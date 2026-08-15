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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: 1947 बनाम 2026! चरखे से प्लेन तक सफर के साथ भारत कितना बदल गया?

Xप्लेन: 1947 बनाम 2026! चरखे से प्लेन तक सफर के साथ भारत कितना बदल गया?

Independence Day 2026: आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट है. 1 लाख करोड़ के विमान टेंडर जारी कर रहा है. ग्लोबल OEMs के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और विमान निर्यात केंद्र बनने को अग्रसर है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 15 Aug 2026 09:08 AM (IST)
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15 अगस्त 1947... तारीख तो सभी को याद है, लेकिन क्या आप जानते हैं उस दिन भारत कितना गरीब था. सोचिए एक ऐसा देश जिसकी जेब में महज 2.7 लाख करोड़ रुपये थे और वो भी उस वक्त की कीमतों में. पूरी दुनिया की GDP में भारत का हिस्सा महज 3% था. एक ऐसा देश जहां 34 करोड़ लोग रहते थे, लेकिन साक्षरता दर महज 12% थी. अब 2026 में आइए. देश की आबादी 140 करोड़ पार कर चुकी है, साक्षरता दर 80.9% हो गई है और औसत उम्र 1947 के 32 साल से बढ़कर 72 साल हो गई है. ये आंकड़े अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं कि भारत बदल गया है. लेकिन बदला कैसे...

1. GDP: 2.7 लाख करोड़ रुपए से 345 लाख करोड़ रुपए तक

1947 में आजादी के वक्त भारत की GDP 2.7 लाख करोड़ रुपए थी. ये आंकड़ा इतना छोटा था कि आज के हिसाब से तो ये किसी बड़े शहर का बजट भी नहीं है. इतिहासकार एंगस मैडिसन के मुताबिक, 1947 में विभाजन के बाद भारत की GDP करीब 213.68 अरब 1990 इंटरनेशनल डॉलर थी. दुनिया की GDP में भारत का हिस्सा 1700 में 22.6% था, जो घटकर 1947 तक महज 3% रह गया था. ब्रिटिश राज ने भारत को आर्थिक रूप से लगभग खत्म कर दिया था.

2026 में अब भारत की नॉमिनल GDP 3.92 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 345 लाख करोड़ रुपए है. IMF के मुताबिक, 2026 में ये 4.15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. पर्चेंसिंग पावर पेरिटी (PPP) के हिसाब से देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था 19.8 ट्रिलियन (2025) से 21.1 ट्रिलियन डॉलर (2026 अनुमान) के बीच है.

1947 में 2.7 लाख करोड़ रुपये की GDP आज 345 लाख करोड़ रुपए है, यानी करीब 150 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

2. प्रति व्यक्ति आय: 21 रुपए प्रति माह से 2.67 लाख रुपए सालाना

1947 में आजादी के वक्त भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 255.5 रुपए थी, यानी महज 21 रुपए प्रति माह. सोचिए एक परिवार का गुजारा 21 रुपए में कैसे होता होगा. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, 1947 में औसत भारतीय 1900 के मुकाबले ज्यादा अमीर नहीं था, जबकि उसी दौरान ब्रिटेन में जीवन स्तर दोगुना हो गया था. 1947 में भारत में रहने वाले करीब 40 करोड़ लोग 1,000 डॉलर (95,614 रुपए अब) प्रति साल से भी कम पर गुजारा कर रहे थे. यह उस वक्त की वैश्विक औसत आय का सिर्फ एक-तिहाई था.

2026 में भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 2,813 डॉलर यानी 2.67 लाख रुपए (नॉमिनल) अनुमानित है. PPP के हिसाब से ये 12,801 डॉलर है. IMF के मुताबिक, 2026 में भारत की प्रति व्यक्ति GDP 3,210 डॉलर के आसपास होगी.

1947 में 255.5 रुपए सालाना से 2026 में 2.67 लाख रुपए सालाना आय यानी करीब 800 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है. 1947 में भारत और ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय में 100:1 का अंतर था, जो आज घटकर 5:1 रह गया है.

3. विदेशी मुद्रा भंडार: 1,512 करोड़ रुपए से 66.93 लाख करोड़ रुपए

1947 में आजादी के वक्त भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserve) लगभग 1,512 करोड़ रुपए था. ये उस वक्त करीब 1,134 मिलियन यूरो के बराबर था.

1991 में हालात इतने बुरे थे कि भारत के पास महज 4.7 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व बचा था. इससे सिर्फ 15 दिनों का आयात हो पाता. हालात इतने खराब थे कि सरकार को 240 मिलियन डॉलर के लिए 20 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था. ये भारत के आर्थिक इतिहास का सबसे काला दौर था.

अब मई 2026 तक भारत का फोरेक्स रिजर्व 688.89 बिलियन डॉलर है. फरवरी 2026 में ये 728.5 बिलियन डॉलर के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया था. यह 11 महीनों के आयात को कवर करने के लिए काफी है और देश के कुल बाहरी कर्ज का 94% कवर करता है.

यानी 79 सालों में करीब 1,400 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है.

4. औद्योगीकरण: चरखा से प्लेन तक

1947 में आजादी के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी और विमानन उद्योग तो बच्चों की कहानी जैसा था. हां 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड (अब HAL) की स्थापना हुई थी, लेकिन ये कंपनी ब्रिटिश राज के दौरान बनाई गई थी और 1941 में जापानी हमलों के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसका एक-तिहाई हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था. 1942 में इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया गया. 1947 में आजादी के बाद ये कंपनी भारत सरकार को सौंपी गई, लेकिन हालात ये थे कि भारत के पास न कोई बड़ा विमान निर्माण उद्योग था, न कोई डिजाइन क्षमता और न ही कोई सप्लाई चेन.

भारतीय वायुसेना के पास कुछ पुराने पिस्टन-इंजन वाले विमान थे जैसे स्पिटफायर और टेम्पेस्ट और देश को विमानों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था. भारत के पास बस खेती थी और विमान तो सपने जैसा था.

2026 में भारत विमानन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है. पिछले एक दशक में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 164 हो गई है यानी दोगुनी से भी ज्यादा. विमानों की संख्या भी पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है. 2024-25 में भारतीय हवाई अड्डों पर 41.2 करोड़ यात्रियों ने सफर किया और ये आंकड़ा 2030-31 तक 66.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है. भारतीय एयरलाइनों ने सैकड़ों नए विमान शामिल किए हैं और रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर दिए हैं.

सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब सिर्फ विमान खरीदता नहीं, बल्कि बनाना भी शुरू कर रहा है:

अगस्त 2026 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 60 मल्टीरोल ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया. इनमें से 48 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे. इनमें 60% से ज्यादा देसी सामग्री होगी. इस प्रोजेक्ट में HAL, टाटा, महिंद्रा और अडाणी जैसी बड़ी कंपनियाँ जुटी हुई हैं.

1947 में भारत के पास न कोई विमान डिजाइन क्षमता थी, न कोई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और न कोई सप्लाई चेन. विमानों के लिए पूरी तरह विदेशों पर निर्भरता थी. 2026 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है, 1 लाख करोड़ रुपए के विमान टेंडर जारी कर रहा है, ग्लोबल OEMs के साथ पार्टनरशिप कर रहा है और विमान निर्यात केंद्र बनने की तैयारी कर रहा है. चरखे से प्लेन तक का सफर भारत की असली कहानी है.

5. ग्लोबल रिलेशंस: गुटनिरपेक्षता से मल्टी-अलाइनमेंट तक

1947 में आजादी के वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में बंटी हुई थी. नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई. न अमेरिका के साथ, न रूस के साथ. भारत एक नए देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा था और उसकी ग्लोबल स्थिति बहुत कमजोर थी. भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी थी, लेकिन उसके पास न तो ताकत थी, न पैसा और न कोई बड़ा सहयोगी.

आज भारत 'मल्टी-अलाइनमेंट' की नीति पर चल रहा है. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे साफ कहा, 'आज के भारत के इतने सारे हित हैं कि हमें एक साथ कई अकाउंट्स मैनेज करने पड़ते हैं.' भारत अमेरिका के साथ   भी है, रूस के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है और अरब देशों के साथ भी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लक्ष्य वही है, लेकिन तरीका बदल गया है. भारत अब सत्ता केंद्रों से दूर नहीं रहता, बल्कि उन सभी को एक साथ जोड़ता है.

1947 में भारत दुनिया के दो ध्रुवों के बीच तटस्थ रहना चाहता था. 2026 में भारत सभी ध्रुवों के साथ रहना चाहता है. गुटनिरपेक्षता से मल्टी-अलाइनमेंट तक का ये सफर भारत की परिपक्वता को दिखाता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:58 AM (IST)
Tags :
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