
'मुझे मरवाने की कोशिश की गई', जेल से रिहा होने के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया 
क्रिकेट
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर क्यों गुस्साए सूर्यकुमार यादव?
T20 World Cup में भारत-पाक मैच के लिए श्रीलंका रवाना हुई टीम इंडिया, क्यों गुस्साए सूर्या?
बॉलीवुड
Box Office Update: 'ओ रोमियो' कर रही है धमाकेदार कमाई, Border का कलेक्शन घटा, Shahid Kapoor की फिल्म से Sunny Deol का बड़ा नुकसान
'बॉर्डर 2' की कमाई लाखों में सिमटी, ‘ओ रोमियो’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, रात 10 बजे तक का कलेक्शन जानें
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
ट्रेंडिंग
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जब जिंदगी में नहीं है पापा की परी तो किस काम की 14 फरवरी? वैलेंटाइंस डे पर अजब-गजब मीम्स वायरल
जनरल नॉलेज
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
सोने को मात देता है बांग्लादेश का कौड़ियों के भाव बिकने वाला यह गोल्ड, हर कोई खा जाता है धोखा
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget