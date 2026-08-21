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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबेंगलुरु से होसुर जा रही कार से 9 करोड़ रुपये बरामद, 2 हिरासत में

बेंगलुरु से होसुर जा रही कार से 9 करोड़ रुपये बरामद, 2 हिरासत में

बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर जा रही एक क्रेटा कार से इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 9 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं. कार में सवार दोनों लोगों से पूछताछ की जा रही है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Updated at : 21 Aug 2026 03:17 PM (IST)
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बेंगलुरु से तमिलनाडु के होसुर जा रही एक क्रेटा कार से इनकम टैक्स विभाग की टीम ने 9 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं. इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम ने मंगलवार रात संदिग्ध क्रेटा कार को रोककर कार्रवाई की, जिसके बाद कार और उसमें सवार दो लोगों को इनकम टैक्स अधिकारियों के हवाले कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक KL 20 T 8629 नंबर की क्रेटा कार में कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बेंगलुरु से होसुर ले जाई जा रही थी. बेंगलुरु शहर के इनकम टैक्स विभाग की यूनिट-22 के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग टीम ने होसुर रोड पर BETL टोल पार करने के बाद सिग्नल के पास कार को रोका.

पुलिस ने कार की जांच के लिए उसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचाया और कार में सवार दोनों लोगों को इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम को सौंप दिया गया है. इसके बाद अधिकारियों ने कार की तलाशी ली, जिसमें कुल 9 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए. हिरासत में लिए गए लोगों में 42 वर्षीय सचिन भी शामिल हैं. 

इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे पूछताछ

बताया जा रहा है कि उनका संबंध तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित सिंधु ज्वैलर्स से है. इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है और नकदी के स्रोत तथा इसे बेंगलुरु से होसुर ले जाने के उद्देश्य की जांच की जा रही है. इसी मामले की जांच के दौरान तमिलनाडु के इनकम टैक्स अधिकारियों ने संबंधित लोगों के घरों पर भी कार्रवाई की, जहां से 1.3 करोड़ रुपये अतिरिक्त नकद बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है.

फिलहाल इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है. अधिकारियों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बरामद 9 करोड़ रुपये और घरों से मिले 1.3 करोड़ रुपये का स्रोत क्या है और इतनी बड़ी रकम को कथित तौर पर किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था. 

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Published at : 21 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Bengaluru Tamil Nadu Car Income Tax
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