स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा देश, PM मोदी-CM योगी ने दी बधाई

देश शनिवार (15 अगस्त 2026) को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मैसेज पोस्ट कर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके संघर्ष को याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता के साथ याद करता है, जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सपने आज भी देश को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

Warm greetings on the occasion of Independence Day.



We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.… — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026

विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र

प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में विकसित भारत के लक्ष्य का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग मिलकर भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में देश की विकास यात्रा और तेज होगी. प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने की अपील की.

13वीं बार लाल किले से फहराएंगे तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के अंत में सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज

80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर लिखा कि प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है. मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों को कोटि-कोटि नमन. आइए, अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को आत्मसात करें तथा कर्तव्यनिष्ठा और जनभागीदारी के माध्यम से 'विकसित भारत' एवं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प की सिद्धि में अपना योगदान दें.

प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.



स्वतंत्रता का यह पावन पर्व माँ भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है. मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों को कोटि-कोटि नमन.… pic.twitter.com/enkLcdpFSM — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 15, 2026

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का मैसेज

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा कि हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया. उनका साहस, त्याग और देश के प्रति अटूट विश्वास हमें लगातार प्रेरित करता है.

गृहमंत्री अमित शाह का संदेश

गृहमंत्री अमित शाह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के लोगों को खास मैसेज दिया. उन्होंने एक्स पर लिखा कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मां भारती की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी वीर सेनानियों को कोटि-कोटि नमन करता हूं. आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को और गति देने का संकल्प लें.